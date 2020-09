LIVE Travaglia-Nishikori 6-4, Roland Garros 2020 in DIRETTA: l’azzurro porta a casa meritatamente il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE



30-15 MERAVIGLIOSO TRAVAGLIA!!!!!!! Dritto lungo linea in corsa che inchioda Nishikori, applausi dai pochi presenti sugli spalti.

30-0 Prima vincente di Nishikori.

15-0 Errore sull’accelerazione di dritto di Travaglia.

SI RIPARTE

6-4 TRAVAGLIA! L’azzurro conquista meritatamente il primo set!

40-30 Nishikori accelera col dritto, il recupero in corsa di Travaglia si spegne in rete. Annullato il primo set point.

40-15 Prima al corpo vincente dell’azzurro.

30-15 Travaglia gioca bene col dritto a sventaglio, il giapponese sbaglia il rovescio lungo linea che finisce in corridoio.

15-15 Palla corta di Nishikori, Travaglia ci arriva e gioca una contro smorzata ma il nipponico gioca al corpo e porta a casa il punto.

15-0 Prima vincente al centro dell’azzurro.

5-4 Travaglia! Game rapido in favore di Nishikori.

40-0 Nishikori gioca una buona palla corta in avanzamento, il recupero di Travaglia si spegne in rete.

30-0 L’azzurro prova a forzare sulla seconda del nipponico ma tira in rete col rovescio.

15-0 Travaglia prova il vincente di rovescio ma sbaglia.

5-3 Travaglia! L’azzurro anche nella sofferenza riesce a tenere il game.

A-40 Regalo di Nishikori che tira forte di rovescio sulla seconda dell’azzurro ma tira in rete.

40-40 Bruttissimo errore di rovescio di Travaglia in uscita dal servizio.

A-40 ACE TRAVAGLIA!!!!!

40-40 Prima esterna vincente di Travaglia.

40-A Pesantissimo doppio fallo dell’azzurro.

40-40 Buon servizio di Travaglia ma l’azzurro sbaglia il seguente dritto lungo linea.

A-40 Nishikori si apre bene il campo col rovescio e sale a rete ma Travaglia trova un passante incredibile!

40-40 Prima vincente di Travaglia.

30-40 Risposta profondissima di Nishikori sulla quale Travaglia sbaglia il rovescio.

30-30 Fortunato Travaglia questa volta. Il suo chop tocca la linea e inganna Nishikori che prova a rispondere ma non può nulla sul seguente dritto.

15-30 Peccato per Travaglia! L’azzurro mette bene i piedi in campo ma tira in rete il rovescio vincente.

15-15 Servizio esterno e rovescio lungo linea molto profondo dell’azzurro che chiude il punto.

0-15 Scambio durissimo con il nastro che accomoda la palla a Nishikori che gioca una comoda palla corta, Travaglia non riesce a recuperare.

4-3 CONTRO BREAK TRAVAGLIA! Che spettacolo l’azzurro che sente perfettamente i colpi e costringe sulla difensiva il giapponese.

15-40 Ancora un regalo di Nishikori! Servizio al centro e dritto lungo linea troppo profondo.

15-30 Bravissimo Travaglia a prendere in mano lo scambio col dritto e a costringere alla corsa il giapponese che alla fine tira in rete il rovescio difensivo.

15-15 Bravo Travaglia a recuperare su un dritto lungo linea preciso e potente di Nishikori, il giapponese sbaglia il vincente di rovescio.

15-0 Nishikori piega la resistenza di Travaglia con tre colpi di dritto maestosi.

3-3 BREAK NISHIKORI! Il giapponese ha giocato un game di altissimo livello.

30-40 Gran punto di Nishikori! Il giapponese trova una buonissima palla corta sulla quale difende Travaglia ma il passante del nipponico è imprendibile.

30-30 Risposta profonda di Nishikori sul servizio dell’azzurro, Travaglia sbaglia il back.

30-15 Servizio e dritto lungo linea da manuale di Travaglia.

15-15 Incredibile regalo di Nishikori. Il giapponese si apre il campo ancora col rovescio lungo linea ma sbaglia un comodissimo smash.

0-15 Scambio molto duro chiuso da un rovescio lungo linea incredibile di Nishikori, Travaglia prova a recuperare ma sbaglia.

3-2 Travaglia. Il nastro spinge via il dritto dell’azzurro.

40-30 Bravo ancora l’azzurro in spinta sempre sulla diagonale di rovescio, il nipponico in crisi.

40-15 Rovescio incisivo dell’azzurro, Nishikori prova il recupero ma il suo rovescio finisce in corridoio.

40-0 Ottimo servizio del nipponico sul quale Travaglia può poco.

30-0 Prima vincente di Nishikori.

15-0 Travaglia forza la risposta sulla seconda e sbaglia.

3-1 Travaglia. Bravo l’azzurro ad uscire da un momento di difficoltà.

A-40 Prima esterna vincente di Travaglia.

40-40 Travaglia ribalta lo scambio con un gran dritto lungo linea, Nishikori recupera ma l’azzurro chiude con un’ottima volée.

30-40 Prima al centro vincente dell’azzurro che annulla le prime due palle break.

15-40 Prima e dritto di Travaglia!

0-40 Travaglia prova la palla corta ma Nishikori è reattivo e gioca una demi-volée precisissima.

0-30 Doppio fallo di Travaglia.

0-15 Grande risposta di dritto di Nishikori sulla seconda di Travaglia, l’azzurro non riesce a replicare.

2-1 Travaglia. Il nipponico tiene il game senza troppa fatica.

40-30 Nishikori forza il rovescio ma sbaglia, palla in corridoio.

40-15 Nishikori prende campo e gioca un’ottima palla corta.

30-15 Rovescio vincente di Travaglia sulla seconda del nipponico.

30-0 Prima al centro vincente del giapponese.

15-0 Servizio esterno e dritto lungo linea di Nishikori.

2-0 Travaglia. Bravo l’azzurro ad uscire da situazione di difficoltà.

A-40 Ottima accelerazione di dritto di Travaglia, sbaglia il recupero di Nishikori.

40-40 Prima al centro vincente dell’azzurro.

30-40 Palla break in favore del giapponese ottenuta con un gran dritto.

30-30 Prima vincente di Travaglia

15-30 Il nastro ferma il rovescio del giapponese.

0-30 Ancora troppo leggera la seconda di Travaglia, Nishikori prende in mano lo scambio, costringe alla corsa l’azzurro e chiude con lo smash.

0-15 Nishikori subito aggressivo sulla seconda dell’azzurro che tira lunghissimo il dritto.

1-0 BREAK TRAVAGLIA!!!! Subito avanti l’azzurro.

30-40 Morbida la risposta di Travaglia sulla seconda del nipponico, Nishikori trova un rovescio che inchioda Travaglia.

15-40 Nishikori accelera col dritto, Travaglia sbaglia il recupero di rovescio.

0-40 Dritto lungo linea del nipponico che finisce in corridoio.

0-30 Nishikori prova a prendere in mano lo scambio ma sbaglia.

0-15 Ottima risposta di Travaglia sul servizio del nipponico.

SI COMINCIA. Al servizio Nishikori

15.20 Travaglia e Nishikori in campo per il riscaldamento.

15.15 Sul “Court 14” si è appena conclusa la sfida tra Sara Errani e Kiki Bertens con l’olandese che ha vinto al terzo set dopo oltre tre ore di battaglia. Tra circa un quarto d’ora dovrebbe iniziare il match tra il marchigiano e il giapponese.

15.10 Buongiorno e benvenuti alla diretta live del match tra Stefano Travaglia e Kei Nishikori.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Stefano Travaglia e Kei Nishikori valido per il secondo turno del Roland Garros 2020. Una sfida certamente non semplice per l’azzurro ma che sulla terra rossa può avere connotati decisamente particolari visto che il nipponico non si trova a suo agio su questa superficie.

Travaglia ha vinto in maniera brillante la partita d’esordio contro lo spagnolo Pablo Andujar con il punteggio di 6-3 6-4 6-4. Una sfida che ha visto il 28enne nativo di Ascoli Piceno ottimo protagonista, capace di mettere in campo tutto il meglio del proprio repertorio. Il marchigiano ha dimostrato, ancora una volta, di essere in una buona condizione di forma e di aver trovato il giusto feeling con la terra battuta francese.

Decisamente più complesso il primo match nel terzo Slam della stagione per Kei Nishikori che ha dovuto faticare non poco per avere la meglio su Daniel Evans. Una vittoria in cinque set durata oltre tre ore e mezza che potrebbe farsi sentire nelle gambe del nipponico laddove la partita con l’azzurro dovesse andare per le lunghe.

Si tratta della prima sfida in carriera tra Travaglia e Nishikori. Nonostante le quasi quaranta posizioni di differenza nel ranking ATP, il nipponico occupa il 35° posto mentre l’azzurro il 74°, si prospetta una partita molto equilibrata nella quale saranno i dettagli a fare la differenze. Il vincitore sfiderà con ogni probabilità Rafael Nadal al terzo turno.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Stefano Travaglia e Kei Nishikori valido per il secondo turno del Roland Garros 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 11.00 ma questa sarà la terza partita del “Court 14”. Buon divertimento!

