Ginnastica artistica, quali sono le nuove giovani dell’Italia? Classe 2005-2006, future seniores con il tesserino FIG

Mancano un paio di mesi al termine di quest’anno funestato dall’emergenza sanitaria. La pandemia ha limitato notevolmente l’attività sportiva e la ginnastica artistica ne ha risentito pesantemente, con una sfilza di competizioni annullate o rinviate. Il calendario si è impoverito notevolmente e gli atleti hanno avuto pochissimo spazio per esprimersi al massimo delle loro possibilità. A livello internazionale si è visto poco o nulla, con appena tre tappe di Coppa del Mondo andate in scena prima del lockdown e gli Europei schedulati per dicembre (sperando che si disputino davvero). Pochi eventi in pedana e poca possibilità di mettersi in mostra davanti alle giurie, aspetto fondamentale sopratutto per le giovani che devono crescere e farsi spazio nel circuito maggiore.

Le under 16 (ovvero le attuali juniores) non hanno avuto l’occasione di alzare il braccio in campo mondiale e si sono dovute accontentare di qualche manifestazione nazionale. Le italiane hanno avuto modo di prendere parte a qualche tappa di Serie A e ad alcuni campionati di categoria. Va ricordato che la classe 2005 sbarcherà nell’universo seniores a partire dal 1° gennaio 2021 e avrà addirittura la possibilità di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo, mentre la classe 2006 incomincerà a breve la sua ultima stagione da juniores per poi entrare nel circuito maggiore a partire dal 2022.

Secondo il database della FIG (Federazione Internazionale), le italiane classe 2005 in possesso del tesserino internazionale sono due: Veronica Mandriota e Chiara Vincenzi, già viste in Serie A con i body di Brixia Brescia e Ginnastica Civitavecchia. Il meglio però arriverà dalla classe 2006 perché ci sono degli autentici talenti annunciati come Angela Andreoli e Giorgia Leone, affiancate da Diana Barbanotti e Manila Esposito. Le abbiamo ammirate tutte quante un paio di settimane fa a Napoli in Serie A e i responsi tecnici sono stati estremamente confortanti.

Foto LM/LPS/Filippo Tomasi