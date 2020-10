LIVE Berrettini-Harris 6-4 4-6 6-2 6-3, Roland Garros 2020 in DIRETTA: il romano torna al terzo turno dopo due anni!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE.

Prossimo avversario avversario il ventiduenne tedesco Daniel Altmaier, attualmente numero 186 del mondo che arriva direttamente dalle qualificazioni.

MATTEO BERRETTINI AL TERZO TURNO CON LA PRIMA AL CORPO! 6-4 4-6 6-2 6-3, il romano torna al terzo turno a Parigi dopo due anni e porta a cinque il numero di azzurri in questa fase del torneo!

Vantaggio Berrettini, MATCH POINT: GRAN PUNTO! Si ritrova vicino alla rete, riesce a chiamare in avanti Harris e poi a parare il dritto con la volée di rovescio!

40-40 Sarebbe prima vincente di Berrettini, in realtà è smash vincente solo perché Harris riesce appena a rimandarla di là obbligando al mero colpo in più Matteo.

Vantaggio Harris, palla break: di nuovo il dritto tradisce Berrettini, palla di poco in corridoio dopo essersi aperto il campo.

40-40 Berrettini cerca il dritto vincente da fuori dal campo, però ne lascia troppo aperto e Harris con il suo manda la palla là dove Matteo non può arrivare.

40-30 MATCH POINT BERRETTINI: deve prendere la rete e sbaglia con il dritto, mettendolo sotto il nastro.

40-15 DUE MATCH POINT BERRETTINI: sfonda ancora con il dritto il romano.

30-15 Prima esterna vincente di Berrettini.

15-15 Harris attacca la seconda di Berrettini con il dritto, quello di Matteo viene portato via dal nastro.

15-0 Servizio e dritto di Berrettini.

5-3 Berrettini, buona prima di Harris. L’azzurro serve ora per il match.

40-15 Rovescio infido di Berrettini, Harris il proprio da vicino alla rete lo indirizza sotto il nastro.

40-0 Prima di Harris che Berrettini non controlla.

30-0 Viene a rete Harris e piazza il dropshot vincente.

15-0 Lungo il dritto in recupero di Berrettini.

5-2 Berrettini, fuori di metri il rovescio di Harris che aveva il campo aperto. Il sudafricano servirà per rimanere nel match al cambio di campo.

40-0 E anche la palla corta di rovescio per Berrettini ora funziona a meraviglia!

30-0 Micidiale combinazione servizio-dritto di Berrettini con annessa bordata!

15-0 Berrettini va di potenza con il dritto, accelerando sempre di più fino a quando Harris non riesce ad arrivarci.

4-2 BREAK BERRETTINI: doppio fallo di Harris, che con questo cede la battuta nel modo peggiore all’azzurro, che a questo punto deve soltanto portare a casa due turni di battuta.

15-40 DUE PALLE BREAK BERRETTINI: Harris spinge col dritto per tutto lo scambio, ma l’ultimo lo mette in corridoio.

15-30 Prima esterna vincente di Harris.

0-30 UN ALTRO! Harris due volte chiamato a rete e due volte trafitto dal rovescio di Berrettini!

0-15 IL PASSANTE DI ROVESCIO DI BERRETTINI!

3-2 Berrettini, prima sulla riga e servizio tenuto.

40-15 Splendido rovescio in back di Berrettini sul lungolinea, segue lo smash vincente in salto.

30-15 Esce il rovescio di Harris.

15-15 Palla corta di Berrettini molto ben piazzata con il dritto, Harris ci arriva con la controsmorzata di rovescio, ma si espone al dritto vincente di Matteo.

0-15 Dritto in rete di Berrettini nello scambio.

2-2 Rovescio largo di Berrettini, Harris tiene la battuta.

Vantaggio Harris, demivolée da piuttosto lontano molto complicata, non tiene la palla in campo Berrettini con il rovescio.

40-40, 2a parità: Harris si trova la palla molto vicina sulla risposta di rovescio di Berrettini e non ha il tempo di organizzarsi con il dritto, che spedisce lunghissimo.

Vantaggio Harris, prima esterna vincente.

40-40 Gira subito lo scambio con il dritto Berrettini forzando l’errore di Harris con il dritto in corsa.

