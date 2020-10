LIVE Olimpia Milano-Treviso, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-TREVISO

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro della 2a giornata di Serie A 2020-2021. Olimpia Milano e De’Longhi Treviso si sfidano al Mediolanum Forum di Assago.

Dopo il colpo esterno di Eurolega al supplementare contro il Bayern Monaco, esordio casalingo per l’A|X Armani Exchange di fronte a una delle formazioni che, a proprio modo, ha saputo intrigare tanto in Supercoppa quanto nel match d’esordio contro Trento. Naturalmente i favori del pronostico sono tutti per la squadra di casa, che l’anno scorso ha rifilato 46 punti tra andata e ritorno a quella trevigiana, anche se va detto che rispetto ad allora le squadre sono molto cambiate.

Si è totalmente modificato l’assetto dell’Olimpia di Ettore Messina, che questa volta è davvero una creatura più sua, con gli arrivi di Malcolm Delaney, Shavon Shields, Gigi Datome, Kyle Hines. Restano però fuori quest’oggi Kevin Punter e Vladimir Micov, entrambi per infortunio, mentre un terzo escluso lo sarà per turnover obbligato. Treviso, invece, ha pescato tantissimo dalla Serie A2, trovando Christian Mekowulu da Orzinuovi, Jeffrey Carroll da Bergamo e Giovanni Vildera da Rieti, oltre ad assicurarsi Nicola Akele e a tenere David Logan dopo vicissitudini di vario genere tra primavera ed estate.

Supercoppa a parte, è il primo match in assoluto al Mediolanum Forum per l’Olimpia, che nella scorsa stagione partì piano tra le mura amiche subendo due sconfitte prima contro Brindisi e poi contro Brescia, poi rivelatesi tra le formazioni più interessanti dell’annata incompiuta. Ex della giornata è Davide Moretti, che a Treviso ha speso due anni di crescita cestistica importante prima di volare in NCAA e imporsi oltreoceano per tre anni.

Milano-Treviso, parte della 2a giornata di Serie A 2020-2021, inizierà alle ore 17. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

