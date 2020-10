Ginnastica artistica, tre sorelle in gara in Serie A1! Giorgia Leone show, con lei la gemella Giulia e la piccola Mayra

La terza tappa della Serie A1 di ginnastica artistica, andata in scena sabato pomeriggio al PalaVesuvio di Napoli, ha segnato il grande ritorno della Polvere di Magnesio dopo otto mesi di sosta forzata a causa della pandemia. Lo spettacolo non è mancato, è stato bello rivedere gli atleti rimettersi in gioco e offrire delle prestazioni tecniche di buon livello, nonostante uno stop così lungo e un periodo di allenamenti ben lontano dalle condizioni ottimali. Nel capoluogo campano ha trionfato la Brixia Brescia delle Fate, emanazione della Nazionale che nel 2019 conquistò la medaglia di bronzo a squadre ai Mondiali.

Oltre all’aspetto agonistico, va segnalata una vicenda particolarmente curiosa e che sicuramente non ha precedenti storici in Italia (ma anche a livello internazionale è molto difficile trovare situazioni del genere). In pedana, contemporaneamente, nel massimo campionato italiano a squadre, c’erano tre sorelle! Stiamo parlando di Giorgia, Giulia e Mayra Leone. Tra l’altro Giorgia e Giulia sono gemelle tra loro (classe 2006), mentre Mayra è la piccola di casa (classe 2008). Asia e Alice D’Amato, gemelle azzurre sul podio iridato dodici mesi fa, non sono più sole in questa curiosa statistica.

Loading...

Loading...

Giorgia Leone si è scatenata col body della Brixia Brescia, col suo eccezionale doppio avvitamento al volteggio (14.850) e la prova al corpo libero (11.650) ha contribuito al successo delle Campionesse d’Italia, confermando di essere un prospetto di assoluto interesse per la nostra Nazionale. Giulia Leone ha invece difeso i colori della Ginnastica Salerno (settimo posto), portando a casa 10.350 alla trave e 11.050 al quadrato. Le due gemelle sono attualmente juniores e diventeranno seniores nel 2022.

La loro sorellina, invece, è ancora un’allieva e passerà tra le grandi addirittura nel 2024 (in tempo per le Olimpiadi di Parigi…). La 12enne si è cimentata su tutti gli attrezzi col body della Gal Lissone (undicesimo posto, la società brianzola è retrocessa): 11.250 al volteggio, 9.100 alle parallele, 10.850 alla trave, 10.650 al corpo libero.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI GINNASTICA ARTISTICA

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Folco Donati