LIVE Zverev-Thiem 6-2 2-1, Finale US Open 2020 in DIRETTA: il tedesco avanti di un break nel secondo set

A-40 La riposta di Thiem sulla prima dell’avversario finisce in corridoio.

40-40 Doppio fallo di Zverev.

40-30 Ancora un servizio preciso di Zverev che ribalta il game.

30-30 Il tedesco si salva ancora col servizio al centro sul quale Thiem non riesce a rispondere.

15-30 Seconda al centro vincente di Zverev.

0-30 Ancora un errore di valutazione del tedesco che accelera e sale a rete, Thiem trova il passante di dritto.

0-15 Brutta scelta di Zverev che prova una palla corta in avanzamento, il passante lungo linea di Thiem è fin troppo facile.

2-1 BREAK ZVEREV! Thiem sembra veramente in grande difficoltà, forse su di lui pesa l’importanza di questo match.

30-40 FANTASTICO ZVEREV! Il tedesco a tirato un dritto in corsa che bacia l’incrocio delle righe!

30-30 Regalo questa volta di Zverev che sbaglia un comodo dritto!

15-30 Servizio e dritto di Thiem.

0-30 MERAVIGLIOSO ZVEREV!!!!! Il tedesco sale a rete e gioca una demi-voleé dolcissima, il recupero di Thiem finisce lungo.

0-15 Ancora un seconda di Thiem e Zverev tira un gran dritto che manda fuori giri l’austriaco.

1-1. I game al servizio di Zverev sin qui sono volati via velocissimi.

40-0 Risposta bloccata di Thiem che finisce out.

30-0 Thiem non riesce a rispondere sulla prima dell’avversario.

15-0 Prima vincente di Zverev.

1-0 THIEM! L’austriaco si salva ma che fatica!

A-40 Prima esterna vincente dell’austriaco.

40-40 Zverev accelera col rovescio e sale a rete, Thiem prova il passante deviato dal nastro finisce out.

A-40 Prima esterna vincente di Thiem.

40-40 Il nastro perfeziona il dritto di Thiem che poi è bravo a chiudere con un colpo a sventaglio.

30-40 Thiem non trova la quadra al servizio. Ancora un doppio fallo! Subito palla break per Zverev.

30-30 Completamente sballato il rovescio difensivo di Thiem che ha provato a ribaltare lo scambio.

30-15 Zverev stecca completamente il dritto.

15-15 Questa volta è Zverev a regalare il punto all’avversario tirando in rete un rovescio non impossibile.

0-15 Dritto di contro balzo di Thiem che si spegne in rete.

SI RIPARTE! Serve Thiem.

6-2 ZVEREV! Il tedesco porta a casa il primo set approfittando di una approccio tutt’altro che positivo di Thiem.

40-30 Errore in accelerazione di Thiem, set point per Zverev.

30-30 Magia di Thiem!!!! L’austriaco in recupero trova un dritto lungo linea da sogno.

30-15 Doppio fallo di Zverev.

30-0 Zverev gioca in scioltezza anche il dritto!

15-0 Rovescio in avanzamento di Zverev e chiusura con la volée di rovescio.

5-2 BREAK ZVEREV! Thiem non riesce a trovare la misura con la prima e il tedesco ne approfitta.

40-A Niente da fare per Thiem che continua ad avere difficoltà al servizio. Terzo doppio fallo del match.

40-40 Dritto lungo linea devastante di Zverev!

40-30 ACE THIEM!

30-30 Ritrova la prima al centro l’austriaco.

15-30 Secondo doppio fallo del match per Thiem.

15-15 Thiem si costruisce bene il punto ma poi sbaglia malamente col rovescio che finisce in rete.

15-0 Prima vincente di Thiem al centro!

4-2 ZVEREV! Game rapidissimo con 4 prime che hanno spianato la strada al tedesco.

40-0 Prima e dritto di Zverev!

30-0 Ace al centro del tedesco! Il numero 7 del mondo sta giocando un numero incredibile di prime in campo.

15-0 Prima, dritto e chiusura in smash di Zverev!

3-2 Zverev. Thiem ha ritrovato fiducia col dritto ed è riuscito a venir fuori da una situazione complicata.

A-40 Zverev prova l’accelerazione col rovescio che finisce di poco lunga.

40-40 Zverev trova un gran dritto sulla seconda di Thiem.

40-30 Prima esterna, dritto a sventaglio e chiusura col dritto in avanzamento di Thiem, punto da manuale!

30-30 Finalmente Thiem mette una prima e chiude col dritto.

15-30 Gran punto di Thiem che costringe alla corsa l’avversario e chiude con un dritto ad incrociare precisissimo.

0-30 Ancora un errore non forzato di Thiem in accelerazione questa volta col dritto.

0-15 Thiem accelera col rovescio che finisce in corridoio. L’austriaco sembra un po’ contratto.

3-1 Zverev! Il tedesco difende senza problema il proprio turno di servizio e allunga.

40-0 Zverev in scioltezza trova un rovescio in contropiede perfetto.

30-0 Serve and volley perfetta di Zverev. Sin qui la differenza la sta facendo la percentuale di prime in campo decisamente a favore del tedesco.

