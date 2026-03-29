Moto2, Senna Agius batte un ottimo Vietti e vince la gara “sprint” di Austin. Super rimonta di Alonso

Senna Agius fa saltare il banco in Texas e vince un caotico Gran Premio degli Stati Uniti 2026, valevole come terza tappa stagionale del Mondiale Moto2. L’australiano del team Intact GP ha avuto il merito di farsi trovare pronto alla ripartenza della corsa, ridotta ad una sprint di 10 giri in seguito alla bandiera rossa provocata da un maxi-incidente (coinvolti ben sette piloti) avvenuto durante la prima tornata.

Terzo sigillo della carriera nella categoria per Agius, che ha battuto nel duello conclusivo al COTA di Austin un gagliardo (ma troppo al limite e con qualche sbavatura di troppo) Celestino Vietti oltre ad un solido Izan Guevara. Da segnalare l’ottima rimonta fino alla quarta posizione del colombiano David Alonso, capace di limitare i danni con un recupero impressionante dopo essere stato declassato dalla pole position alla 17ma piazza in griglia per la pressione irregolare delle gomme durante le qualifiche.

Quinto posto tutto sommato positivo per lo spagnolo Manuel Gonzalez, nuovo leader del Mondiale grazie alle disavventure di un Daniel Holgado (fuori dalla zona punti) che ha vissuto un weekend da dimenticare. Chiude la top10 in decima piazza l’azzurro Tony Arbolino, mentre tra i vari centauri caduti nella carambola iniziale l’unico ad aver rimediato un serio infortunio in base alle prime indiscrezioni sarebbe il rookie Angel Piqueras, che avrebbe riportato la frattura del femore.

Con questo risultato Gonzalez balza in vetta alla classifica generale con un margine di 3.5 punti su Guevara, 6.5 su Holgado, 7.5 su Vietti, 13.5 su Muñoz, 14.5 su Agius, 15.5 su Alonso, 16.5 su Escrig, 21 su Lopez, 22 su Ortolà e 23 su Arbolino.

CLASSIFICA GP USA MOTO2 2026

1 25 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 21’10.744 156.1

2 20 13 Celestino VIETTI ITA HDR SpeedRS Team BOSCOSCURO 21’11.241 156.1 0.497

3 16 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 21’11.652 156.0 0.908

4 13 80 David ALONSO COL CFMOTO Power Electronics Aspar Tea KALEX 21’12.587 155.9 1.843

5 11 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 21’13.473 155.8 2.729

6 10 7 Barry BALTUS BEL REDS Fantic Racing KALEX 21’13.995 155.7 3.251

7 9 21 Alonso LOPEZ SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 21’15.747 155.5 5.003

8 8 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 21’17.574 155.3 6.830

9 7 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 21’18.505 155.2 7.761

10 6 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 21’19.484 155.1 8.740

11 5 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR – GALFER – MSI KALEX 21’22.229 154.7 11.485

12 4 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 21’22.572 154.7 11.828

13 3 44 Aron CANET SPA ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 21’22.896 154.7 12.152

14 2 17 Daniel MUÑOZ SPA Italtrans Racing Team KALEX 21’24.990 154.4 14.246

15 1 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 21’30.863 153.7 20.119

16 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Tea KALEX 21’31.950 153.6 21.206

17 71 Ayumu SASAKI JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 21’36.009 153.8 25.265

18 72 Taiyo FURUSATO JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 21’37.100 153.0 26.356

19 8 Dennis FOGGIA ITA HDR SpeedRS Team BOSCOSCURO 21’37.232 152.9 26.488

20 53 Deniz ÖNCÜ TUR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 21’41.890 152.4 31.146

21 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 21’43.114 152.3 32.370

22 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 21’50.122 121.1 2 laps

Non classificati

64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 17’09.164 154.2 2 laps

95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 6’24.372 154.9 7 laps

9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Racing Team FORWARD 6’27.494 153.6 7 laps

Non (ri)partiti

36 Angel PIQUERAS SPA QJMOTOR – GALFER – MSI KALEX

54 Alberto FERRANDEZ SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO

3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX