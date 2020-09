LIVE Sinner-Bonzi, Roland Garros 2020 in DIRETTA: obiettivo 3° turno per l’altoatesino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Roland Garros 2020 che oppone Jannik Sinner al francese Benjamin Bonzi.

L’altoatesino, nel suo esordio assoluto al Roland Garros, si è reso protagonista di una prova di forza notevole. Ha debuttato per la prima volta su un Centrale Slam, il Court Philippe Chatrier, demolendo il belga David Goffin, numero 11 del seeding, per 7-5 6-0 6-3. Si trattava di un incontro storico non solo per lui, ma anche in generale, dato che è stato il primo a svolgersi sotto il nuovo tetto del più importante dei campi dello Slam parigino. E, per lui, era anche la prima volta assoluta da queste parti.

Il ventiquattrenne di Nimes, numero 227 del ranking ATP, non ha beneficiato di una wild card per entrare in tabellone, ma ha superato le qualificazioni, battendo il ceco Zdenek Kolar e l’immortale croato Ivo Karlovic, per poi evitare di giocare il turno decisivo a causa del forfait prima di scendere in campo di Roberto Marcora. All’esordio nel main draw ha sconfitto, non senza sorprese, il finlandese Emil Ruusuvuori, molto in vista per il futuro, in quattro set.

Non ci sono precedenti tra i due giocatori. I due migliori risultati di Sinner, quest’anno, sono i quarti all’ATP 500 di Rotterdam e il terzo turno agli Internazionali d’Italia di Roma, ma non va dimenticato che agli US Open era avanti di due set contro il russo Karen Khachanov prima di essere fermato dalla schiena (e, nonostante ciò, è arrivato al tie-break del quinto set). Bonzi, invece, è cresciuto da quando ha iniziato a collaborare con Lionel Zimbler nell’ottobre 2019. Quest’anno ha raccolto una finale Challenger a Bangalore, in India, prima del lockdown.

Il match tra Jannik Sinner e Benjamin Bonzi inizierà non prima delle ore 17:30 e comunque dopo l’incontro tra Stefano Travaglia e il giapponese Kei Nishikori. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

