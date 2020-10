LIVE Motocross, GP Limburg MXGP 2020 in DIRETTA: Tony Cairoli deve cambiare marcia per rispondere a Gajser

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Limburg 2020, quattordicesima tappa stagionale del Mondiale Motocross in MXGP. Si torna a gareggiare sulla sabbia di Lommel per il secondo dei tre appuntamenti consecutivi previsti sull’impegnativo tracciato belga nell’arco di sette giorni in attesa di fare tappa in Italia per il trittico conclusivo del 2020 a Pietramurata. Nuovo capitolo della sfida tra Tim Gajser e Tony Cairoli, con Jorge Prado e Jeremy Seewer ancora aggrappati al sogno di una possibile rimonta per il titolo iridato.

Gajser, a cinque round e dieci manche dal termine del campionato, è leader della generale con 48 punti di vantaggio su Cairoli e 59 sul duo Prado-Seewer, mentre il francese Romain Febvre è ormai fuori dai giochi in quinta piazza a oltre 100 punti di ritardo dalla vetta. Da segnalare l’assenza dell’olandese Glenn Coldenhoff, vittima di una brutta caduta durante le prove cronometrate di Lommel 1 e costretto a concludere anzitempo la sua stagione causa frattura di due vertebre. Giornata fondamentale per le residue chance di decimo titolo per Cairoli, chiamato ad invertire il trend negativo delle ultime settimane per cominciare a recuperare terreno nei confronti di un Gajser in grande forma e a proprio agio domenica scorsa in Belgio.

Il programma odierno si apre alle ore 13.15 con lo start di gara-1, mentre la seconda manche della MXGP scatterà alle ore 16.10. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere nemmeno un minuto della rincorsa di Tony Cairoli al decimo titolo iridato: buon divertimento!

