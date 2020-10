Moto3, risultati FP1 GP Aragon 2020: Darryn Binder precede Vietti e McPhee nel freddo del MotorLand

Darryn Binder parte con il piede giunto nel suo weekend spagnolo e chiude in vetta la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon, undicesimo appuntamento del Mondiale Moto3 2020. Sulla pista denominata MotorLand, la classe più leggera ha rotto il ghiaccio con un turno vissuto davvero in un clima invernale e su ritmi molto più alti del previsto, con i piloti che non hanno rischiato al massimo. Il motivo è semplice. Le temperature, infatti, parlano di 8 gradi sia per l’atmosfera sia per l’asfalto (in alcuni punti solo 6 addirittura). Uno scenario ben differente, quindi, dal clima usuale di questa zona della Spagna.

Il miglior tempo del turno, come detto, lo ha fissato il sudafricano Darryn Binder (KTM CIP) in 1:59.813 un crono ottenuto proprio sotto la bandiera a scacchi, rifilando 331 millesimi al nostro Celestino Vietti (Sky Racing team VR46) in 2:00.144. Terzo tempo per il britannico John McPhee (Honda Petronas) in 2:00.316 a poco più di mezzo secondo di distacco, mentre è quarto lo spagnolo Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) a 554 millesimi. Buon quinto tempo per Niccolò Antonelli (Honda SIC58) a 696 millesimi, sesto per lo spagnolo Alonso Lopez (Husqvarna Max Racing) in 2:00.571 a 758 millesimi, quindi è settimo il giapponese Ai Ogura (Honda Asia) a 765. Completano la top ten il suo connazionale Tatsuki Suzuki (Honda SIC58) a 835 millesimi, quindi nono Romano Fenati (Husqvarna Max Racing) in 2:00.656 a 843 millesimi, mentre è decimo il giapponese Yuki Kunii (Honda Asia) a 865.

Loading...

Loading...

Si ferma in tredicesima posizione il leader della classifica generale, lo spagnolo Albert Arenas (KTM Aspar) in 2:00.825 a 1.012 da Binder, mentre alle sue spalle troviamo Andrea Migno (Sky Racing team VR46) quattordicesimo a 1.167. Non va oltre la ventunesima posizione Davide Pizzoli (KTM BOE) a 1.966, un gradino davanti al compagno di team, Riccardo Rossi, ventiduesimo a 2.295. Alle loro spalle, anche per colpa di una caduta, troviamo Dennis Foggia (Honda Leopard) a 2.236, ultimo della nostra pattuglia tricolore.

Non ha preso parte alla sessione, invece, Tony Arbolino (Honda Snipers). Davvero un caso ingarbugliato quello del pilota milanese, che è stato fermato dalle autorità sanitarie spagnole perché, domenica scorsa, nel volo che lo riportava in Italia da Parigi dopo la gara di Le Mans, era presente un positivo al Covid-19 (che non aveva nulla a che fare con lui). Per questo motivo è finito nella casella dei “tracciabili” e appena sbarcato in Spagna è stato bloccato. Nonostante due tamponi negativi nella giornata di ieri Tony Arbolino non può scendere in pista ed ora la “patata bollente” passa direttamente nelle mani del numero uno di Dorna, Carmelo Ezpeleta, che dovrà mediare per dare il semaforo verde al nostro portacolori.

A questo punto la Moto3 tornerà in scena alle ore 13.15 per la seconda sessione di prove libere, che ci permetterà di avere un quadro più chiaro della situazione in pista, con la pioggia che dovrebbe risparmiare la classe più leggera.

I RISULTATI DELLA FP1 DELLA MOTO3

1 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 240.2 1’59.813

2 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 239.2 2’00.144 0.331 / 0.331

3 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 242.4 2’00.316 0.503 / 0.172

4 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 237.6 2’00.367 0.554 / 0.051

5 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 237.6 2’00.509 0.696 / 0.142

6 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 235.5 2’00.571 0.758 / 0.062

7 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 235.5 2’00.578 0.765 / 0.007

8 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 239.7 2’00.648 0.835 / 0.070

9 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 238.1 2’00.656 0.843 / 0.008

10 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 238.6 2’00.678 0.865 / 0.022

11 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 233.5 2’00.752 0.939 / 0.074

12 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 234.0 2’00.808 0.995 / 0.056

13 75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar Team Moto3 KTM 236.5 2’00.825 1.012 / 0.017

14 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 237.1 2’00.980 1.167 / 0.155

15 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 236.5 2’01.077 1.264 / 0.097

16 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 234.0 2’01.099 1.286 / 0.022

17 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 236.5 2’01.153 1.340 / 0.054

18 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 236.5 2’01.254 1.441 / 0.101

19 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 241.3 2’01.414 1.601 / 0.160

20 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 238.6 2’01.689 1.876 / 0.275

21 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 237.6 2’01.779 1.966 / 0.090

22 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 237.6 2’02.108 2.295 / 0.329

23 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 241.3 2’02.149 2.336 / 0.041

24 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 233.5 2’02.434 2.621 / 0.285

25 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 238.1 2’02.544 2.731 / 0.110

26 82 Stefano NEPA ITA Solunion Aspar Team Moto3 KTM 240.2 2’02.604 2.791 / 0.060

27 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 238.6 2’02.851 3.038 / 0.247

28 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 234.5 2’03.023 3.210 / 0.172

29 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 229.0 2’06.051 6.238 / 3.028

– 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda

– 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse