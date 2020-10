LIVE Moto3, GP Aragon 2020 in DIRETTA: scattano le prove libere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del Gran Premio d’Aragon per quanto riguarda la Moto3. I giovani centauri del Motomondiale sono pronti a scendere in pista per iniziare l’undicesimo week-end del 2020, il primo dei due che si terranno in Aragona. Ricordiamo infatti che nel moderno circuito iberico si tiene il penultimo doubleheader della stagione, il secondo del campionato in terra spagnola

Albert Arenas (Aspar) approda al Motorland Aragon da leader del Mondiale con sei punti di margine sul giapponese Ai Ogura (Honda Asia). Quest’ultimo ha perso il primato in classifica al termine del Gran Premio di Francia, competizione che lo ha visto chiudere al nono posto.

Ci attendiamo una conferma dei nostri italiani, padroni nel fine settimana di Le Mans. Celestino Vietti (Sky) e Tony Arbolino (Snipers) si sono distinti sul circuito transalpino, rispettivamente con un primo ed un secondo posto. Non dimentichiamoci anche di Romano Fenati (Max Racing) e di Dennis Foggia (Leopard), centauri che potrebbero dire nei 5 chilometri e 77 metri della pista aragonese.

Appuntamento alle 9.00 per la Diretta Live della prima sessione di prove libere. Buon divertimento!

