Roland Garros 2020: Tsitsipas e Schwartzman, gli ultimi ostacoli alla finale Djokovic-Nadal

Novak Djokovic contro Rafael Nadal. Sarà questa la finale maschile del Roland Garros 2020? Tutto porta a pensare che in quel di Parigi si assisterà al capitolo numero 56 della rivalità tra il serbo e lo spagnolo, anche se Stefanos Tsitsipas e Diego Schwartzman non sono d’accordo con questa previsione. Il greco e l’argentino rappresentano gli ultimi due ostacoli per Nole e Rafa e soprattutto sono due avversari che possono mettere in difficoltà i finalisti annunciati.

Djokovic ha vissuto ieri il primo vero momento di difficoltà del suo Roland Garros. Il problema al collo, avuto già nell’allenamento mattutino, ha condizionato il rendimento del serbo, che si è comunque preso la rivincita su quel Pablo Carreno Busta, che aveva beneficiato della clamorosa squalifica di Nole allo US Open. Un primo set perso, poi però due frazioni in cui si è visto davvero il serbo in modalità rullo compressore, quella che aveva messo in mostra nei turni precedenti.

Loading...

Loading...

Adesso c’è uno Stefanos Tsitsipas che sembra aver ritrovato il suo tennis dopo una lenta e complicata ripresa post lockdown. Il greco ha un bel feeling con la terra rossa parigina e lo dimostra la netta vittoria (quasi sorprendente per l’esito) contro il russo Andrey Rublev. Tsitsipas sembra molto leggero di testa, tranquillo in quello che fa e non quel giocatore che abbiamo visto incaponirsi e soprattutto innervosirsi a New York e Roma. Proprio questa leggerezza potrebbe essere un’arma in più per provare a scalfire il muro eretto da Djokovic.

Il Roland Garros, però, si sa è il giardino di casa di un giocatore in particolare. E’ ovviamente Rafael Nadal, che con il successo su Sinner ha portato la sua personale statistica a 98 vittorie sui campi parigini e punta alla tripla cifra proprio tra semifinale e finale. Numeri semplicemente impressionanti, anche perchè fossimo in Schwartzman non andremmo a guardare il totale delle sconfitte (2…..).

L’argentino, però, ha dalla sua l’ultimo match giocato e vinto a Roma. Un momento magico quello di Schwartzman, il migliore della carriera per il tennista sudamericano, che proverà a compiere un’impresa semplicemente straordinaria. Questo, però, è un Nadal diverso rispetto a quello del Foro Italico, più pronto fisicamente e dunque servirà la partita perfetta per provare a batterlo. Rafa, poi, vorrà vendicare il ko di Roma e quando il “Re del rosso” vuole vincere non ci sono mai grandi speranze per gli avversari.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse