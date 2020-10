LIVE Sinner-Simon, ATP Colonia II 2020 in DIRETTA: l’azzurro in cerca della prima semifinale dell’anno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarti di finale dell’ATP 250 di Colonia 2, alla Lanxess Arena, tra Jannik Sinner e il veterano francese Gilles Simon.

Quasi una generazione di differenza tra i due, con i 16 anni che intercorrono tra i 19 dell’altoatesino e i 35 del transalpino, giunti attraverso percorsi diversi a questo punto del torneo. L’azzurro ha sconfitto in due facili set sia l’australiano James Duckworth che il francese Pierre-Hugues Herbert, mentre l’ex numero 6 del mondo si è concesso il lusso, dopo aver sconfitto l’aussie Jordan Thompson, di battere per 6-1 4-6 6-2 il canadese Denis Shapovalov, terza testa di serie del torneo, in una rivincita del primo turno del Roland Garros.

Sinner cerca la sua prima semifinale dell’anno a livello ATP, oltre che la seconda in carriera dopo quella dello scorso anno ad Anversa (Next Gen Finals escluse). Sarebbe invece la seconda dell’anno per Simon, che pur essendo sceso al numero 58 del mondo rappresenta pur sempre un ostacolo complicato con il suo gioco che sul lato difensivo è in grado di sfiancare molti avversari, anche di altissimo livello (e nel suo anno migliore, il 2008, ne hanno saputo qualcosa Roger Federer, due volte, Rafael Nadal e Novak Djokovic).

Per Sinner si tratta della quarta volta ai quarti a livello ATP nel complesso della sua ancora giovane carriera, che lo vede attualmente nel ruolo di miglior Under 20 del mondo e secondo miglior Under 21 dietro il canadese Felix Auger-Aliassime. Il bilancio di Simon contro i giocatori italiani tra ATP e Slam è di 25-13.

Il match tra Jannik Sinner e Gilles Simon sarà quello di debutto del programma dei quarti a Colonia, alle ore 14:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

