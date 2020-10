LIVE Nadal-Schwartzman 6-3 6-3 7-6, Roland Garros 2020 in DIRETTA: l’argentino lotta ma è stanco. Lo spagnolo accede in finale per la 13esima volta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.17 Rafael Nadal accede per la 13esima volta in finale al Roland Garros! Lo spagnolo vince 6-3 6-3 7-6(0) e batte Diego Schwartzman che da lunedì sarà #8 al mondo: nell’atto conclusivo affronterà uno tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas in campo tra poco. Lo spagnolo vince il match utilizzando la tattica: variazioni di ritmo e continue accelerazioni che hanno mandato in tilt l’argentino spesso in difficoltà e stanco dopo la semifinale contro Dominic Thiem. Soltanto nel terzo set il sudamericano ha provato ad allungare il match ma il tie-break è stato letale: Nadal domenica giocherà, ancora per una volta, per la Storia!

FINE TERZO SET

0-7 GAME SET AND MATCH! RAFAEL NADAL VA IN FINALE PER LA 13ESIMA VOLTA A PARIGI!

0-6 MATCH POINT NADAL! L’argentino è crollato nel finale del terzo set.

5-0 Lungo il diritto di Schwartzman sull’attacco di Nadal: nervoso e sconsolato il sudamericano.

4-0 Il sudamericano attacca la rete ma sbaglia il secondo smash tirando in corridoio.

0-3 Nadal allunga! Schwartzman perde gli appoggi con il diritto.

0-2 Nadal prontissimo sottorete! Lo spagnolo non demorde e trovare il punto nonostante il diritto potente dell’argentino.

1-0 Che diritto di Nadal! Lo spagnolo perfora l’argentino sottorete.

6-6 Si vola al tie-break!

40-15 CHE ANGOLO DI SCHWARTZMAN! Rovescio in cross pazzesco dell’argentino.

30-15 Diritto lungolinea di Schwartzman che continua a spingere da fondocampo.

15-15 Nadal attacca con il diritto in accelerazione lungolinea.

15-0 Lungo il diritto di Nadal in risposta.

6-5 Nadal annulla le chance di palla break e si assicura il tie-break.

AD-40 Buona prima di Nadal e chiusura a rete.

40-40 Smash vincente di Schwartzman! L’argentino sale a rete e chiude il punto a volo.

AD-40 Diritto in corridoio fuori di poco del sudamericano.

40-40 Nadal attacca la rete e chiude il punto con la volée di diritto.

40-AD PALLA BREAK ANCORA! Schwartzman continua a spingere con il diritto dal centro del campo.

40-40 Passante di Schwartzman con il diritto! L’argentino attacca la rete ma Nadal non trova il vincente.

AD-40 NADAL RICAMA LE RIGHE! Lo spagnolo incanta con il diritto.

40-40 Ottima prima e volée vincente dello spagnolo.

30-40 Gran diritto lungolinea di Nadal!

15-40 DUE PALLE BREAK SCHWARTMAN! L’argentino ottiene due chance di break.

15-30 Stop volley di diritto dell’argentino attaccando in risposta con il diritto lungolinea.

15-15 Si ferma sul nastro il rovescio dell’argentino.

0-15 Lento sul rovescio Nadal: in rete il colpo.

5-5 Smorzata deliziosa dell’argentino sulla palla corta di Nadal: partita riaperta sul Centrale!

40-30 Nadal non chiude il punto con il rovescio lungolinea: altro errore in fase di chiusura dell’iberico.

30-30 Buona prima centrale di Schwartzman.

15-30 Smorzata in rete dell’argentino sul rovescio morbido dello spagnolo.

15-15 Risposta profonda dello spagnolo: Schwartzman lento in uscita dal servizio.

15-0 Lungo il diritto di Nadal al rientro al centro.

5-4 Nadal vince a zero il turno di servizio: l’argentino deve servire per prolungare il match.

40-0 Rovescio lungo del classe ’92.

30-0 Altro errore in risposta dell’argentino.

15-0 Aggressivo in risposta Schwartzman ma poi sbaglia con il diritto in corridoio.

4-4 L’argentino conferma il break e ristabilisce la parità nel terzo set.

40-15 Nadal sbaglia il passante: Schwartzman chiude in avanti sottorete.

30-15 Diritto in rete dello spagnolo: difesa debole.

15-15 Gran diritto lungolinea del classe ’92.

0-15 Lungo il diritto dell’argentino.

4-3 BREAK SCHWARTZMAN! Nadal perde il turno di servizio: l’argentino allunga il match.

40-AD ALTRA VOLEE SBAGLIATA! Nadal attacca la rete ma un po’ in ritardo sul rovescio in diagonale dell’argentino.

40-40 Il sudamericano non molla con il rovescio ad alta velocità: Nadal in ritardo e diritto lungo.

AD-40 Rovescio scarico in rete di Schwartzman.

40-40 SPINGE RAFA! Diritto all’incrocio dello spagnolo.

40-AD ALTRA CHANCE PER L’ARGENTINO! Nuovo errore in spinta per lo spagnolo.

40-40 Diritto lungo in risposta del sudamericano sulla seconda di Nadal.

30-40 ALTRA PALLA BREAK! Schwartzman spinge a tutta con il diritto e poi chidue con il rovescio.

30-30 Serve&volley di Nadal: l’iberico sbaglia la stop-volley di rovescio.

30-15 Schwartzman sale in cattedra e chiude con la volée di rovescio alta.

30-0 Buona prima dello spagnolo.

15-0 Diritto di poco lungo dell’argentino.

2-4 ALTRO BREAK A ZERO PER NADAL!

0-40 TRE PALLE BREAK NADAL! Lungo il diritto a tutta del classe 1992.

0-30 Bravissimo Nadal a sfruttare il nastro: diritto vincente diagonale.

0-15 Lontano dalla riga di fondo l’argentino.

3-2 BREAK IMPROVVISO DI SCHWARTZMAN! L’argentino riapre il set strappando il game nel quinto gioco.

40-AD Il nastro porta via il diritto di Nadal: altra chance di break.

40-40 Nadal alza il ritmo con il diritto e costringe l’argentino all’errore in recupero in corridoio.

30-40 PALLA BREAK SCHWARTZMAN! L’argentino attacca la rete ma la demi-volée non basta ma Nadal non chiude con il diritto comodo.

30-30 Lungo il recupero di rovescio di Nadal sul lungolinea da sinistra del sudamericano.

30-15 Contropiede vincente di diritto di Nadal.

15-15 CHE PUNTO! Nadal recupera una smorzata imprendibile in lob, tweener di Schwartzman dopo aver attaccato la rete e recupero sullo smash dell’iberico: diritto diagonale fuori di poco.

0-15 Lungo il diritto di Nadal: qualche errore di troppo da parte dei giudici di linea.

1-3 BREAK NADAL! Prevedibile ora Schwartzman che perde per la quinta volta il servizio.

0-40 TRE PALLE BREAK NADAL! Il nastro aiuta Nadal a mettere fuori gioco l’argentino.

0-30 Lungo il diritto in recupero di Schwartzman.

2-1 Nadal domina al servizio: equilibrio nel terzo set.

40-15 Schwartzman continua ad essere lontano dalla riga di fondo: Nadal ne approfitta con il diritto diagonale.

30-0 Lo spagnolo manovra e manda a destra e sinistra con il diritto l’argentino.

15-0 Nadal regge la difesa con il rovescio diagonale.

1-1 Ace dell’argentino e parità.

40-15 Grande difesa di Nadal che ricaccia indietro il sudamericano con un lob ma poi non chiude il punto con il diritto.

30-15 Lungo il rovescio dell’iberico.

15-15 Buona risposta di diritto di Nadal: lento in uscita Schwartzman.

1-0 Nadal esordisce alla grande al servizio nel terzo set.

40-15 Terzo ace dello spagnolo.

30-15 Grande accelerazione di diritto dell’argentino.

30-0 In ritardo in risposta il sudamericano.

15-0 Schwartzman non tiene il ritmo in spinta dell’iberico.

INIZIO TERZO SET

16.55 Rafael Nadal raddoppia dopo aver vinto il primo set per 6-3. Risultato analogo anche nel secondo parziale sfruttando le incertezze al servizio di Diego Schwartzman: l’argentino deve dare il massimo per recuperare nel punteggio.