40-30 Appena fuori un quasi numero di Berrettini con il dritto, con il quale aveva passato Harris a rete.

30-30 Harris piazza l’ace.

15-30 Rovescio appena lungo di Harris.

15-15 Stavolta il sudafricano sbaglia con il dritto.

15-0 Comanda subito con la prima Harris.

2-1 Berrettini, prima angolata che Harris non controlla.

40-30 Sbaglia con il dritto in uscita dal servizio Berrettini.

40-15 Risposta in rete di Harris con il dritto.

30-15 Prima esterna vincente di Berrettini.

15-15 Palla corta direttamente in uscita dal servizio di Berrettini, telefonata: Harris ci arriva e gioca il passante vincente incrociato con il rovescio.

15-0 Servizio e schiaffo al volo di dritto di Berrettini.

1-1 Risposta larghissima di Berrettini.

40-0 Breve scambio da fondo vinto da Harris.

30-0 Harris prende la via della rete e chiude con la volée altissima.

15-0 Harris vince il primo punto al servizio del quarto set.

1-0 Berrettini, servizio e dritto.

40-0 Gran punto di Berrettini! Rovescio in back per preparare la discesa a rete, poi la volée di rovescio è vincente.

30-0 Ancora fuori in lunghezza la risposta di Harris.

15-0 Dritto lungo di Harris.

6-2 BERRETTINI!!!! L’AZZURRO PORTA A CASA IL TERZO SET!!!!!!

40-A Regalo col dritto da fondo campo di Harris. Set point per l’azzurro.

40-40 Profondissimo il rovescio in risposta di Berrettini, Harris tira direttamente in corridoio il lungo linea.

40-30 Ottima seconda del sudafricano che chiude col dritto a sventaglio.

30-30 Buon servizio esterno di Harris che sbaglia clamorosamente il dritto lungo linea.

30-15 Il sudafricano si salva ancora grazie al servizio.

15-15 Ottimo slice che mette in difficoltà Harris che ci arriva in allungo e sbaglia.

15-0 Prima esterna vincente di Harris.

5-2 Berrettini. L’azzurro lascia a 0 l’avversario in questo game.

40-0 In corridoio la risposta di Harris col rovescio sulla seconda di Berrettini.

30-0 Prima e palla corta morbidissima dell’azzurro.

15-0 Servizio esterno preciso di Berrettini che sale a rete e appoggia la volée.

4-2 Berrettini. Harris riesce a portare a casa un game rapido grazie al servizio.

40-15 Harris si salva ancora col servizio.

30-15 Profondo il rovescio di Berrettini che manda in crisi Harris, il sudafricano tira in rete la risposta.

30-0 Servizio e dritto del sudafricano.

15-0 Buon servizio di Harris.

4-1 Berrettini. L’azzurro allunga.

40-15 Servizio e dritto di Berrettini, il rovescio di Harris in corridoio.

30-15 Palla corta non precisissima di Berrettini ma Harris non riesce a rispondere efficacemente.

15-15 Ancora fuori giri l’accelerazione di dritto di Harris che finisce in corridoio.

0-15 Errore col rovescio di Berrettini in uscita dal servizio.

3-1 BREAK BERRETTINI!!!!! Bravo l’azzurro che cerca di far giocare Harris in questo modo è sempre più evidente il gap tecnico tra i due tennisti.

30-40 Servizio e dritto ad incrociare vincente di Harris.

15-40 Berrettini si limita a trovare la profondità col dritto, poi ci pensa Harris a regalare il punto all’azzurro col dritto. Due palle break per Berrettini.

15-30 Grande regalo di Harris che tira fuori il dritto in uscita dal servizio.

15-15 Bravo Berrettini che rimane nello scambio nonostante due nastri a salvare Harris ma alla fine il sudafricano per il ritmo e sbaglia.

15-0 Stecca completamente il dritto Berrettini sulla seconda di Harris.

2-1 Berrettini. L’azzurro si riporta avanti grazie ad una delicatissima palla corta.

40-30 Buon servizio e uscita con un gran dritto lungo linea di Berrettini.

30-30 Prima vincente al centro dell’azzurro.

15-30 Rovescio profondo di Harris sul quale va fuori giri Berrettini col dritto.

15-15 Servizio vincente di Berrettini certificato dal giudice di sedia.

0-15 Harris trova una risposta incredibile sul servizio di Berrettini sale a rete e appoggia il dritto vincente.

1-1. Harris porta a casa comodamente il game anche grazie ad un regalo marchiano dell’azzurro.

40-15 Servizio vincente di Harris.

30-15 Risposta profonda dell’azzurro sulla quale Harris sbaglia il dritto.

30-0 Ma cosa ha combinato Berrettini!!!!!!!! Risposta incredibile sul servizio al momento di chiudere con il lungo linea con il campo completamente libera l’azzurro tira in rete.

15-0 Ace esterno di Harris.

1-0 Berrettini! Finalmente un game comodo e rapido in favore dell’azzurro.

40-15 Prima esterna e smash di Berrettini!!!

30-15 Servizio esterno e bomba di dritto lungo linea vincente dell’azzurro.

15-15 Berrettini si limita a controllare lo scambio col dritto in attesa dell’errore di Harris che arriva puntuale.

0-15 Berrettini domina lo scambio col dritto ma poi sbaglia la volée in avanzamento.

INIZIA IL TERZO SET! Serve Berrettini

19.47 Entrambi i tennisti hanno lasciato momentaneamente il campo per un break.

6-4 Harris. Il sudafricano approfitta di un Berrettini veramente poco preciso!!!

40-15 Il nastro devia il rovescio di Berrettini, Harris ci arriva di un soffio ma l’azzurro sbaglia ancora col rovescio.

30-15 Buona risposta di Berrettini sulla prima di Harris, il sudafricano tira lontanissimo il suo dritto.

30-0 Scambio lentissimo con Berrettini che prova ad accelerare il colpo ma il dritto si spegne in rete.

15-0 Prima e dritto ad incrociare vincente di Harris.

5-4 Harris. L’azzurro rimane in scia.

40-30 Il nastro devia in maniera beffarda il dritto di Harris nel campo dell’azzurro.

40-15 Ancora una prima vincente dell’azzurro al centro.

30-15 Servizio e smorzata troppo corta di Berrettini.

30-0 Prima precisa e smash dell’azzurro. Berrettini lamenta qualche problema con le luci artificiali.

15-0 Prima esterna vincente di Berrettini.

5-3 Harris. Ancora due errori gravi dell’azzurro che sin qui è stato eccessivamente falloso!

40-30 Berrettini prova il dritto lungo linea sulla seconda di Harris ma sparacchia malamente in corridoio.

30-30 Ennesimo errore di Berrettini su un rovescio che non sembrava complicato.

15-30 Gran dritto di Berrettini che manda fuori giri Harris che spara fuori il tentativo di recupero.

15-15 Bravo questa volta Berrettini ad aspettare il momento giusto per piazzare l’accelerazione col dritto ad incrociare vincente.

15-0 Prima vincente di Harris.

4-3 BREAK HARRIS!!!! Game letteralmente regalato da Berrettini stranamente impreciso e falloso!

40-A Ottimo servizio di Berrettini ma dritto poco incisivo, Harris trova un buon passante e conquista la seconda palla break.

40-40 ACE BERRETTINI!!!!! L’azzurro annulla così la palla break.

30-40 Cosa sta combinando Berrettini! Sale a rete ma invece di tirare una comoda volée appoggia con una sorta di smorzata, l’avversario recupera e il romano tira in corridoio una volée semplicissima.

30-30 ERRORACCIO DI BERRETTINI!!!!! Ottimo servizio esterno ma il romano tira in rete uno smash comodo dal centro del campo.

30-15 Harris cerca la profondità col dritto sulla seconda di Berrettini ma sbaglia.

15-15 Ancora problemi per Berrettini col rovescio che da fondo campo prova a spingere ma tira in rete.

15-0 Prima al centro vincente di Berrettini.

3-3. Harris si salva ancora grazie al servizio.

40-30 Berrettini prova un incredibile dritto lungo linea in corsa ma sbaglia.

30-30 Prima e volée di Harris, Berrettini prova a difendersi col lob ma il sudafricano chiude con lo smash.

15-30 Servizio vincente di Harris.

0-30 Incredibile regalo di Harris! Il sudafricano si apre bene il campo col rovescio lungo linea ma spara in corridoio un comodissimo dritto.

0-15 Scambio abbastanza strano con Harris che corre in maniera scomposta inseguendo i colpi di Berrettini ma alla fine sbaglia da metà campo col dritto.

3-2 Berrettini. L’azzurro ha alzato il livello del suo gioco almeno nei suoi turni di servizio.

40-0 Ancora un punto diretto col servizio di Berrettini.

30-0 Servizio esterno vincente dell’azzurro.

15-0 Prima esterna e dritto a sventaglio vincente di Berrettini.

2-2. Il sudafricano si salva uscendo da una situazione molto complicata.

A-40 Servizio e dritto ad incrociare vincente di Harris.

40-40 Ennesimo errore dell’azzurro da fondo campo con lo slice.

30-40 Berrettini tira un rovescio molto potente, seppur corto, ed Harris sbaglia il dritto.

30-30 Ancora un errore di Berrettini col rovescio ad incrociare.

15-30 Peccato! Berrettini sbaglia uno slice non impossibile.

0-30 Scambio lungo e intenso chiuso da un dritto lungo linea devastante dell’azzurro.

0-15 Harris prova a prendere in mano lo scambio col dritto ma alla fine sbaglia.

2-1 Berrettini. Game abbastanza comodo per l’azzurro.

40-15 Ancora un servizio vincente dell’azzurro.

30-15 Brutto errore dell’azzurro che tira in rete un rovescio d’incontro non troppo complicato.

30-0 Ace al centro dell’azzurro!!!!

15-0 Prima al corpo devastante di Berrettini.

1-1. Immediata risposta di Harris che si riporta in parità.

40-0 Lunga la risposta di Berrettini col rovescio sul servizio del sudafricano.

30-0 Prima esterna vincente di Harris.

15-0 Servizio e smorzata efficace di Harris sul recupero di Berrettini chiude con una comoda volée.

1-0 Berrettini. Parte bene l’azzurro.

40-0 Berrettini spinge bene col dritto e trova la giusta profondità, alla fine sbaglia Harris.

30-0 Servizio e dritto vincente di Berrettini.

15-0 Harris prova ad affondare il colpo col rovescio lungo linea ma sbaglia.

INIZIA IL SECONDO SET

6-4 BERRETTINI! Regalo del sudafricano sul finale che sbaglia un rovescio comodissimo. Ottima reazione dell’azzurro!!!

40-A Berrettini trova la giusta profondità col dritto, il sudafricano prova a spingere ma tira in rete.

40-40 Fortunato Berrettini. Il nastro porta via il dritto di Harris.

A-40 Ace del sudafricano!

40-40 Prima e volée di Harris.

40-A Berrettini si difende bene e trova un ottimo passante sul quale Harris sbaglia la volée.

40-40 Peccato!!!! Ottimo pallonetto di Berrettini sull’avanzata di Harris poi l’azzurro spreca tutto con una palla corta che finisce in rete.

40-A Berrettini tiene bene sulla diagonale di dritto sfruttando il fuori giri di Harris.

40-40 Bravissimo l’azzurro che nasconde fino all’ultimo una palla corta delicatissima e vincente.

40-30 Peccato per Berrettini che era riuscito a rispondere sulla prima di Harris ma ha poi sbagliato lo slice.

30-30 Risposta profondissima col rovescio di Berrettini che manda fuori giri Harris.

30-15 Prima esterna e dritto in contropiede del sudafricano.

15-15 Scambio molto intenso nel quale Harris ha provato a salire a rete ma ancora una volta si è fatto cogliere impreparato dal passante dell’azzurro.

15-0 Solita dinamica: servizio e dritto di Harris.

5-4 Berrettini. Bravo l’azzurro a ribaltare la situazione.

40-15 Servizio e dritto dell’azzurro.

30-15 Ancora un po’ lento Berrettini nel recupero sul dritto di Harris, il rovescio dell’azzurro in rete.

30-0 Prima al centro vincente di Berrettini.

