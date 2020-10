LIVE Francia-Irlanda 35-27, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: i transalpini vincono ma non basta, il trofeo se l’aggiudica l’Inghilterra!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PARTITA

Loading...

Loading...

La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport.

FINITA! Francia batte Irlanda 35-27, l’Inghilterra invece conquista il Sei Nazioni.

81′ Trasforma Sexton, 35-27 per i transalpini.

80′ Meta dell’Irlanda! Moto d’orgoglio di Stockdale che corre al doppio degli altri e firma il 35-25.

78′ Ultimi due minuti, entrambe le compagini non hanno più energie.

76′ Ormai il trofeo è ad un passo dall’Inghilterra.

75′ L’Irlanda non ha più energie, la Francia avrebbe bisogno ancora di 16 punti per ribaltare la situazione.

72′ Trasforma Ntamack, 35-20 per i padroni di casa!

71′ Meta della Francia! Ntamack fa una magia clamorosa con un calcio a lanciare se stesso, poi scarica su Vakatawa che deve solo marcare il 33-20.

69′ Ricacciati indietro gli ospiti, l’Inghilterra si avvicina al titolo da casa.

67′ Tiene per il momento la difesa transalpina ma i Verdi restano in attacco.

66′ Un’altra Irlanda in questo finale! I verdi si portano nei 22 metri francesi.

64′ Momento delicato, le forze rimaste nelle gambe dei giocatori faranno la differenza.

61′ Trasforma Sexton: 28-20!

60′ Meta dell’Irlanda! Henshaw è un fulmine, salta due uomini e vola verso il bersaglio grosso, 28-18.

57′ Francia ancora in attacco, i transalpini ci provano.

55′ Irlanda completamente in balia degli avversari, sono crollati i Verdi nel secondo tempo.

53′ Kick molto bello del transalpino che realizza il 28-13.

52′ Altra punizione per i francesi e per i piedi di Ntamack.

51′ Continua a spingere a tutta la Francia che si porta a ridosso della zona di meta, i padroni di casa sognano.

50′ Ricordiamo che la Francia deve vincere di 31 lunghezze per superare l’Inghilterra in classifica.

48′ Ntamack segna ancora, 25-13 per i padroni di casa ora!

47′ Punizione per la Francia che andrà per i pali.

45′ Ntamack non trasforma, ancora 22-13.

44′ Meta clamorosa della Francia!!! Azione a tre da paura partita da Fickou, portata avanti da Dupont e conclusa da Ntamack: 22-13.

43′ L’Irlanda parte con il piede giusto ma i padroni di casa continuano a difendersi alla grande.

41′ Comincia il secondo tempo allo Stade de France!

43′ Finito il primo tempo, Francia-Irlanda 17-13.

43′ Difesa encomiabile della Francia che si difende alla grande dal pressing irlandese.

41′ Calcio per gli irlandesi che vogliono andare per il bersaglio grosso, finale di tempo incandescente!

40′ L’Irlanda gioca l’ultima azione della frazione in parità numerica, vediamo cosa si inventano i Verdi.

38′ Ntamack realizza senza problemi, i francesi ristabiliscono le quattro lunghezze di vantaggio: 17-13!

37′ Vantaggio per i francesi che scelgono di puntare i pali.

34′ Sexton non può sbagliare, l’Irlanda accorcia: risultato di 14-13 ora!

33′ Punizione in favore degli ospiti che calceranno per raccogliere tre punti.

32′ Scossa irlandese che nonostante l’inferiorità numerica porta i Verdi all’interno dei 22 metri rivali.

31′ Ora i francesi conducono 14-10 e avranno 10 minuti di superiorità numerica.

30′ Meta tecnica per la Francia e cartellino giallo a Doris per un fallo disperato, si è ribaltato tutto in pochi secondi.

29′ I transalpini riconquistano campo dopo un quarto d’ora di sofferenza.

27′ Costretto ad uscire dal campo per infortunio Healy.

26′ Tutto facile per Sexton che porta in vantaggio gli irlandesi 10-7!

25′ Fuorigioco di le Roux, l’Irlanda va per i pali da ottima posizione.

24′ Gli irlandesi sembrano avere il pallino del gioco nelle proprie mani, in difficoltà la Francia.

22′ Torna l’equilibrio anche nel numero di uomini in campo, vediamo come risponde la Francia.