15-0 Zverev parte bene, prima al centro vincente.

2-1 BREAK ZVEREV! Il tedesco sta approfittando di un approccio un po’ troppo titubante di Thiem.

30-40 Dritto a sventaglio profondissimo di Thiem che chiude con una volée sul passante dell’avversario.

15-40 Seconda morbida di Thiem che poi stecca sulla risposta decisa di Zverev, due palle break per il tedesco.

15-30 Doppio fallo di Thiem.

15-15 Prima vincente di Thiem.

0-15 Bellissimo punto di Zverev che prende in mano lo scambio si apre il campo col dritto e chiude con una volée a rete.

1-1 Zverev risponde subito e si riporta in parità.

40-15 ACE ZVEREV!

30-15 Prima esterna e dritto ad incrociare da manuale di Zverev!

15-15 Accelerazione di rovescio di Zverev che finisce lunga.

15-0 Prima al centro vincente del tedesco.

1-0 THIEM! Terzo errore nel primo game di Zverev!

40-15 Il nastro smorza il dritto di Zverev, il tedesco prova anche un’accelerazione sempre di dritto che finisce in rete.

30-15 Grandissimo dritto all’incrocio delle righe di Zverev!

30-0 Prima e dritto di Thiem.

15-0 Subito un errore di dritto di Zverev.

SI COMINCIA!

22.15 Sarà Thiem il primo a servire.

22.13 Ultimi scambi di riscaldamento prima dell’inizio del match.

22.10 Lo speaker ha chiamato in campo i due protagonisti di questa finale.

22.05 I favori del pronostico sono dalla parte di Thiem ma sono tante le variabili che potrebbero lanciare il tedesco verso il trionfo, prima tra tutte la gestione della pressione.

22.00 Cresce l’attesa per l’inizio della finale del secondo Slam della stagione tra Zverev e Thiem.

21.55 Nei 9 precedenti Thiem si è imposto per 7 volte.

21.50 Mancano circa 10 minuti all’inizio della finale degli US Open 2020.

21.45 Decisamente più complesso il percorso di Zverev ad un passo dall’eliminazione in semifinale contro Carreno-Busta.

21.40 Il numero 3 del mondo è stato autore di un percorso quasi netto nello Slam americano, visto che ha concesso un solo set in sei partite a Marin Cilic al terzo turno.

21.35 Quarta occasione per Thiem sconfitto nelle tre precedenti finali: 2 volte da Nadal al Roland Garros e una da Djokovic agli Australian Open.

21.30 Per il tedesco si tratta della prima finale Slam in carriera.

21.25 Buonasera e benvenuti all’attesissima finale degli US Open 2020 tra Alexander Zverev e Dominic Thiem.

Finale US Open 2020: Zverev-Thiem programma – Finale US Open 2020: Zverev-Thiem presentazione

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Alexander Zverev e Dominic Thiem, finale del torneo maschile singolare della 140esima edizione degli US Open 2020. Dopo una lunghissima egemonia dei cosiddetti “Big 3” negli Slam, uno tra il tedesco e l’austriaco entrerà di dritto nella storia di questo sport.

Strepitoso il percorso del numero 3 al mondo che nei sei match disputati a Flushing Meadows ha lasciato per strada un solo set nel terzo turno contro Marin Cilic. Estremamente convincente il netto successo in semifinale con uno dei candidati alla vittoria finale ovvero Daniil Medvedev annichilito da un netto 3-0, seppur con due tie-break. Thiem è chiamato a sfruttare questa grande occasione vista l’auto eliminazione di Novak Djokovic, squalificato nella sfida contro Pablo Carreno-Busta per aver tirato, seppur involontariamente, una pallata a un giudice di linea. Per l’austriaco si tratta della quarta finale Slam in carriera, nelle precedenti tre è stato sconfitto da Rafael Nadal in due occasione al Roland Garros e nello scorso mese di febbraio agli Australian Open proprio dal campione serbo.

Decisamente meno brillante il percorso di Zverev che ha vinto quasi sempre al quarto set ed è stato ad un passo dall’eliminazione in semifinale contro Carreno-Busta. Il tedesco nel match contro lo spagnolo è sembrato intimorito, divorato dalla pressione, e ha lasciato in mano il gioco in mano all’avversario per i primi due set, salvo poi ritrovare un po’ di coraggio e lucidità. Questo potrebbe essere un aspetto fondamentale anche nella gara odierna visto che per il numero 7 del ranking Atp questa sarà la prima finale Slam in carriera.

I favori del pronostico sono inevitabilmente dalla parte di Thiem ma molto dipenderà dall’approccio che avrà Zverev. Altra variabile importante sarà il piccolo problema al piede accusato dall’austriaco nel secondo set della semifinale contro Medvedev. Nonostante tutto il 27enne nativo di Wiener Neustadt sarà in campo ma bisognerà capire se e quanto questo piccolo infortunio possa condizionare il suo gioco.

La finale degli US Open tra Alexander Zverev e Dominic Thiem è in programma alle ore 22 sui campi di Flushing Meadows. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

salvatore.serio@oasport.it