15-0 Bellissima palla corta di Berrettini, Harris riesce a recuperare ma l’azzurro chiude con un comoda volée.

4-4 BREAK BERRETTINI!!!! Reazione dell’azzurro.

30-40 Bravissimo Berrettini!!!! L’azzurro insegue per tutto lo scambio ma poi trova il passante lungo linea mentre Harris stava cercando di salire a rete.

30-30 Questa volta funziona lo schema prima e dritto ad incrociare di Harris.

15-30 Doppio fallo del sudafricano.

15-15 Ancora impreciso col dritto l’azzurro.

0-15 Prima e dritto in corridoio di Harris.

4-3 Harris. Si aiuta con il servizio l’azzurro che sin qui non è nella sua migliore giornata. L’auspicio è che presto possa esserci un cambio di marcia.

40-30 Prima vincente di Berrettini.

30-30 Troppo morbido in uscita dal servizio Berrettini, il sudafricano è aggressivo e non sbaglia col dritto.

30-15 Prima al centro e dritto da metà campo in rete di Berrettini.

30-0 Harris aggressivo col dritto prova il contropiede che finisce di pochi centimetri in corridoio.

15-0 Berrettini tira un buon dritto sul quale Harris sbaglia il rovescio difensivo.

4-2 Harris. Bravo il sudafricano che sta sfruttando il momento di appannamento di Berrettini.

40-30 Harris domina lo scambio col dritto sale a rete e chiude con una comoda volée.

30-30 Bravo Berrettini a chiamare a rete il sudafricano con una palla corta, Harris spedisce in corridoio la volée.

30-15 Questa volta è Harris a forzare troppo l’accelerazione di dritto.

30-0 Ancora un regalo di Berrettini che sbaglia uno slice tutt’altro che complesso.

15-0 Poco incisivo Berrettini sulla seconda di Harris che tira un gran dritto ad incrociare.

3-2 BREAK HARRIS!!!!!! L’azzurro sin qui è stato poco incisivo, lento nei movimenti e troppo falloso!

15-40 Berrettini attacca col rovescio e sale a rete ma sbaglia la volée sul passante di Harris. Due break point per il sudafricano.

15-30 Prima vincente di Berrettini.

0-30 Grandissimo dritto lungo linea di Harris sulla seconda troppo morbida dell’azzurro. Il sudafricano è molto aggressivo.

0-15 Sfortunato Berrettini che viene ingannato ancora una volta dal rimbalzo della palla di Harris che pizzica la linea di fondo campo.

2-2. Bravo Harris che grazie al servizio si riporta in parità.

40-30 Harris comanda lo scambio col dritto, Berrettini prova a ribaltarlo col rovescio lungo linea che si spegne in rete.

30-30 Il nastro blocca il dritto di Harris la palla si impenna e Berrettini dal centro del campo tira un comodo dritto vincente.

30-15 Bravissimo Berrettini che piazza un dritto carico di top-spin che costringe all’errore Harris.

30-0 Stesso sviluppo del punto precedente, prima al centro del sudafricano e dritto sul quale non riesce a replicare Berrettini.

15-0 Prima e dritto vincente ad incrociare di Harris.

2-1 Berrettini! Bravo l’azzurro a tenere il servizio anche in questo game.

A-40 Prima esterna vincente di Berrettini!

40-40 Berrettini cerca la profondità col rovescio in uscita dal servizio ma sbaglia.

40-30 Servizio, dritto ad incrociare e palla corta perfetta di Berrettini.

30-30 L’azzurro prova la palla corta in uscita dal servizio ma sbaglia completamente.

30-15 Il nastro blocca la risposta di Harris, Berrettini avanza e chiude comodamente col dritto.

15-15 Scambio molto duro chiuso con un dritto lungo linea potentissimo di Berrettini.

0-15 Il sudafricano pesca ancora la linea di fondo campo col rovescio, il rimbalzo inganna Berrettini.

1-1. Harris si salva affidandosi al servizio.

40-30 Ancora un servizio vincente di Harris.

30-30 Prima esterna e rovescio vincente di Harris.

15-30 Prima vincente del sudafricano.

0-30 Fallo di piede sulla seconda di Harris.

0-15 Bravo Berrettini a trovare la giusta profondità col rovescio che manda fuori giri Harris.

1-0 Berrettini. L’azzurro porta a casa il game anche se sembra ancora un po’ contratto.

A-40 Berrettini con pazienza costruisce il suo punto accelerando col dritto al momento giusto.

40-40 Incredibile risposta di Harris col rovescio che tocca la linea che inganna Berrettini.

A-40 Prima esterna e dritto lungo linea di Berrettini.

40-40 Ace dell’azzurro.

40-A Ancora una volta Harris trova una risposta profonda ma Berrettini è lento nello spostarsi verso sinistra e sbaglia il rovescio.

40-40 Prima vincente di Berrettini che deve evidentemente rompere ancora il ghiaccio sembra ancora un po’ contratto.

40-A Profonda risposta di Harris col dritto sulla seconda di Berrettini, l’azzurro sbaglia il rovescio che finisce direttamente in rete.

40-40 Harris prende in mano lo scambio col dritto e Berrettini tira in rete il back difensivo.

A-40 Harris sbaglia in maniera abbastanza clamorosa col dritto sulla seconda al corpo dell’azzurro.

40-40 Finalmente una prima di Berrettini ed è anche vincente!

30-40 Buona seconda di Berrettini che manda fuori giri il sudafricano.

15-40 Questa volta è Harris ad esagerare col dritto.

0-40 Ancora un gratuito di Berrettini che tira in rete il dritto lungo linea. Ancora nessuna prima per l’azzurro.

0-30 Berrettini prova l’accelerazione col dritto in controbalzo che finisce in corridoio.

0-15 Risponde bene Harris sulla seconda di Berrettini e parte avanti.

SI COMINCIA! Al servizio Berrettini

18.10 I tennisti stanno ultimando il riscaldamento.

18.05 Ci siamo: i due giocatori chiamati in campo per la presentazione.

18.00 Il vincitore di questa sfida nel terzo turno giocherà contro il tedesco Daniel Altmaier numero 186 del ranking ATP.

17.55 Buonasera e bentrovati, si è appena concluso il match tra Pliskova-Muguruza sul Suzanne Lenglen a breve quindi scenderanno in campo Matteo Berrettini e Lloyd Harris.

Il programma Berrettini-Harris – L’ordine di gioco del Roland Garros (1° ottobre) – Gli italiani in campo (1° ottobre) – La presentazione della giornata (1° ottobre)

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’incontro valido per il secondo turno del Roland Garros 2020 tra Matteo Berrettini e il sudafricano Lloyd Harris. Sul Suzanne Lenglen l’azzurro vuol continuare il proprio percorso, dopo il buon esordio contro il canadese Vasek Pospisil.

Sul rosso parigino Matteo sarà chiamato a una conferma immediata e sarà interessante capire il livello del suo tennis a che punto sia. I riscontri dei match precedenti hanno evidenziato come un termometro della situazione del romano sia il rendimento della combinazione servizio-dritto. Se questo meccanismo si inceppa, allora sono guai per lui. Harris, sotto questo profilo, è un banco di prova di non poco conto essendo un giocatore solido, dotato di buoni fondamentali, che può mettere in difficoltà Berrettini nello scambio prolungato. Un aspetto che potrebbe essere favorito da una superficie molto lenta per via dell’alto tasso di umidità di Parigi.

Inoltre, il sudafricano è parso in buona condizione e il successo in tre set contro l’australiano Alexei Popyrin lo sta a dimostrare. L’italiano quindi dovrà esprimere il proprio miglior tennis per non avere problemi di sorta e continuare la sua corsa in terra francese. Qualora il suo obiettivo venisse centrato, sarebbero ben cinque i tennisti del Bel Paese a essersi qualificati per il terzo turno, un dato notevole considerando la storia tennistica dell’Italia in questo torneo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’incontro valido per il secondo turno del Roland Garros 2020 tra Matteo Berrettini e il sudafricano Lloyd Harris: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. L’azzurro scenderà in campo per il terzo incontro previsto sul Lenglen e questo potrebbe voler dire iniziare nel pomeriggio transalpino. Buon divertimento!

Foto: LaPresse