Roland Garros 2020, Jannik Sinner: “Sono entrato in campo con l’approccio giusto. Contro Coria dovrò giocare ad alto livello”

Jannik Sinner vince e convince contro il francese Benjamin Bonzi (n.227 del mondo) nel match valido per il secondo turno del Roland Garros 2020. L’altoatesino (n.75 ATP) ha sconfitto il transalpino con il punteggio di 6-2 6-4 6-4, avendo il merito di iniziare il confronto in modo deciso e ottenendo il break sempre in apertura dei parziali successivi. Un approccio dunque da giocatore maturo per Jannik, nonostante sia alla prima partecipazione in questo Slam. Indubbiamente Bonzi non è un tennista insuperabile, ma superarlo in tre set non era così scontato, essendo l’avversario un giocatore dotato di colpi capaci di mettere in difficoltà chiunque.

“Sono entrato in campo e ho colpito bene oggi, facendo pochi errori. Certamente mi ha aiutato fare il break subito all’inizio di tutti i set, ma era anche quello che cercavo di fare. Nel primo set, quando ero avanti 5-0, volevo perdere il servizio e fargli subito il break dopo in modo da poter cominciare a servire nel secondo set. Non ci sono riuscito, ma magari avrei perso il servizio nel game iniziale del set”, ha spiegato Sinner (fonte: ubitennis).

Una partita nella quale lungo le diagonali la maggior velocità di palla di Jannik è stato un fattore, rispettando una specie di assioma nel tennis moderno: “Oggi non ho rischiato molto, perché non serviva fare di più. Sono rimasto molto sull’incrociato, tirando anche molto forte, perché vedevo che lui si sentiva in difficoltà, a volte provava a uscire sul lungolinea e a volte sbagliava direttamente”, le parole dell’azzurrino. Nel terzo turno, dunque, sarà la volta dell’argentino Federico Coria (n. 99 ATP), il fratellino di quel Guillermo Coria finalista a Parigi nel 2004. Un giocatore solido da fondo, battuto nel primo turno degli Internazionali d’Italia da Matteo Berrettini e vittorioso nel secondo round parigino contro l’eccentrico francese Benoit Paire: “Ho visto un po’ della sua partita oggi. Sta giocando bene, si sta sentendo bene in campo, è un giocatore solido, fa molti sventagli, dovrò esprimere un livello alto”.

Foto: LaPresse