F1 oggi, GP Eifel 2020: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, 9 ottobre, inizierà il weekend del GP dell’Eifel 2020 di F1, round del Mondiale 2020. Sul celebre e storico tracciato del Nürburgring (Germania), le squadre lavoreranno per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche del sabato e della gara domenicale. Un fine settimana che potrebbe essere molto significativo in casa Mercedes. In primis, per Lewis Hamilton e il record di vittorie nelle singole gare. Il britannico, leader del campionato del mondo e ormai prossimo a conquistare il settimo titolo iridato in carriera come il tedesco Michael Schumacher, è pronto per eguagliare un altro storico primato del pilota teutonico, ovvero quello delle corse vinte. L’asso nativo di Stevenage è a quota 90, a una sola lunghezza dal record di Schumi e farlo in occasione dell’appuntamento in Germania, con la Mercedes, è sicuramente molto significativo.

Un round nel quale poi oggi godremo dell’esordio al volante dell’Alfa Romeo del leader del campionato di F2 Mick Schumacher, figlio di Michael. Una coincidenza particolare quella della prima volta del tedeschino in un weekend iridato, lo stesso nel quale probabilmente Hamilton eguaglierà le vittorie del papà. Al di là degli intrecci tra presente, passato e futuro si prospetta una tre-giorni interessante e in casa Ferrari dovrebbero esserci degli aggiornamenti più consistenti rispetto a quanto visto precedentemente. La stagione della Rossa è stata da dimenticare e i presupposti per la corsa tedesca non sono dei migliori. Vedremo upgrade relativi al fondo e alla zona dei bargeboard che dovrebbero dare un minimo aiuto alla guida dei due piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc. La pista, però, giudicherà senza appello il tutto. Di seguito la programmazione di oggi:

IL PROGRAMMA DEL GP EIFEL 2020 F1 (9 OTTOBRE)

Venerdì 9 ottobre

ore 11.00-12.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 15.00-16.30, F1, Prove libere 2, diretta

COME GUARDARE IN TV IL GP EIFEL F1 2020

La copertura televisiva del GP dell’Eifel di F1 sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO avrà le differite delle qualifiche e della gara, ma non la trasmissione delle prove libere di oggi e del sabato. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali del weekend al Nürburgring.

TV A PAGAMENTO – Il GP dell’Eifel di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le differite delle qualifiche (ore 20.30) e della corsa tedesca (ore 20.15). Non vi sarà, invece, la copertura delle prove libere di oggi e del sabato.

STREAMING – Il GP dell’Eifel di F1 potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now TV (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali del weekend al Nürburgring.

La programmazione di TV8/HD

Sabato 10 ottobre

ore 20.30, F1, Qualifiche, differita

Domenica 11 ottobre

ore 20.15, F1, Gara, differita

