LIVE Venezia-Schio, Finale Supercoppa Italiana basket femminile DIRETTA: in palio il primo trofeo stagionale!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Venezia-Schio, finale della Supercoppa Italiana 2020 di basket femminile. Il primo trofeo della nuova stagione si assegnerà oggi pomeriggio al “PalaRomare” di Schio, palazzetto che ha ospitato tutta la manifestazione.

Tutto facile fino a questo momento per Famila Wuber Schio e Umana Reyer Venezia, che hanno rispettato il pronostico e si sono qualificate per l’ultimo atto della Supercoppa Italiana. Nei quarti di finale, disputati entrambi giovedì, le orange hanno demolito Vigarano con il punteggio di 108-52, mentre le orogranata hanno sconfitto la Use Scotti Rosa Empoli con il risultato di 84-67. Nessun patema neanche nelle semifinali di ieri: Schio ha battuto la Passalacqua Ragusa per 82-60, ipotecando la vittoria già nei primi 10′ di gioco, e Venezia non è stata da meno, asfaltando la Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca con il punteggio di 88-51. Le padrone di casa andranno a caccia della decima Supercoppa Italiana consecutiva, mentre le veneziane proveranno a mettere in bacheca il secondo titolo della loro storia dopo quella del 2008, vinta proprio contro Schio.

La palla a due del match è fissata per le ore 18.30. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale dell’incontro, garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto. Buon divertimento!

