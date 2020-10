Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi Monreale-Palermo (cronometro): percorso, altimetria, favoriti. Ganna punta alla maglia rosa!

Si parte con una cronometro. Scatta oggi il Giro d’Italia 2020 con una prova contro il tempo da Monreale a Palermo. È la Sicilia ad aprire le porte a questa Corsa Rosa particolare, con il via in autunno invece che in primavera. Andiamo a scoprire il percorso della prima frazione con l’altimetria ed i favoriti.

PERCORSO

Una prova contro il tempo molto breve ma che potrà già dare una prima impronta alla classifica generale. Poco più di 15 chilometri da percorrere, si parte subito in salita con un breve strappo che porterà alla Cattedrale di Monreale (un chilometro al 4,4% di pendenza, con GPM di quarta categoria posto in cima). Da lì in poi però velocità altissime: circa 5 chilometri di discesa ed un lungo tratto pianeggiante in rettilineo finale. Gli specialisti potranno esprimere tutta la propria potenza.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Chi se non Filippo Ganna? La prova di forza data al Mondiale di Imola è stata splendida: il campione iridato vuole trionfare anche nella Corsa Rosa, vestendo il simbolo del primato. I primi rivali per il fenomeno piemontese sono compagni di squadra alla INEOS Grenadiers: Rohan Dennis e, soprattutto, Geraint Thomas, che vorrà guadagnare il più possibile sugli antagonisti in chiave classifica generale. Occhio, per il successo di tappa, anche a Victor Campenaerts (NTT). Per la vittoria di Milano invece proverà a difendersi Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) che in queste prove brevi spesso e volentieri si è ben disimpegnato. Da seguire anche Jakob Fuglsang (Astana) e Simon Yates (Mitchelton-SCOTT).