20′ Conversione semplicissima per Sexton, 7-7!

19′ Azione di sfondamento dell’Irlanda che riesce a conquistare la meta con Healy!

17′ Continua il pressing irlandese che può sfruttare una mischia a ridosso dei cinque metri.

15′ Sexton scavalca la linea di meta ma viene tenuto alto dalla clamorosa difesa francese.

14′ Continua a spingere l’Irlanda che si riporta nei 22 avversari.

12′ Splendida difesa transalpina sulla rimessa, palla conquistata e tempo che scorre sul cronometro.

11′ Disastro di Bouthier: il francese devia in modo irregolare il calcio di Sexton e viene ammonito. L’Irlanda può sfruttare la superiorità numerica all’interno dei 5 metri avversari.

10′ Cerca la reazione rabbiosa l’Irlanda che si catapulta in avanti.

8′ Facile la trasformazione per Dupont, 7-0 per la Francia!

7′ Meta della Francia! Cambio secco di Fickou che lascia sul posto Porter e scarica su Dupont, il quale vola a marcare il 5-0 transalpino.

6′ C’è la potenza nel calcio di Murray ma la palla finisce alla destra dei pali, si resta sullo 0-0.

5′ Punizione a centrocampo per l’Irlanda che decide di andare per i pali nonostante la lontananza di 57 metri.

3′ Grande equilibrio in questo avvio di partita, match sin da subito tiratissimo.

1′ PARTITI! Comincia la sfida che deciderà il Sei Nazioni 2020.

21:02 Francia e Irlanda sono in campo per gli inni nazionali, a brevissimo si comincia.

21:00 In ultima istanza l’Inghilterra si proclama campione in tutti gli altri casi: la Francia vince senza bonus, la Francia vince con bonus ma con meno di 32 punti di vantaggio, l’Irlanda vince senza bonus e con meno di 7 punti di scarto.

20:55 La Francia per gioire deve invece compiere un’impresa: i transalpini devono conquistare il punto bonus (almeno 4 mete) e battere gli irlandesi con almeno 32 punti di scarto.

20:50 Per essere certa di conquistare il torneo all’Irlanda basta vincere con 7 lunghezze di margine o con qualsiasi altro risultato nel caso di realizzazione di almeno 4 mete offensive.

20:45 Allo Stade de France di Parigi le due compagini (insieme all’Inghilterra) si giocano la vittoria del prestigiosissimo trofeo, ancora del tutto incerto ad 80′ dalla fine.

20:40 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Francia-Irlanda, quinta e ultima giornata del torneo del Sei Nazioni maschile di rugby.

La classifica del Sei Nazioni – Calendario ultima giornata

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Francia–Irlanda, quinta e ultima giornata del torneo del Sei Nazioni maschile di rugby. Allo Stade de France di Parigi le due compagini (insieme all’Inghilterra) si giocano la vittoria del prestigiosissimo trofeo, il più lungo della sua gloriosa storia a causa dell’emergenza Covid-19 che ha colpito il Mondo intero. Finalmente si è giunti all’ultimo turno e tutto è ancora incredibilmente incerto.

La classifica vede l’Irlanda prima con 14 punti (+38 nella differenza punti segnati), seguita dall’Inghilterra con 13 (+15) e dalla Francia, anch’essa a 13 (+13). L’unica squadra che può vincere il titolo senza dover guardare agli altri risultati è l’Irlanda: se i ragazzi di Andy Farrell dovessero superare la Francia conquistando il bonus offensivo (cioè segnando almeno 4 mete), allora salirebbero a 19 punti, irraggiungibili da tutte le altre squadre.

Se l’Inghilterra invece dovesse battere l’Italia senza bonus, allora all’Irlanda basterebbe solamente vincere per essere campione (18 punti vs 17), mentre a spuntarla sarebbe la Francia in caso di successo con bonus. Se infine dovesse vincere la Francia, ma senza segnare quattro mete, la squadra transalpina andrebbe a pari punti con l’Inghilterra e tutto dipenderebbe poi dalla differenza punti. Di conseguenza ogni meta, ogni piazzato o trasformazione sarà decisiva.

Il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 21:05, mentre la nostra cronaca in tempo reale comincerà qualche minuto prima con un ampio prepartita. OA Sport vi invita a seguire il match in compagnia della DIRETTA LIVE testuale minuto per minuto, in modo da non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI RUGBY

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse