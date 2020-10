LIVE Berrettini-Harris, Roland Garros 2020 in DIRETTA: match da non sottovalutare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma Berrettini-Harris – L’ordine di gioco del Roland Garros (1° ottobre) – Gli italiani in campo (1° ottobre) – La presentazione della giornata (1° ottobre)

Loading...

Loading...

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’incontro valido per il secondo turno del Roland Garros 2020 tra Matteo Berrettini e il sudafricano Lloyd Harris. Sul Suzanne Lenglen l’azzurro vuol continuare il proprio percorso, dopo il buon esordio contro il canadese Vasek Pospisil.

Sul rosso parigino Matteo sarà chiamato a una conferma immediata e sarà interessante capire il livello del suo tennis a che punto sia. I riscontri dei match precedenti hanno evidenziato come un termometro della situazione del romano sia il rendimento della combinazione servizio-dritto. Se questo meccanismo si inceppa, allora sono guai per lui. Harris, sotto questo profilo, è un banco di prova di non poco conto essendo un giocatore solido, dotato di buoni fondamentali, che può mettere in difficoltà Berrettini nello scambio prolungato. Un aspetto che potrebbe essere favorito da una superficie molto lenta per via dell’alto tasso di umidità di Parigi.

Inoltre, il sudafricano è parso in buona condizione e il successo in tre set contro l’australiano Alexei Popyrin lo sta a dimostrare. L’italiano quindi dovrà esprimere il proprio miglior tennis per non avere problemi di sorta e continuare la sua corsa in terra francese. Qualora il suo obiettivo venisse centrato, sarebbero ben cinque i tennisti del Bel Paese a essersi qualificati per il terzo turno, un dato notevole considerando la storia tennistica dell’Italia in questo torneo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’incontro valido per il secondo turno del Roland Garros 2020 tra Matteo Berrettini e il sudafricano Lloyd Harris: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. L’azzurro scenderà in campo per il terzo incontro previsto sul Lenglen e questo potrebbe voler dire iniziare nel pomeriggio transalpino. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse