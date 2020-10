Motocross, GP Limburg MXGP 2020: programma, orari, tv, streaming. Si gareggia mercoledì 21 ottobre!

Prosegue il trittico fiammingo del Mondiale Motocross 2020. Dopo il Gran Premio delle Fiandre disputato nella giornata di ieri, infatti, la stagione prosegue con altre due prove in terra belga nei prossimi sette giorni. Si inizierà mercoledì con il Gran Premio di Limburg, mentre domenica si concluderanno le tre prove con il Gran Premio di Lommel, tracciato dove si corrono queste prove.

La stagione è sempre più nel vivo e ogni punto vale letteralmente doppio. Nella classe regina sono quattro i piloti in battaglia per vincere il titolo. Il campione in carica, lo sloveno Tim Gajser, ha i favori del pronostico in questo rush finale, con Tony Cairoli, Jeremy Seewer e Jorge Prado che non hanno la minima intenzione di mollare. Siamo a cinque appuntamenti dalla conclusione, il Mondiale MXGP entra nel vivo!

Loading...

Loading...

IN TV – Il Gran Premio di Limburg del Mondiale Motocross sarà trasmesso in maniera completa in streaming da Eurosport Player. Non sono previste dirette nè su Eurosport, nè su RaiSport. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle due manche della MXGP.

PROGRAMMA GRAN PREMIO LIMBURG 2020 – MOTOCROSS

Mercoledì 21 ottobre

Ore 12.15 Gara-1 MX2

Ore 13.15 Gara-1 MXGP

Ore 15.10 Gara-1 MX2

Ore 16.10 Gara-1 MXGP

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOCROSS

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo