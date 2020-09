LIVE Sinner-Paire 6-2 6-1, Masters1000 Roma in DIRETTA: l’azzurro vince contro l’irrispettoso e polemico francese! Al prossimo turno la rivincita con Stefanos Tsitsipas

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20-16 Grazie per averci seguito e buona serata!

Loading...

Loading...

20.15 Jannik Sinner vince 6-2 6-1 contro un irrispettoso e polemico Benoit Paire. L’azzurro esce dal campo vittorioso ma anche nervoso per come ha giocato l’avversario e conquista il secondo turno contro Stefanos Tsistipas per la rivincita dello scorso anno. Pochi spunti da questo match considerando il teatro messo in scena dal francese e mai punito dall’arbitro. Il classe 2001 ha vinto il primo parziale grazie ai break del quarto e ottavo gioco e poi nel controverso set finale, dove Paire pur avendo alcune chance non le ha sfruttate. Si chiude così un match difficile per Sinner ma ben gestito.

FINE SECONDO SET

6-1 GAME SET AND MATCH JANNIK SINNER! L’azzurro vince contro Benoit Paire irrispettoso verso tutti quest’oggi.

40-15 Tutti colpi sul nastro del 32enne transalpino.

30-15 Altro errore in rete del francese.

15-15 Risposta di diritto lungolinea di Paire.

15-0 Buona prima dell’azzurro.

5-1 BREAK SINNER! L’azzurro servirà per il match.

40-AD PALLA BREAK SINNER! Paire ha smesso di giocare.

40-30 Altra prima del francese.

30-30 Buona risposta con il diritto di Sinner.

30-15 Il francese continua a fare polemiche ma l’arbitro non tutela se stesso e Sinner costretto a fare in tempo per rispondere.

30-15 Paire batte da sotto e piazza il lob vincente.

15-15 Buona prima del francese.

0-15 Non si muove Paire: rovescio in rete in contropiede improponibile.

4-1 Sinner vince un gioco dalle mille difficoltà e annullando tre palle break.

AD-40 Il francese non trova la risposta: rovescio in rete.

40-40 Ace dell’azzurro!

40-AD Ancora palla break per Paire! Il francese in qualche modo vince la diagonale di rovescio ma continua a fare polemiche deconcentrando Sinner.

40-40 Ace di Sinner.

30-40 Paire non tiene la diagonale di rovescio comandata da Sinner.

15-40 DUE PALLE BREAK PAIRE! Il francese trova tre risposte di fila grazie al nervosismo accumulato.

15-30 Paire trova una gran risposta sui piedi dell’avversrio.

15-15 Gran passante con il diritto di Paire: cross vincente in corsa. Ma continua a blaterare…

3-1 BREAK SINNER! L’azzurro non si fa scalfire dai momenti di follia del francese e strappa il servizio con il diritto diagonale.

15-40 Paire dà di matto: dopo una chiamata fuori reclama l’arrivo del fisioterapista gettando racchetta e bottiglia violentemente.

15-30 Tante variazioni di ritmo di Sinner che prova a spingere con il rovescio lungolinea ma esce di poco.

0-30 Altro errore in spinta del francese.

2-1 L’italiano torna in vantaggio del set dopo aver annullato una palla break.

AD-40 Buona prima dell’azzurro.

40-40 Si distrae Sinner dopo la polemica del francese con l’arbitro.

AD-40 Sinner danza in campo e trova il diritto vincente in diagonale: warning per Paire intanto.

40-40 Prima esterna dell’azzurro.

40-AD PRIMA PALLA BREAK PAIRE! Momento di calo dell’azzurro.

40-40 Prima parità nel game di Sinner: male sottorete dopo il recupero sulla smorzata.

40-30 Buona prima di Sinner: stecca Paire.

30-30 Primo doppio fallo per l’azzurro.

30-15 Scarico il diritto dell’azzurro che termina in rete.

30-0 Sinner spinge da fondocampo con il diritto: Paire prova la smorzata ma esce fuori.

15-0 Buon servizio dell’azzurro.

1-1 Vince a zero anche il francese al servizio: rovescio lungolinea vincente.

40-0 Altro servizio esterno di Paire.

15-0 Buona prima del francese.

1-0 Sinner vince a zero il proprio turno di battuta.

40-0 Troppo prevedibile il gioco di Paire sin qui: altra palla corta sul nastro.

15-0 Buona prima di Sinner e smorzata in rete di Paire.

INIZIO SECONDO SET

19.40 Jannik Sinner conquista il primo set per 6 giochi a 2 dominando negli scambi da fondocampo e sfruttando i momenti di nervosismi di Benoit Paire che perde due volte il servizio.

FINE PRIMO SET

6-2 PRIMO SET JANNIK SINNER! L’azzurro strappa di nuovo il servizio e conquista il primo parziale.

40-AD SET POINT SINNER! L’azzurro ingrana ancora in attacco e chiude con il rovescio.

40-40 Sinner insiste sul rovescio e poi varia sul diritto chiudendo a volo.

AD-40 Serve&volley sulla seconda di Paire non irresistibile ma Sinner non riesce a passarlo.

40-40 Ace del francese.

40-AD Nuova chance di set point per Sinner!

40-40 Paire allunga lo scambio e induce all’errore l’avversario.

30-40 BREAK POINT DI SINNER! Passante sulla smorzata lunga del francese.

30-30 Buona prima del francese.

15-30 Gran diritto in cross in corsa dell’azzurro!

15-15 Tentativo di serve&volley di Paire: volée in rete.

15-0 Buona prima del francese.

5-2 Paire continua a essere nervoso e Sinner ringrazia con la prima.

40-30 Gran risposta di Paire con il diritto diagonale: Sinner in ritardo in spostamento.

30-15 Buona risposta di Paire uscita di poco su chiamata dell’arbitro.

15-15 Sinner prova a spingere con il diritto lungolinea: pallina in rete.

15-0 Buona prima dell’azzurro.

4-2 Sinner comanda il punteggio ma Paire almeno prova a restare in campo con la testa: volée vincente del francese.

40-30 Ace del francese.

30-30 Passante vincente di Sinner sul contropiede tentato dal francese.

15-15 Tentativo di smorzata e pallonetto di Paire: pallina lunga.

15-0 Servizio e diritto di Paire.

4-1 Sinner allunga nel punteggio grazie anche ad un atteggiamento pessimo del transalpino.

40-0 Svogliato Paire: il francese gioca senza idee.

30-0 Racchetta in terra per Paire che mostra i primi segnali di nervosismo: altro errore del francese.

15-0 Sinner insiste sul diritto dopo la diagonale di rovescio dominata.

3-1 BREAK SINNER! Dopo l’assaggio del primo gioco, l’azzurro strappa il servizio.

15-40 Buon ritmo di Paire: Sinner spara in rete con il rovescio.

0-40 TRE PALLE BREAK SINNER! L’azzurro trova il diagonale insidioso e con il diritto è macchinoso Paire.

0-15 Molto compassato l’avvio di Paire: diritto perforante di Sinner.

2-1 Sinner non ha problemi al servizio in avvio.

40-15 Nuova smorzata di Paire ma troppo prevedibile: ci arriva agevolmente Sinner.

30-15 Spinge troppo con il rovescio incrociato il giovane azzurro.

30-0 Sinner comincia a manovrare con il diritto lungo gli incroci: in ritardo Paire.

15-0 Buona prima dell’italiano.

1-1 Si salva Paire al servizio dopo aver annullato la palla break.

AD-40 Rovescio lungo di Sinner.

40-40 Annullata subito: rovescio lungolinea vincente di Paire.

30-40 PALLA BREAK SINNER! L’italiano sfrutta gli errori del francese.

30-30 Altra smorzata del transalpino: vincente.

15-30 Paire lascia andare il diritto in passante dell’azzurro: è dentro la soluzione.

15-15 Lunga la risposta del #81 al mondo.

0-15 L’azzurro inneggia il duello sulla diagonale di rovescio: in rete la soluzione di Paire.

1-0 Sinner show a Roma! L’azzurro recupera sulla smorzata di Paire e comincia alla grande.

40-0 Buona seconda in kick di Sinner.

30-0 Rovescio in rete di Paire in risposta.

15-0 Passante di Sinner sulla discesa a rete del francese.

0-0 Si parte a Roma! Batte Sinner.

INIZIO PRIMO SET

19.05 L’Italia potrebbe sognare: in caso di passaggio di turno di Jannik Sinner e Fabio Fognini sino ai quarti, si incrocerebbero per un posto in semifinale.

19.03 Al via il riscaldamento in quel di Roma.

19.01 In campo i due protagonisti sul Pietrangeli!

18.58 C’è tanta attesa ovviamente anche per i nostri big, Fabio Fognini e Matteo Berrettini: il ligure giocherà contro Ugo Humbert che ha avuto la meglio contro Kevin Anderson. La testa di serie #4 invece, dopo il bye, giocherà contro uno tra Jan-Lennard Struff e Federico Coria.

18.55 Elisabetta Cocciaretto esordirà domani contro Irina-Camelia Begu mentre nel serale Stan Wawrinka contro il giovane Lorenzo Musetti. Torneranno in campo anche Marco Cecchinato contro Kyle Edmund e Salvatore Caruso contro il qualificato Tennys Sandgren.

18.52 Anche Jasmine Paolini ha avanzato il turno: in serata oltre a Sinner scenderanno in campo sul Centrale la WC Camila Giorgi contro Dayana Yastremska mentre Stefano Travaglia contro Taylor Fritz.

18.50 Sono nove dunque in totale gli azzurri nel main draw. Tra i match giocati oggi dagli italiani, Gianluca Mager ha perso da Grigor Dimirov mentre Lorenzo Sonego l’ha spuntata su Nikoloz Basilashvili.

18.48 Intanto nel tabellone principale sono entrati a far parte anche Marco Cecchinato che ha avuto la meglio nel turno decisivo contro Jozef Kovalik e Lorenzo Musetti che ha vinto il derby contro Giulio Zeppieri.

18.46 Il transalpino infatti ha saltato gli US Open: a Cincinnati si era dovuto ritirare al primo turno contro il croato Borna Coric proprio per motivi di salute.

18.43 Benoit Paire invece è stato tra i protagonisti già prima di scendere in campo: il francese ha contratto negli States il Coronavirus, motivo per il quale è stato in quarantena. Giunto tardi in Europa, aveva chiesto di giocare di martedì ma non è stato accontentato.

18.41 Seconda wild card di fila per il talento classe 2001 che ha partecipato all’Atp 250 Kitzbuehel dov’è uscito al secondo turno contro il futuro semifinalista Laslo Djere dopo l’esordio vincente contro il tedesco Philipp Kohlschreiber.

18.39 L’italiano dunque ha ricevuto l’invito per il torneo di Roma: l’anno scorso vinse all’esordio in un Master 1000 al primo turno contro l’americano Steve Johnson.

18.36 In caso di vittoria, Jannik Sinner incontrerebbe per la seconda volta Stefanos Tsitsipas a Roma: il greco ha avuto un bye al primo turno e l’anno scorso vinse 6-3 6-2 sempre al secondo turno.

18.34 Si tratta del secondo confronto tra i due tennisti: il primo è avvenuto lo scorso gennaio ad Auckland. In Nuova Zelanda, il francese ha vinto6-4 2-6 6-4: l’altoatesino vuole la rivincita!

18.32 Manca poco meno di mezz’ora all’esordio della wild card italiana sul Pietrangeli: il match contro Benoit Paire è in programma alle 19.

18.30 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Benoit Paire, incontro valevole per il primo turno del torneo maschile singolare dell’Atp 1000 di Roma 2020.

Internazionali d’Italia Roma 2020: Benoit Paire furioso per la programmazione. Domani in campo con Jannik Sinner-Internazionali d’Italia Roma 2020: il tabellone di Jannik Sinner. Esordio con Paire, poi possibile sfida a Tsitsipas–Internazionali d’Italia Roma 2020: il sorteggio degli italiani. Sinner pesca Paire, Camila Giorgi contro Yastremska

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Benoit Paire, incontro valevole per il primo turno del torneo maschile singolare dell’Atp 1000 di Roma 2020. Secondo confronto tra i due giocatori che tornano a sfidarsi dopo il match di inizio anno ad Auckland: in Nuova Zelanda la spuntò il francese per 6-4 2-6 6-4. Chi vince il contestato esordio, il transalpino voleva giocare di martedì dopo la quarantena negli States, incrocerà Stefanos Tsitsipas che usufruisce di un bye al primo turno.

Jannik Sinner è reduce dall’uscita al secondo turno al torneo di Kitzbuehel, dove ha riassaggiato la terra battuta: dopo la vittoria al primo turno contro Philipp Kohlschreiber, il futuro semifinalista Laslo Djere l’ha estromesso dal torneo. Come in Austria, anche nella Città Eterna ha ottenuto una wild card per il main draw: l’obiettivo sarà eguagliare il secondo turno dello scorso anno quando perse proprio da Stefanos Tsitsipas, possibile avversario al prossimo match, dopo l’esordio vincente contro l’americano Steve Johnson.

Quando Benoit Paire scende in campo, le polemiche non mancano: il francese, dopo essere risultato positivo al Coronavirus, è stato costretto a fare la quarantena negli Usa. Tornato in Europa, aveva chiesto di giocare martedì ma non è stato accontentato. Il transalpino ha disputato il torneo di Cincinnati dopo il lockdown ritirandosi al primo turno contro Borna Coric per problemi di salute. A Roma, il #24 Atp proverà a migliorare il primo turno dello scorso anno perso contro Radu Albot.

La sfida tra Jannik Sinner e Benoit Paire, è in programma come ultimo match e non prima delle 19.00 sullo Stadio Pietrangeli in quel di Roma. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

mattia.expo2000@gmail.com

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina su Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Seth Wenig/ LaPresse