LIVE Varese-Virtus Bologna 32-40, Serie A basket in DIRETTA: le V Nere tentano l’allungo

Timeout Varese.

32-40 Adams mette la tripla del +8! Massimo vantaggio per le V Nere.

SUPER STOPPATA DI ABASS SU STRAUTINS!

32-37 Accelerazione notevole di Ruzzier, che brucia Ricci e trova la retina.

30-37 1/2 di Alibegovic dalla linea della carità.

Gli arbitri rivedono al video un fallo di Ferrero su Alibegovic e cambiano idea: non più antisportivo, è fallo normale.

30-36 Ancora Teodisic, già 12 punti per lui.

30-34 Risponde subito Teodosic, tripla a bersaglio per il serbo!

30-31 Che canestro di Jakovics! Forzato contro la difesa aggressiva di Markovic, la palla entra e poteva starci anche il fallo.

Timeout Virtus Bologna.

28-31 Altra tripla di Strautins. -3 Openjobmetis.

25-31 Bell’azione della Virtus, la chiude Weems con la tabellata vincente.

25-29 2/2 in lunetta per Strautins.

INIZIO SECONDO QUARTO

FINE PRIMO QUARTO: Varese – Virtus Bologna 23-29

23-29 Anche Pajola da tre! +6 Virtus!

Grande stoppata di Weems su Morse.

23-26 CHE TRIPLA DI TEODOSIC!

23-23 2/2 in lunetta di Ferrero.

Fallo di Tessitori: bonus già esaurito per la Virtus, due liberi per Ferrero.

Fallo di sfondamento fischiato a Teodosic.

21-23 Ennesima tripla per Varese! Stavolta segna Ferrero.

18-23 Teodosic già irresistibile! Douglas prova a tenerlo, ma non riesce ad evitare il canestro del n.44 della Virtus.

18-21 Grande uso del piede perno di Tessitori, che trova l’appoggio vincente a tabellone.

18-19 Canestro in avvicinamento per Scola, già a quota 9 punti.

16-19 2/2 ai liberi per Pajola.

16-17 VARESE INFALLIBILE DA TRE! Partecipa al festival anche Toney Douglas.

13-17 Il neo-entrato Teodosic penetra facilmente nella difesa varesina e sigla i primi due punti della propria partita.

13-15 Altra tripla per l’Openjobmetis, stavolta ad andare a bersaglio è Strautins.

Timeout chiamato da Massimo Bulleri.

10-15 Virata di Adams, che fa saltare Douglas e timbra il +5.

10-13 Si iscrive al match anche il neo-entrato Awudu Abass.

10-11 Assist di Markovic per il taglio di Ricci che appoggia comodamente a tabellone.

10-9 1/2 nel primo viaggio in lunetta di Scola.

9-9 La risposta immediata porta la firma di Josh Adams.

9-6 Varese segna solo da tre! Stavolta è Andersson a trovare la retina dalla lunga distanza.

6-6 Scola graffia ancora dall’arco, sfruttando il primo assist di Ruzzier.

3-6 Si lotta sotto il canestro varesino, alla fine Weems va a segno col piazzato.

3-4 La prima tripla del match di Luis Scola.

0-4 Altra pennellata di Gamble, stavolta per Ricci che arriva fino al ferro.

0-2 Splendido assist schiacciato a terra di Gamble: Weems concretizza agevolmente.

INIZIO MATCH

20.29 QUINTETTO VARESE – Ruzzier, Douglas, Strautins, Scola, Andersson.

20.28 QUINTETTO VIRTUS BOLOGNA – Markovic, Adams, Weems, Ricci, Gamble.

20.27 A Masnago risuona l’inno di Mameli.

20.24 Sono 164 le gare già disputate tra Varese e Virtus Bologna, con 83 vittorie dei lombardi e 81 degli emiliani. Nelle 80 gare giocate a Varese il bilancio delle vittorie è di 56 a 24 per i padroni di casa.

20.21 Squadre in campo per il riscaldamento.

20.18 Varese-Virtus Bologna non è l’unica partita in programma stasera in Serie A: contemporaneamente si giocherà anche Reggio Emilia-Brescia all’Unipol Arena.

20.14 L’Openjobmetis Varese, che era partita fortissimo con due vittorie contro Brescia e Fortitudo Bologna, ha poi patito due ko nei derby contro Cantù e Cremona e deve ancora fare i conti con l’infortunio di Niccolò De Vico.

20.10 In EuroCup, invece, percorso netto per le V Nere: quattro successi in altrettanti incontri e primato solitario nel girone C. L’ultimo di questa striscia è stato il 94-85 di mercoledì contro il Monaco, nel quale sono stati grandi protagonisti i due centri, Vince Hunter e Julian Gamble.

20.05 La Virtus Bologna si presenta in Lombardia con tanta voglia di riscatto dopo le due clamorose sconfitte consecutive contro Cremona e Reggio Emilia: all’Enerxenia Arena le V Nere non possono sbagliare.

20.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Varese-Virtus Bologna, match valido per la quinta giornata della Serie A 2020-2021 di basket.

La presentazione della quinta giornata

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Varese-Virtus Bologna, match valido per la quinta giornata della Serie A 2020-2021 di basket. La partita dell’Enerxenia Arena sarà uno dei due anticipi del turno in programma durante questo weekend, insieme a Reggio Emilia-Brescia.

La Virtus Bologna si presenta in Lombardia con tanta voglia di riscatto dopo le due clamorose sconfitte consecutive contro Cremona e Reggio Emilia: i felsinei, considerati dalla maggior parte degli addetti ai lavori come la seconda favorita al titolo alle spalle dell’Olimpia Milano, hanno ora un record di 2-2 e proveranno a tornare alla vittoria in quel di Varese. In EuroCup, invece, percorso netto per le V Nere: quattro successi in altrettanti incontri e primato solitario nel girone C. L’ultimo di questa striscia è stato il 94-85 di mercoledì contro il Monaco, nel quale sono stati protagonisti i due centri, Vince Hunter e Julian Gamble, autori rispettivamente di 20 e 19 punti, oltre ai soliti Milos Teodosic e Stefan Markovic, sempre decisivi a suon di punti e assist. L’Openjobmetis Varese, che era partita fortissimo con due vittorie contro Brescia e Fortitudo Bologna, ha poi patito due ko nei derby contro Cantù e Cremona e deve ancora fare i conti con l’infortunio di Niccolò De Vico (frattura del capitello radiale).

La palla a due del match tra Varese e Virtus Bologna è programmata per le ore 20.30. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

