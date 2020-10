MotoGP, Fabio Quartararo: “Con condizioni miste faccio fatica, occorrono almeno due giri per scaldare le gomme”

Non un venerdì facile per Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) nel corso delle prove libere del Gran Premio di Francia 2020 della MotoGP. Il leader della classifica generale, infatti, ha concluso la sua giornata all’undicesimo posto con il tempo di 1:35.489 a 1.133 secondi dal primo della classe (come spesso capita nelle condizioni di umido) Jack Miller che ha piazzato un ottimo 1:34.356.

Mentre l’australiano sembrava spingere a proprio piacimento con la sua Ducati del team Pramac, “El Diablo” ha messo in mostra qualche problema di troppo con la sua M1. “Ho vissuto una giornata non semplice – conferma ai microfoni di Sky Sport – Nella FP1 più che girare con calma ho fatto proprio fatica. Il setting della moto era diverso da quel che ci aspettavamo per cui non ho potuto dare il mio meglio. Nella FP2, invece, non ho voluto correre rischi dato che la pista era pericolosa. Nel complesso ho voluto trovare solo il giusto feeling, confidando che domani le cose possano andare meglio”.

Sembra che quando le condizioni sul tracciato sono miste la Yamaha del team Petronas soffra. “Effettivamente facciamo fatica. Quando la nostra moto passa sull’acqua è molto aggressiva, per cui non è semplice da guidare. Per questo motivo devo rimaner calmo e lo dovrò essere soprattutto in vista di domani, quando dovrò disputare una FP3 importante per evitare la Q1″.

La prima parte del Mondiale MotoGP 2020 è stato vissuto con temperature calde, la seconda parte vivrà con un clima ben più freddo. Ci saranno differenze? “Dal mio punto di vista cambia moltissimo. A Jerez, per esempio, potevo spingere al massimo sin dal primo giro. A Le Mans, invece, devo aspettare un paio di tornate per iniziare a forzare. Vi racconto questa: controllando i dati con i tecnici, a Barcellona abbiamo visto che la mia gomma anteriore non è andata in temperatura nemmeno all’ultimo giro…”.

