F1, GP Eifel 2020: sei membri del team Mercedes sostituiti in Germania

Secondo quanto scritto dall’ANSA, sei membri del team della Mercedes, impegnati nel GP dell’Eifel di F1 saranno sostituiti: i positivi sarebbero due, mentre altri quattro, evidentemente a contatto con gli ammalati, non faranno più parte della bolla e non saranno operativi durante il fine settimana.

Così commenta Lewis Hamilton: “E’ importante che tutti nel mondo ricordino che il virus è ancora presente, quindi è importante che tutti continuino ad usare mascherine e distanziamento sociale. Non so dire cosa significa questa situazione per il nostro team, che resta comunque un gruppo fantastico“.

Loading...

Loading...

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse