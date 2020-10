DIRETTA F1, GP Eifel 2020 LIVE: tanta nebbia al Nurburgring! Non si può girare sul circuito tedesco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.04: Secondo le previsioni meteorologiche, le condizioni dovrebbero essere migliori domani. Un aspetto che la Race Direction terrà conto.

15.02: Queste le condizioni:

15.00: Arriva la comunicazione: l’elicottero medico non può volare e non solo sopra la pista. Ci sarà quindi un ritardo.

14.59: Speriamo di potervi raccontare un po’ d’attività in pista…

14.58: Tra qualche minuto arriverà la decisione della Direzione Gara nella figura di Michael Masi.

14.57: Condizioni davvero difficili:

Crossing our fingers for some running in FP2! 🤞 FIA Race Director Michael Masi explains why we couldn't get on track during first pratice#EifelGP 🇩🇪 #F1https://t.co/1s4ybuIKne — Formula 1 (@F1) October 9, 2020

14.55: C’è ancora nebbia in circuito. Pioviggina al Nurburgring, ma il problema vero è la visibilità.

14.53: Il meteo, quindi, potrebbe condizionare moltissimo l’andamento di questa sessione.

14.50: Se invece la pioggia sarà più fitta, il problema sarà la gestione dei 3 set di gomme full wet a disposizione per l’intero fine settimana. Qualora si confermassero queste condizioni, è molto probabile che l’attività in pista sia ridotta al minimo.

14.47: Se sarà una pioggia leggera tutti tireranno un sospiro di sollievo, poiché il programma di lavoro potrà essere svolto con le gomme intermedie, la cui fornitura per il weekend è di cinque set (più un treno aggiuntivo) per ciascun pilota, un numero sufficiente a garantire un minimo di attività in pista.

14.44: La Mercedes ha mandato in Germania sei figure professionali sostitutive che avranno il compito di coprire ruoli che sono rimasti scoperti nel tentativo di ridurre al minimo l’impatto per la mancanza dei titolari.

14.41: A seguito del test che ha messo in evidenza un caso di positività, il test è stato ripetuto giovedì al Nurburgring per tutti gli effettivi del team come misura precauzionale. I risultati degli accertamenti sono arrivati ​​venerdì mattina ed è stato confermato che un altro esponente del team ha contratto il virus per cui la Mercedes ha identificato i membri del team che si trovavano nelle vicinanze dei positivi e ha provveduto a isolarli.

14.38: Non c’è pace per la Mercedes: il team di Brackley ha un altro positivo al COVID-19 dopo quello emerso ieri, per cui la squadra al Gran Premio dell’Eifel subisce una decurtazione di personale che è stato messo in isolamento.

14.35: Va in fumo, quindi, l’esordio agonistico ufficiale di due giovani talenti della Ferrari Academy. Oggi, infatti, Mick Schumacher e Callum Ilott avrebbero dovuto salire a bordo rispettivamente di un’Alfa Romeo e di una Haas. Niente da fare, invece, per entrambi che sono stati obbligati a fare da spettatori privilegiati di un turno mai andato in scena.

14.32: Questo non si è verificato (anzi, per la verità il meteo è pure peggiorato). Di conseguenza dopo un’ora di inutile attesa si è deciso di cancellare il turno.

14.29: Proprio la nebbia ha rappresentato il problema principale, in quanto avrebbe impedito agli elicotteri di soccorso di alzarsi in volo. L’assenza dell’eliambulanza è stata ritenuta un rischio troppo elevato dalla direzione gara, che ha quindi rinviato per due volte l’inizio della sessione, nella speranza che le condizioni migliorassero.

14.26: Infatti l’autodromo del Nurburgring è stato avvolto da un meteo tipicamente autunnale, rappresentato da una pioggia continua e soprattutto da una cappa di nebbia che è andata via via infittendosi e abbassandosi.

14.23: Tanti i punti di domanda sullo svolgimento della sessione, visto quanto è accaduto nel corso della FP1 cancellata per le condizioni avverse del meteo.

14.20: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del GP Eifel.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP dell’Eifel, round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato del Nurburgring (Germania) le scuderie saranno a lavoro per trovare la messa a punto ideale e testare il nuovo materiale portato per l’occasione. L’obiettivo sarà al solito trovare il giusto equilibrio tra prestazione in chiave qualifica e gara, ma attenzione alla pioggia che ha portato alla cancellazione della FP1.

Un weekend che potrebbe essere molto significativo in casa Mercedes. In primis, per Lewis Hamilton e il record di vittorie nelle singole gare. Il britannico, leader del campionato del mondo e ormai prossimo a conquistare il settimo titolo iridato in carriera come il tedesco Michael Schumacher, è pronto per eguagliare un altro storico primato del pilota teutonico, ovvero quello delle corse vinte. L’asso nativo di Stevenage è a quota 90, a una sola lunghezza dal record di Schumi e farlo in occasione dell’appuntamento in Germania, con la Mercedes, è sicuramente molto significativo.

Un round nel quale poi oggi godremo dell’esordio al volante dell’Alfa Romeo del leader del campionato di F2 Mick Schumacher, figlio di Michael. Una coincidenza particolare quella della prima volta del tedeschino in un weekend iridato, lo stesso nel quale probabilmente Hamilton eguaglierà le vittorie del papà. Al di là degli intrecci tra presente, passato e futuro si prospetta una tre-giorni interessante e in casa Ferrari dovrebbero esserci degli aggiornamenti più consistenti rispetto a quanto visto precedentemente. La stagione della Rossa è stata da dimenticare e i presupposti per la corsa tedesca non sono dei migliori. Vedremo upgrade relativi al fondo e alla zona dei bargeboard che dovrebbero dare un minimo aiuto alla guida dei due piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc. La pista, però, giudicherà senza appello il tutto.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP dell’Eifel, round del Mondiale 2020 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 15.00. Buon divertimento!

