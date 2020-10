Moto2, risultati FP3 GP Teruel 2020: Sam Lowes prosegue nel suo dominio, Bezzecchi 8°, Bastianini 10°, Marini costretto alla Q1

Sam Lowes (Kalex EG 0,0 VDS) continua nel suo percorso netto e fa segnare il miglior tempo anche nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Teruel, quartultimo appuntamento del Mondiale Moto2. Sul tracciato del MotorLand, sempre baciato dal sole e da temperature decisamente più miti rispetto alla scorsa settimana (17.8 gradi per quel che riguarda l’atmosfera e quasi 22 sull’asfalto) il miglior tempo è stato fissato dal britannico in 1:51.576 con 64 millesimi sullo spagnolo Edgar Pons (Kalex Federal Oil) e 287 sul suo connazionale Marcos Ramirez (Kalex Tennor).

Quarto posto per l’australiano Remy Gardner (Kalex Onexox) a 338 millesimi, quinto per lo spagnolo Hector Garzò (Kalex Flexbox) a 350 millesimi, quindi sesto il suo connazionale Augusto Fernandez (Kalex EG 0,0 VDS) a 391. Settimo crono per l’ennesimo spagnolo, Jorge Martin (Red Bull KTM Ajo) a 459 millesimi, ottavo per il primo degli italiani, Marco Bezzecchi (Sky Racing team VR46) a 502 millesimi, quindi nono li britannico Jake Dixon (Kalex Petronas) a 510 e decimo il nostro Enea Bastianini (Kalex Italtrans) a 606 millesimi. Undicesimo tempo per Lorenzo Baldassarri (Kalex Flexbox) a 617 millesimi.

Si ferma in quindicesima posizione nonostante un cambio radicale del set-up della sua moto Luca Marini (Sky Racing team VR46) a 888 millesimi e rimane anche fuori dalla Q2. L’urbinate, quindi dovrà partire dalla prima manche delle qualifiche, come Nicolò Bulega (Kalex Federal Oil) sedicesimo a 890 millesimi. Non avrà questi problemi, invece, Fabio Di Giannantonio (Speed Up MB) che nonostante il diciassettesimo tempo odierno a 982 millesimi, sfrutta quello di ieri per entrare nella top14. Diciottesimo Simone Corsi (MV Agusta) a 1.039 davanti a Lorenzo Dalla Porta (Kalex Italtrans) a 1.106, quindi ventesimo Stefano Manzi (MV Agusta) a 1.250.

A questo punto la classe mediana si concentra sulle qualifiche che scatteranno alle ore 15.50 con la Q1, mentre la decisiva Q2 che andrà a comporre la griglia di partenza della gara di domani prenderà il via alle ore 16.15.

Foto: Lapresse