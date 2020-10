Canoa slalom, i convocati dell’Italia per il raduno di Ivrea

L’Italia della canoa slalom non prenderà parte alla prima tappa di Coppa del Mondo, in programma a Tacen, in Slovenia, dal 16 al 18 ottobre, ma dal 19 al 25 sarà in raduno ad Ivrea: sono diciassette gli azzurri convocati dai DT Ettore Ivaldi e Daniele Molmenti. Ci sono tutti gli azzurri che hanno preso parte agli Europei, ma rientra finalmente, dopo un lungo infortunio, Zeno Ivaldi.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

KAYAK MASCHILE

C.S. CARABINIERI: Giovanni DE GENNARO, Marco VIANELLO

G.S. MARINA MILITARE: Zeno IVALDI, Jakob WEGER

C. S. AERONAUTICA MILITARE: Christian DE DIONIGI

CANOA CLUB BOLOGNA: BEDA Marcello

Loading...

Loading...

CANADESE MASCHILE

C.S.CARABINIERI: Roberto COLAZINGARI, Paolo CECCON

G.S. MARINA MILITARE: Raffaello IVALDI, Stefano CIPRESSI

CANOANIUM CLUB SUBIACO: Flavio MICOZZI

KAYAK FEMMINILE

G.S. MARINA MILITARE: Stefanie HORN (fino al 21/10)

CANOA CLUB FERRARA: Francesca MALAGUTI

CANADESE FEMMINILE

C.S.CARABINIERI: Marta BERTONCELLI, Elena BORGHI

CANOANIUM CLUB SUBIACO: Elena MICOZZI

G.S. FIAMME AZZURRE: Chiara SABATTINI

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Comunicato stampa Federcanoa