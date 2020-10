LIVE Olimpia Milano-Asvel Villeurbanne, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: padroni di casa a caccia della seconda vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Asvel Villeurbanne, match valido per la seconda giornata dell’Eurolega 2020-2021 di basket. I meneghini, dopo la soffertissima vittoria sul campo del Bayern Monaco, puntano al bis nel debutto al “Mediolanum Forum”: l’obiettivo è quello di dare seguito alla striscia di undici vittorie consecutive con cui hanno aperto la nuova stagione.

La squadra allenata da Ettore Messina arriva a quest’importante appuntamento con il morale a mille dopo una partenza impeccabile: conquista della Supercoppa Italiana, due successi in altrettante partite in Serie A ed esordio vincente anche nella massima competizione continentale. La sfida di Monaco di Baviera è stata contraddistinta da un perenne equilibrio, rotto solamente dalla tripla di Shavon Shields negli ultimi secondi del tempo supplementare. Anche oggi l’Armani Exchange dovrà fare a meno di Kevin Punter e Vladimir Micov, entrambi ancora ai box per infortunio: le Scarpette Rosse dispongono però di un roster abbastanza ampio da poter colmare queste due pesanti assenze. L’Asvel Villeurbanne, al contrario, ha cominciato il cammino europeo con una sconfitta a Valencia: una gara estremamente combattuta che gli spagnoli si sono aggiudicati solamente nel finale per 65-63. I due giocatori da guardare con particolare attenzione sono Moustapha Fall, imponente centro di 218 cm rientrato in Francia dopo tre anni trascorsi tra Russia e Turchia, e Norris Cole, playmaker con esperienza anche di Nba. Nella passata stagione Milano e Asvel si sono affrontati una sola volta: era il 13 dicembre e all’Astroballe i bianconeri si imposero per 89-82.

La palla a due di Olimpia Milano-Asvel Villeurbanne è programmata per le ore 20.45. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

Credit: Ciamillo