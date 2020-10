LIVE Moto2, GP Teruel 2020 in DIRETTA: Sam Lowes in vetta, Marini costretto alla Q1, dalle 15.50 le qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.40 Grazie per la cortese attenzione, a più tardi! Buon proseguimento di giornata!

12.39 Luca Marini, quindi, non ce l’ha fatta e partirà dalla Q1. Davanti a tutti domina Sam Lowes, mentre Bezzecchi e Bastianini stringono i denti.

12.37 CLASSIFICA TEMPI FP3

1 22 S. LOWES 1:51.576 2 57 E. PONS +0.064 3 42 M. RAMIREZ +0.287 4 87 R. GARDNER +0.338 5 40 H. GARZO +0.350 6 37 A. FERNANDEZ +0.391 7 88 J. MARTIN +0.459 8 72 M. BEZZECCHI +0.502 9 96 J. DIXON +0.510 10 33 E. BASTIANINI +0.606

12.36 Ai piani alti non migliora nessuno, Marini parte con 192 millesimi al T1, ma perde oltre mezzo secondo nel T2 e non migliora. Ramirez sale in terza posizione a 287 millesimi, Martin balzo in settima.

12.35 BANDIERA A SCACCHI!! SI CHIUDE LA FP3! Andiamo a vedere gli ultimissimi tempi!

12.34 Sam Lowes non migliora il suo crono, Martini si presenta al T2 con 429 di distacco, arriva al T3 con 648 e chiude il suo penultimo giro senza migliorare. Ultimo tentativo disperato per la Q2!!!

12.33 Sam Lowes parte di nuovo con il record nel primo settore, mentre non sta migliorando nessuno in questo momento.

12.32 Migliorano Gardner e Navarro e mettono fuori Marini dalla Q2, mentre anche Martin è fuori in questo momento. Garzò sale in quarta posizione a 350 millesimi.

12.31 Siamo ormai nel rush finale della FP3. Tutti pronti per il time attack finale! 4 minuti di fuoco!

12.30 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3

1 22 S. LOWES 1:51.576 2 57 E. PONS +0.064 3 37 A. FERNANDEZ +0.391 4 72 M. BEZZECCHI +0.502 5 33 E. BASTIANINI +0.606 6 7 L. BALDASSARRI +0.617 7 42 M. RAMIREZ +0.647 8 97 X. VIERGE +0.664 9 64 B. BENDSNEYDER +0.680 10 10 L. MARINI +0.888

12.29 Edgar Pons stupisce e vola in 1:51.640 secondo a soli 64 millesimi da Lowes! Vierge migliora ancora ed è ottavo a 664, occhio a Bulega che fa segnare i suoi migliori parziali.

12.28 Xavi Vierge sale in settima posizione a 839 millesimi, Bastianini migliora ancora settore per settore, arriva al T2 con 406 millesimi, vola nel T3 con 249, e chiude in 1:52.182!! Che salto in avanti!! 606 millesimi ed entra nella Q2!!

12.27 Sam Lowes non si ferma più: record ancora nel T1 per 152 millesimi, arriva al T2 con 162, quindi passa al T3 con 185, quindi conclude il suo 12mo giro in 1:51.576 limando altri 243 millesimi! Baldassarri sesto a 776 millesimi, settimo Marini a 888, Bastianini decimo a 1.005.

12.26 Sam Lowes vola in tutti e tre i settori e fa segnare il nuovo miglior tempo in 1:51.819 con 148 millesimi su Fernandez! Lowes davvero scatenato!

12.25 Di nuovo Lowes record nel T1 per 81 millesimi, mentre Bastianini fa segnare il suo migliore T2 per 482 millesimi. Arriva al T3 con 493 e chiude in 1:52.823 a 856 millesimi, ancora out dalla Q2.

12.24 Bendsneyder arriva al T3 con 204 millesimi di distacco, mentre Lowes fa segnare il record nel T1 per 142 millesimi e 77 nel T2. Arriva al T3 con 133 di distacco e conclude in 1:52.2 e non migliora di un soffio.

12.23 Di nuovo in azione Bastianini e Lowes, mentre Bendsneyder è di nuovo da record nel T1 per 15 millesimi!

12.22 Parte Bendsneyder, attualmente 14mo, con due record nel T1 e T2, arriva poi al T3 con soli 27 millesimi di distacco e chiude in 1:52.256 a 289 millesimi. Quinto posto per l’olandese!

12.21 AGGIORNAMENTO TEMPI DELLA FP3

1 37 A. FERNANDEZ 1:51.967 2 72 M. BEZZECCHI +0.111 3 22 S. LOWES +0.154 4 42 M. RAMIREZ +0.256 5 10 L. MARINI +0.497 6 9 J. NAVARRO +0.540 7 7 L. BALDASSARRI +0.570 8 21 F. DI GIANNANTONIO +0.591 9 57 E. PONS +0.786 10 87 R. GARDNER +0.844

12.20 Cade Joe Roberts in curva 2. Nessun problema per il pilota, ma la moto è ko.

12.19 Enea Bastianini e Sam Lowes in azione, già in ottica gara?

12.18 Molti piloti sono tornati ai box, prosegue Bezzecchi, impegnato nel suo undicesimo giro, come Baldassarri e Manzi.

12.17 Baldassarri arriva al T2 con 223 millesimi di distacco, diventano 328 al T3, quindi conclude il suo decimo giro con il tempo di 1:52.537 a 570 millesimi dalla vetta. Settima posizione per lui.

12.16 Ancora un giro per Bezzecchi che chiude a 7 decimi dal suo tempo precedente. Buon passo per il riminese che sembra in palla. Baldassarri, nono al momento, piazza il record nel T1

12.15 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3

1 37 A. FERNANDEZ 1:51.967 2 72 M. BEZZECCHI +0.111 3 22 S. LOWES +0.154 4 42 M. RAMIREZ +0.256 5 10 L. MARINI +0.497 6 9 J. NAVARRO +0.540 7 21 F. DI GIANNANTONIO +0.591 8 57 E. PONS +0.786 9 7 L. BALDASSARRI +0.840 10 87 R. GARDNER +0.844

12.14 Lowes, Ramirez, Martin e Bastianini tornano ai box dopo il primo turn.

12.13 Marini arriva al T3 con 417 millesimi di ritardo, chiude il suo ottavo giro volando in quinta posizione a 497 da Fernandez.

12.12 Si rilancia Lowes ed è di nuovo record nel T1 per 128 millesimi, ma Marini risponde con 109!

12.11 Luca Marini fa segnare i suoi migliori parziali ma non migliora per 6 centesimi. Ad ogni modo l’urbinate è decisamente più in palla di ieri. Bastianini, invece, è ancora 17mo a 1.230.

12.10 Ramirez, Navarro e Di Giannantonio piazzano a loro volta il record nel T1, Marini a sua volta 58 millesimi di vantaggio!

12.09 Sam Lowes record anche nel T2 per 116 millesimi, perde due decimi nel T3 e chiude senza migliorarsi.

12.08 Lowes di nuovo record nel T1 per 131 millesimi, mentre Marini risponde con 65 nello stesso settore, salvo poi perdere mezzo secondo nel T2.

12.07 Bezzecchi risponde ma non migliora per una manciata di millesimi, Marini sesto a 643 e ora sarebbe in Q2.

12.06 Augusto Fernandez vola anche negli altri settori e fa segnare 1:51.967 volando in vetta con 111 millesimi su Bezzecchi

12.05 Bezzecchi e Lowes ripartono con il record nel T1, mentre Fernandez ha 105 millesimi di vantaggio al T2

12.04 Bezzecchi al comando!! 1:52.078 mette 76 millesimi tra sè e Lowes, terzo Ramirez a 145 poi Fernandez a 154.

12.03 Baldassarri sale in ottava posizione a 625 millesimi da Ramirez, mentre Marini è settimo a 547.

12.02 Al momento Marini e Bastianini sono ancora out dalla top14 ma c’è tempo per i nostri alfieri!

12.01 Augusto Fernandez si porta in seconda posizione a 9 millesimi con Lowes a 73 e Bezzecchi quarto a 258.

12.01 Ramirez ritocca il suo tempo in 1:52.223 con Navarro a 581 millesimi e Garzò terzo a 647. Marini decimo a 1.062.

12.00 Lowes subito terzo, ma ottimo Marini quarto a 403 millesimi.

11.59 Primo tempo di Ramirez in 1:52.882 mentre Fernandez è secondo a 19 millesimi

11.58 Luca Marini ha cambiato completamente assetto della moto. Sky Sport spiega che nella notte il team ha modificato il set-up che ieri lo ha relegato in 23ma posizione.

11.57 Piloti impegnati nel giro di lancio, manca poco e si inizierà a fare sul serio al MotorLand!

11.56 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 40 minuti di sessione.



11.55 SEMAFORO VERDE!! SCATTA LA FP3 DEL GP DI TERUEL!!!

11.53 Due minuti al via della FP3! Si scaldano i motori nei box di Aragon!

11.51 Ricordiamo che le qualifiche scatteranno alle ore 15.50 con la Q1, mentre la decisiva Q2 prenderà il via alle ore 16.15

11.49 Chi, invece, non sembra avere problemi è Sam Lowes che, dopo le due ultime vittorie, ha chiuso il venerdì di Aragon con il miglior tempo. Sembra lui ora il favorito per il titolo!

11.47 Il venerdì del GP di Teruel non è stato affatto brillante per gli italiani. A parte Di Giannantonio, quarto, i tre che lottano per il titolo hanno marcato visita. Bezzecchi ha chiuso undicesimo (e con caduta), Bastianini 14esimo e Marini 23mo. Urge una svolta per entrare nella top14

11.45 Dieci minuti al via della FP3

11.43 I TEMPI COMBINATI DELLE DUE SESSIONI DI IERI

1 22 S.LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’52.757 6 1’51.920 4

2 9 J.NAVARRO SPA Lightech Speed Up SPEED UP 1’53.300 8 1’51.978 14 0.058 0.058

3 40 H.GARZO SPA Flexbox HP 40 KALEX 1’53.450 7 1’52.180 10 0.260 0.202

4 21 F.DI GIANNANTO ITA Lightech Speed Up SPEED UP 1’52.988 13 1’52.209 14 0.289 0.029

5 16 J.ROBERTS USA Tennor American Racing KALEX 1’53.177 16 1’52.210 14 0.290 0.001

6 88 J.MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’53.662 17 1’52.335 16 0.415 0.125

7 96 J.DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 1’53.011 15 1’52.339 10 0.419 0.004

8 87 R.GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team KALEX 1’53.314 17 1’52.348 12 0.428 0.009

9 11 N.BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’53.792 11 1’52.501 19 0.581 0.153

10 57 E.PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’53.541 6 1’52.534 4 0.614 0.033

11 72 M.BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’53.290 4 1’52.568 6 0.648 0.034

12 37 A.FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’52.623 14 1’52.954 17 0.703 0.055

13 55 H.SYAHRIN MAL Kipin Energy Aspar Team Moto2 SPEED UP 1’53.790 15 1’52.644 18 0.724 0.021

14 33 E.BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’53.421 6 1’52.720 12 0.800 0.076

15 64 B.BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 1’54.056 15 1’52.777 12 0.857 0.057

16 12 T.LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP KALEX 1’53.873 6 1’52.782 11 0.862 0.005

17 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’53.655 18 1’52.826 11 0.906 0.044

18 23 M.SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’53.555 6 1’52.888 3 0.968 0.062

19 24 S.CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’53.426 14 1’52.924 19 1.004 0.036

20 97 X.VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1’54.009 11 1’52.925 5 1.005 0.001

21 45 T.NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo KALEX 1’53.906 15 1’52.977 13 1.057 0.052

22 62 S.MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’53.778 17 1’53.082 7 1.162 0.105

23 10 L.MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’53.347 4 1’53.129 5 1.209 0.047

24 42 M.RAMIREZ SPA Tennor American Racing KALEX 1’53.696 4 1’53.156 17 1.236 0.027

25 7 L.BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 KALEX 1’53.182 17 1’53.253 4 1.262 0.026

26 99 K.DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team KALEX 1’55.961 15 1’53.333 18 1.413 0.151

27 19 L.DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’54.828 16 1’53.564 20 1.644 0.231

28 18 X.CARDELUS AND Kipin Energy Aspar Team Moto2 SPEED UP 1’54.219 13 1’53.968 9 2.048 0.404

29 27 A.IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’55.100 14 1’54.128 5 2.208 0.160

30 74 P.BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS 1’56.470 15 1’55.084 15 3.164 0.956

11.40 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTO2

1 Enea BASTIANINI Kalex ITA 155

2 Sam LOWES Kalex GBR 153

3 Luca MARINI Kalex ITA 150

4 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 130

5 Jorge MARTIN Kalex SPA 95

6 Tetsuta NAGASHIMA Kalex JPN 79

7 Joe ROBERTS Kalex USA 74

8 Remy GARDNER Kalex AUS 72

9 Thomas LUTHI Kalex SWI 72

10 Marcel SCHROTTER Kalex GER 61

11 Aron CANET Speed Up SPA 61

12 Xavi VIERGE Kalex SPA 59

13 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 54

14 Lorenzo BALDASSARRI Kalex ITA 47

15 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up ITA 45

16 Jorge NAVARRO Speed Up SPA 41

17 Jake DIXON Kalex GBR 35

18 Hector GARZO Kalex SPA 34

19 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 25

20 Stefano MANZI MV Agusta ITA 20

21 Hafizh SYAHRIN Speed Up MAL 18

22 Nicolò BULEGA Kalex ITA 17

23 Simone CORSI MV Agusta ITA 14

24 Somkiat CHANTRA Kalex THA 10

25 Bo BENDSNEYDER NTS NED 5

26 Edgar PONS Kalex SPA 5

27 Lorenzo DALLA PORTA Kalex ITA 5

28 Dominique AEGERTER NTS SWI 4

11.37 Tutto è pronto al MotorLand, per un sabato davvero di capitale importanza. Siamo a 4 gare dal termine e la lotta al vertice si fa serrata

11.35 Buongiorno e benvenuti ad Aragon, tra 20 minuti scatterà la FP3 della Moto2

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e delle qualifiche valevoli per il Gran Premio di Teruel 2020, dodicesimo round stagionale del Mondiale Moto2 e secondo appuntamento consecutivo in programma ad Aragon. Si tratta della quartultima tappa del Motomondiale 2020, con un campionato che nella classe mediana è ancora molto incerto e quindi regalerà grandi emozioni in questo weekend.

Al momento Enea Bastianini si trova al comando della generale con 2 punti di vantaggio su Lowes, 5 su Luca Marini e 25 su Marco Bezzecchi. Troppo distante ormai lo spagnolo Jorge Martin (3° ad Aragon 1), quinto a 60 punti dalla vetta anche per aver saltato il doppio round di Misano causa positività al Coronavirus. Sam Lowes ieri ha impressionato nelle libere ed è forse il grande favorito per pole e vittoria, ma attenzione alle Speed Up dello spagnolo Jorge Navarro e del romano Fabio Di Giannantonio. Le prove ufficiali saranno comunque fondamentali per i quattro pretendenti al trono iridato, tutti a caccia di una buona posizione in griglia di partenza per poi poter affrontare la gara con maggiori possibilità di ottenere un risultato di peso.

Il programma odierno si apre alle ore 11.55 con il semaforo verde delle FP3, mentre le qualifiche scatteranno nel pomeriggio alle ore 15.50. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento della caccia alla dodicesima pole stagionale in Moto2: buon divertimento!