FINE SECONDO SET

3-6 SECONDO SET NADAL! Lo spagnolo va veloce come un treno.

30-40 SET POINT NADAL! Rovescio diagonale di poco fuori da parte del sudamericano.

30-30 Terzo doppio fallo del sudamericano.

30-15 Rovescio lungo dello spagnolo.

0-15 Risposta profonda di Nadal: lento in uscita l’argentino.

5-3 Secondo ace e altro turno a zero al servizio.

40-0 Schwartzman prova a spingere con il diritto ma anche questa volta è lungo.

30-0 Prima al centro dello spagnolo.

15-0 Lungo il diritto di Schwartzman dopo il cambio di ritmo di Nadal.

3-4 Nadal non sfrutta le tre palle break: l’argentino resta in vita nel secondo set.

AD-40 Servizio e diritto del sudamericano.

40-40 Lungo il rovescio in spinta di Nadal: errore banale dal centro del campo.

30-40 Ace di Schwartzman.

0-40 TRE PALLE BREAK NADAL! Lo spagnolo può scappare via.

0-30 Altro errore dell’argentino in uscita dal servizio.

0-15 Nadal raggiunge la palla corta e passa l’argentino sottorete.

4-2 Nadal finta il diritto in spinta e chiude con la smorzata.

40-30 Cambia marcia Rafa: diritto profondissimo che sbianca la riga.

30-30 SMASH IMPERIOSO DI NADAL! Lo spagnolo attacca con il diritto in spinta e chiude a rete.

15-30 Fuori di poco in corridoio il rovescio in spinta del classe ’92.

0-30 CHE RECUPERO DI DIRITTO DEL SUDAMERICANO! Ottima difesa sul lungolinea di Nadal.

0-15 Ottimo rovescio di Schwartzman in avanzamento.

2-3 Terzo rovescio lungo di Nadal e l’argentino resta attaccato al set.

30-15 MAGIA DI SCHWARTZMAN! Anche l’argentino si inventa una prodezza con la demi-volée di rovescio su passante di Nadal.

15-15 FINEZZA DI NADAL! Smorzata di Schwartzman su cui lo spagnolo si avventa e piazza il vincente.

3-1 Nadal se la cava e conferma il break al servizio!

40-30 Di poco fuori il diritto in spinta dell’argentino.

30-30 Ottimo rovescio lungolinea di Schwartzman: lunga la difesa di Nadal.

15-15 Lento con il rovescio di controbalzo: in rete il colpo di Schwartzman.

0-15 Schwartzman corre il rischio e trova il vincente con il diritto lungolinea.

1-2 BREAK NADAL! Lo spagnolo strappa il servizio nel terzo gioco del secondo set.

30-40 PALLA BREAK NADAL! Errore in uscita dal servizio del sudamericano.

30-30 Rovescio sul nastro dello spagnolo.

15-30 Schwartzman aggressivo con il rovescio diagonale: Nadal non regge in difesa.

0-30 Errore dal centro del campo del classe ’92.

0-15 Diritto anticipato dello spagnolo: Schwartzman resta fermo al centro del campo.

1-1 Anche Nadal chiude a zero il servizio.

40-0 Lo spagnolo sale in cattedra con il diritto colpendo da fondocampo: aggressivo sul lungolinea di rovescio.

30-0 Contropiede con il diritto dello spagnolo.

15-0 Di poco lungo il diritto lungolinea dell’argentino.

1-0 Vincente in controbalzo del sudamericano; buon inizio nel secondo parziale.

40-0 Schwartzman chiude ancora con il diritto lungolinea.

15-0 Buona prima dell’argentino e chiude con il diritto.

INIZIO SECONDO SET

16.12 Rafael Nadal conquista il primo set per 6 giochi a 3 al termine di un parziale durato più di un’ora per merito della caparbietà di Diego Schwartzman. Lo spagnolo se la cava con l’esperienza e i cambi di ritmo che mandano su di giri l’argentino, che paga la discontinuità nei turni di servizio.

FINE PRIMO SET

6-3 NADAL VINCE IL PRIMO SET! Lo spagnolo alla lunga conquista il primo parziale.

AD-40 SMORZATA DELIZIOSA DI NADAL! Lo spagnolo scaccia via l’argentino e trova la palla corta vincente.

40-40 Profondo il recupero di Schwartzman: Nadal non sfrutta il set point.

AD-40 IL COLPO DEL MATCH! Rovescio incredibile di Nadal: cambio di ritmo devastante.

40-40 Male in fase d’attacco Nadal: diritto in rete dello spagnolo.

40-30 Buona prima centrale e set point Nadal.

30-30 Servizio esterno solido dell’iberico.

15-30 Stecca di rovescio Nadal: molto male con il colpo a due mani oggi.

15-15 Si dispera l’argentino che non trova il rovescio diagonale: pallina in rete.

0-15 Nadal trova colpi molto corti e Schwartzman ne approfitta: rovescio lungolinea vincente.

3-5 Schwartzman chiude il game con il diritto diagonale: l’argentino può approfittare del momento favorito ma Nadal può chiudere il set.

40-15 Secondo doppio fallo per la testa di serie #12.

40-0 Ancora un errore dell’iberico, forse accecato dal sole.

30-0 A rete il diritto a volo di Nadal: male lo spagnolo.

15-0 Cambio di ritmo prevedibile di Nadal: Schwartzman chiude con il diritto lungolinea.

5-2 Nadal chiude a 15 il servizio dominando per la prima volta: Schwartzman servirà per restare nel set.

40-15 Elegante Nadal che chiude a rete con la volée di diritto.

30-15 Servizio e diritto del #2 al mondo.

15-15 L’iberico continua a spingere con il diritto ma si spegne sul nastro il cambio di ritmo.

15-0 Nadal si difende sull’accelerazione di rovescio dell’avversario e chiude con il rovescio diagonale.

2-4 L’argentino tiene per la prima volta il turno al servizio.

40-30 Schwartzman vince la lotta sulla diagonale del diritto e induce l’avversario all’errore.

30-30 Non passa la smorzata del sudamericano: rovescio in rete sul diagonale di Nadal.

30-15 Finisce in corridoio il diritto a sventaglio di Nadal.

15-15 Si ferma sul nastro il tentativo di accelerazione di rovescio di Schwartzman.

15-0 Buon diritto diagonale di Schwartzman.

4-1 Nadal vince un altro game lunghissimo e chiude sottorete dopo il passante lento dell’avversario.

AD-40 Nadal questa volta non si fa beffare dalla palla corta e passa il povero argentino sottorete.

40-40 Ace di Nadal!

40-AD PALLA BREAK! Schwartzman trova un’altra smorzata invitante e Nadal arriva in ritardo.

40-40 Altro errore in fase offensiva dello spagnolo che non chiude il punto da ottima posizione.

AD-40 Buona prima di Nadal.

40-40 Buona smorzata di Schwartzman che manda su di giri il recupero di Nadal.

40-30 Nadal si costruisce il punto con il diritto e chiude con la smorzata vincente.

30-30 Buon rovescio diagonale dell’argentino che sfrutta il cambio di ritmo lento dello spagnolo.

30-15 Altro lungolinea con il colpo preferito da parte del maiorchino.

15-15 Che diritto lungolinea di Nadal!

0-15 Bravo Schwartzman a recuperare con il rovescio il diagonale avversario: l’argentino poi chiude con il diritto diagonale.

1-3 ANCORA BREAK NADAL! Lo spagnolo attacca con lo smash dopo aver recuperato la smorzata: non basta la difesa commovente del sudamericano.

15-40 DUE PALLE BREAK NADAL! Lo spagnolo piazza il diritto lungolinea vincente.

15-30 Altro vincente con il rovescio diagonale dell’iberico: non resta in campo il diritto in recupero del #12 del seeding.

15-15 Risposta vincente di rovescio diagonale di Nadal.

15-0 Schwartzman ottiene fiducia e attacca la rete con la volée di rovescio.

2-1 CONTRO-BREAK SCHWARTZMAN! L’argentino si adatta alla tattica dell’iberico inducendolo all’errore con il rovescio fuori dal campo.

30-40 Schwartzman vince la diagonale sul proprio diritto e buca Nadal: palla break!

30-30 L’argentino gioca lo scambio senza fretta nonostante i cambi di ritmo: il diritto di Nadal esce di molto nel tentativo di recupero.

30-15 Schwartzman continua a spingere ma nel momento in cui deve chiudere cambia idea: rovescio in back in rete.

15-15 Nadal continua a variare ritmo: sa che può approfittare della stanchezza accumulata dall’avversario. Rovescio in rete però dello spagnolo.

15-0 Servizio e diritto dello spagnolo: quinto vincente.

0-2 BREAK NADAL! Lo spagnolo approfitta del passaggio a vuoto, soprattutto fisicamente, dell’avversario e strappa il servizio.

30-40 DOPPIO FALLO SCHWARTZMAN! Palla break immediata per Nadal.

30-30 Rovescio in rete: Schwartzman non tiene lo scambio.

30-15 Schwazrtman attacca con il diritto ma scappa via di poco in corridoio l’affondo finale.

30-0 Buona prima del sudamericano.

15-0 Bella accelerazione di diritto in recupero dell’argentino.

1-0 CHE ROVESCIO DI NADAL! Lo spagnolo resta a galla annullando due palle break e vincendo il primo game del match.

AD-40 Largo il rovescio diagonale del sudamericano.

40-40 Nadal recupera la contro-smorzata dell’avversario e chiude con la volée di diritto.

40-AD INCANTO SCHWARTZMAN! Altra palla break del classe ’92 che trova il vincente con la smorzata dopo il rovescio diagonale che aveva mandato fuori dal campo Nadal.

40-40 Rovescio diagonale in corridoio di Nadal! L’argentino continua a prolungare gli scambi: 10 punti già giocati.

AD-40 È Schwartzman a prendere per primo il pallino del gioco ma Nadal rallenta il ritmo e approfitta del lob corto con lo smash.

40-40 Male in risposta l’argentino sulla seconda in controllo dell’iberico.

40-AD PALLA BREAK SCHWARTZMAN! L’argentino subisce prima gli attacchi di diritto lungolinea di Nadal e poi risale in cattedra chiudendo con il rovescio diagonale vincente.

40-40 Si ferma sul nastro il diritto diagonale di Nadal.

40-30 Buon lungolinea di rovescio del classe ’92: lungo il recupero di Nadal.

40-15 Servizio esterno dell’iberico e chiusura con lo schiaffo a volo.

30-15 Regalo del sudamericano che si costruisce il punto con il diritto ma poi chiude a rete con il colpo preferito.

15-15 Entrambi non forzano al momento nello scambio: errore dal centro del campo di Schwartzman.

0-15 Scappa via il rovescio allo spagnolo: primo punto vinto dall’argentino.

0-0 Splende il sole su Parigi! Si comincia: batte Nadal.

INIZIO PRIMO SET

14.59 Domani invece scenderanno in campo Sofia Kenin e Iga Swiatek sul Philippe-Chatrier: la polacca è in campo anche ora in coppia con Melichar contro Guarachi e Krawczyk in semifinale di doppio femminile.

14.57 Al via il riscaldamento a Parigi!

14.55 I giocatori entrano in campo tra gli applausi del poco pubblico presente!

14.54 Rafael Nadal ha sempre sconfitto l’argentino, perdendo due set su quattro sfide: i due si sono sfidati per due volte ai quarti di finale, nel 2018 a Parigi e nel 2019 a NY, stesso luogo del primo confronto del 2015. Sempre al secondo turno, Nadal e Schwartzman si sono sfidati a Melbourne nel 2018.

14.52 Se per la seconda semifinale si tratterà della prima partita a livello Slam, per i due protagonisti di questo primo pomeriggio invece sarà la quarta volta.

14.50 Il classe ’98 è diventato il primo greco a raggiungere una semifinale Major e parte leggermente sfavorito considerando i 5 confronti: il serbo è in vantaggio per 3-2 e forte dei due successi nelle finali di Madrid e Dubai.

14.49 Non prima delle 17, sempre sul Philippe-Chatrier ci sarà la seconda semifinale del RG2020 tra Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic.

14.47 Si tratta dunque della rivincita di Roma: Diego Schwartzman avrà recuperato la giusta forma fisica dopo le fatiche di mercoledì e bisserà la vittoria della Città Eterna o cederà sotto i colpi del più grande di sempre sulla terra rossa?

14.45 L’iberico ha avuto la meglio anche contro un altro italiano, Stefano Travaglia, che come gli americani McDonald e Korda e il bielorusso Egor Gerasimov, non ha potuto fare nulla durante l’arco del torneo.

14.43 Lo spagnolo non ha perso ancora alcun set: per la sesta volta in carriera, ha raggiunto la semifinale senza perdere parziali. Ogni volta che Nadal è arrivato al penultimo atto, poi ha fatto accesso alla finale e vinto: anche quest’anno si riconfermerà?

14.41 Rafael Nadal ha conquistato la trentottesima semifinale Major vincendo contro Jannik Sinner nel 100° match giocato sotto la Tour Eiffel: statistiche devastanti per l’iberico. 98 vittorie e appena due sconfitte in Francia.

14.38 L’argentino oggi proverà a negare la finale all’iberico: Rafael Nadal va a caccia del 13° atto conclusivo al Roland Garros e del 28° a livello Slam.

14.36 Diego Schwartzman infatti ha avuto un cammino immacolato, battendo anche i due italiani da record Lorenzo Giustino e Lorenzo Sonego: inoltre ha avuto la meglio su Miomir Kecmanovic e Norbert Gombos.

14.34 Un torneo importante per l’argentino che prima di vincere contro l’austriaco ai quarti di finale in quasi 5 ore, non aveva perso alcun set: il #3 al mondo infatti gli ha strappato due set.

14.31 Infatti, il classe ’92 ha migliorato il piazzamento in uno Slam dopo i tre quarti di finale tra Parigi e Flushing Meadows: Diego Schwartzman ha estromesso Dominic Thiem, finalista delle ultime edizioni in Francia.

14.29 Rafael Nadal ha perso infatti ai quarti di finale a Roma contro Diego Schwartzman: il sudamericano ha conquistato poi la prima finale in un Master1000. Una vittoria importante soprattutto dal punto di vista psicologico vincendo per 6-2 7-5.

14.27 Undicesimo confronto tra i due terraioli: il tennista maiorchino è avanti 9-1 negli incroci però nell’ultimo match è stato l’argentino a vincere.

14.25 Tra più o meno mezz’ora avrà inizio la prima semifinale dell’ultimo Major dell’anno per via della pausa forzata a causa del lockdown anche se solitamente secondo Slam durante la stagione.

14.23 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Rafael Nadal e Diego Schwartzman, incontro valevole per la prima delle due semifinali del torneo maschile singolare del Roland Garros 2020.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Rafael Nadal e Diego Schwartzman, incontro valevole per la prima delle due semifinali del torneo maschile singolare del Roland Garros 2020. Undicesimo confronto tra i due terraioli: l’iberico è avanti per 9-1 e parte favorito anche se il sudamericano ha vinto l’ultimo incrocio a Roma per 6-2 7-5 ai quarti di finale. Arriverà la tredicesima finale a Parigi e ventottesima Slam per Rafa oppure la prima per l’argentino?

Rafael Nadal ha raggiunto la sua trentottesima semifinale Major battendo Jannik Sinner nel 100esimo match sotto la Tour Eiffel. Il più grande tennista di tutti i tempi sulla terra rossa ha sin qui dominato tutti gli avversari non perdendo alcun set: è la sesta volta che raggiunge il penultimo atto immacolato. Lo spagnolo ha avuto la meglio anche su un altro italiano: Stefano Travaglia, che come gli americani McDonald e Korda e il bielorusso Egor Gerasimov, non ha potuto fare nulla.

Diego Schwartzman vuole continuare a sognare: dopo aver raggiunto la top10 approdando in semifinale per la prima volta in un Major, non vuole smettere di stupire. Il sudamericano ha avuto la meglio su Dominic Thiem ai quarti di finale nonostante i tre tie-break giocati: il classe ’92 ha perso i primi due set del torneo proprio contro l’austriaco. Sulla strada verso il penultimo atto, il finalista del Masters 1000 di Roma ha battuto anche Lorenzo Sonego e Lorenzo Giustino.

La sfida tra Rafael Nadal e Diego Schwartzman, è in programma come primo match alle 14.50 sul Court Philippe-Chatrier al Roland Garros a Parigi. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: Alessandra Tarantino/ LaPresse