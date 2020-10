Basket, Serie A 2020-2021: la 5ª giornata. Riflettori puntati su Fortitudo-Milano e Venezia-Sassari

Sarà un weekend ricco per tutti gli italiani appassionati di pallacanestro. Tra domani e domenica, infatti, andrà in scena la quinta giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Andiamo a presentare le otto gare in programma nel fine settimana.

Partiamo dalle due partite che apriranno questo turno, che si terranno domani sera alle ore 20.30. Tanta voglia di riscatto per la Virtus Bologna che, reduce da due clamorose sconfitte interne consecutive contro Cremona e Reggiana, sarà impegnata all’Enerxenia Arena contro Varese, che viene anch’essa da due ko di fila. Nell’altro anticipo, all’Unipol Arena Reggio Emilia riceve la visita di Brescia: entrambe le squadre sono a quota 2-2 in quest’avvio di campionato e proveranno a portare in positivo il loro record.

Domenica è prevista una grande abbuffata pomeridiana. Si parte alle ore 17.00 con l’affascinante sfida tra Fortitudo Bologna e Olimpia Milano: pronostico chiaramente dalla parte dei meneghini, unica squadra ancora a punteggio pieno, ma la Effe ha qualche arma per poter sperare nell’impresa. Alle 17.30 riflettori puntati sul “Giuseppe Taliercio”, dove ci sarà lo scontro diretto tra le due più dirette inseguitrici dell’Armani Exchange: Reyer Venezia-Dinamo Sassari, si prevede spettacolo. Alle ore 18.00 al “PalaEur” va in scena un match che riguarda la parte bassa della classifica: la Virtus Roma, reduce da tre sconfitte consecutive, proverà a rialzarsi contro la VL Pesaro. Momento non facile anche per Treviso, che alle ore 19.00 affronterà Cantù con la speranza di migliorare l’attuale record di 1-3, mentre alle ore 19.30 Brindisi andrà a caccia della quarta vittoria di fila sul campo di Trieste. Infine, il posticipo (ore 20.45) vedrà di fronte Trento, fin qui impeccabile in EuroCup ma balbettante in Serie A, e Cremona, reduce da due bei successi consecutivi.

CALENDARIO 5ª GIORNATA

Domani, ore 20.30: Openjobmetis Varese – Virtus Segafredo Bologna

Domani, ore 20.30: UNAHOTELS Reggio Emilia – Germani Brescia

Domenica, ore 17.00: Fortitudo Lavoropiù Bologna – AX Armani Exchange Milano

Domenica, ore 17.30: Umana Reyer Venezia – Banco di Sardegna Sassari

Domenica, ore 18.00: Virtus Roma – Carpegna Prosciutto Pesaro

Domenica, ore 19.00: De’ Longhi Treviso – Acqua S. Bernardo Cantù

Domenica, ore 19.30: Allianz Pallacanestro Trieste – Happy Casa Brindisi

Domenica, ore 20.45: Dolomiti Energia Trentino – Vanoli Cremona

Credit: Ciamillo