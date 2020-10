Tennis, ATP Colonia II 2020: Jannik Sinner mette nel mirino semifinale e Top-40

Prima semifinale ATP dell’anno (seconda della carriera) e Top-40 sempre più vicina. Sono questi i due principali obiettivi per Jannik Sinner, che scende in campo quest’oggi nei quarti di finale a Colonia contro il francese Gilles Simon. Un match importante per l’altoatesino, che cercherà di chiudere al meglio una stagione che lo ha visto essere finora il miglior tennista italiano per i punti conquistati nel ranking mondiale.

Il cemento indoor e molto veloce di Colonia finora si è sposato perfettamente con le caratteristiche di gioco del nativo di San Candido. Sinner ha dominato all’esordio contro l’australiano James Duckworth e poi ha replicato contro il francese Pierre-Hugues Herbert. Due vittorie davvero molto convincenti, con Jannik che ha concesso le briciole ai suoi avversari, che non sono riusciti minimamente a stare dietro alla potenza e alla velocità dei colpi da fondo dell’azzurro.

Loading...

Loading...

Quello di oggi, però, si presenta un match complicato, perchè Gilles Simon è un avversario ostico e che sa mettere “incartare” i rivali, proprio come è accaduto nella giornata di ieri contro il canadese Denis Shapovalov, testa di serie numero tre. Sinner parte favorito, ma dovrà stare molto attento al transalpino, che è un giocatore solido e che sbaglia poco.

Una vittoria avvicinerebbe ulteriormente l’azzurro alla Top-40 del ranking ATP. Un muro che l’altoatesino riuscirebbe a scavalcare solo con la vittoria del torneo. Attualmente Sinner è numero 44 del mondo (suo best ranking) e vincendo oggi scalerebbe la classifica di una posizione ulteriore, superando Nick Kyrgios e mettendosi alle spalle di Lorenzo Sonego.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse