Roland Garros 2020, Jannik Sinner e le conferme contro Benjamin Bonzi nel 2° turno di Parigi

La parola d’ordine è confermarsi. Jannik Sinner guarda a quel che sarà a Parigi, sede del Roland Garros 2020, dopo essersi tolto la soddisfazione di battere un abbacchiato David Goffin. Sicuramente il n.13 del mondo non era lontanamente vicino alla sua versione migliore, ma Sinner ha avuto il merito di esprimere un livello di gioco alto, in scioltezza e con personalità. Non era facile dare il via alle danze sul Centrale, pur praticamente vuoto. Jannik, però, ha risposto presente sul piano nervoso e il tennis espresso è piaciuto assai.

Ora, però, un nuovo avversario e il contesto è ribaltato: è l’altoatesino a essere il favorito e ad avere tutto il peso della responsabilità. Dall’altra parte del campo ci sarà il francese Benjamin Bonzi, giocatore proveniente dalle qualificazioni che ha beneficiato anche del ritiro di Roberto Marcora nel turno finale delle stesse, senza giocare neanche un quindici visto l’infortunio dell’italiano. E così Bonzi ha sfruttato alla grande la sua chance, eliminando uno spaesato Emil Ruusuvuori: un pesce fuor d’acqua il finlandese sulla terra rossa di Parigi e un ko inatteso ma meritato.

Loading...

Loading...

Che partita dovrà fare Jannik? Un match convincente perché il transalpino è un giocatore solido che, presumibilmente, regalerà molto meno di Goffin, lasciando l’iniziativa a Sinner e appoggiandosi alla sua velocità di palla. L’azzurrino, quindi, dovrà minimizzare gli errori perchè contro un giocatore con queste caratteristiche il rischio è quello di impattare contro un muro. Certo, la velocità di palla è un fattore favorevole all’italiano ed è proprio su questo aspetto che si giocherà il match, con il n.75 ATP che cercherà di far valere le sue grandi accelerazioni. Non ci sono precedenti tra i due e quindi la sfida sarà ancor più interessante dal punto di vista tattico.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse