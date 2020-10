LIVE Nadal-Schwartzman, Roland Garros 2020 in DIRETTA: l’iberico insegue la rivincita di Roma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Rafael Nadal e Diego Schwartzman, incontro valevole per la prima delle due semifinali del torneo maschile singolare del Roland Garros 2020. Undicesimo confronto tra i due terraioli: l’iberico è avanti per 9-1 e parte favorito anche se il sudamericano ha vinto l’ultimo incrocio a Roma per 6-2 7-5 ai quarti di finale. Arriverà la tredicesima finale a Parigi e ventottesima Slam per Rafa oppure la prima per l’argentino?

Rafael Nadal ha raggiunto la sua trentottesima semifinale Major battendo Jannik Sinner nel 100esimo match sotto la Tour Eiffel. Il più grande tennista di tutti i tempi sulla terra rossa ha sin qui dominato tutti gli avversari non perdendo alcun set: è la sesta volta che raggiunge il penultimo atto immacolato. Lo spagnolo ha avuto la meglio anche su un altro italiano: Stefano Travaglia, che come gli americani McDonald e Korda e il bielorusso Egor Gerasimov, non ha potuto fare nulla.

Diego Schwartzman vuole continuare a sognare: dopo aver raggiunto la top10 approdando in semifinale per la prima volta in un Major, non vuole smettere di stupire. Il sudamericano ha avuto la meglio su Dominic Thiem ai quarti di finale nonostante i tre tie-break giocati: il classe ’92 ha perso i primi due set del torneo proprio contro l’austriaco. Sulla strada verso il penultimo atto, il finalista del Masters 1000 di Roma ha battuto anche Lorenzo Sonego e Lorenzo Giustino.

La sfida tra Rafael Nadal e Diego Schwartzman, è in programma come primo match alle 14.50 sul Court Philippe-Chatrier al Roland Garros a Parigi. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: Alessandra Tarantino/ LaPresse