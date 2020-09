LIVE Reggio Emilia-Olimpia Milano, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Basket, Serie A 2020-2021, prima giornata: si parte con Treviso-Trento. Milano a Reggio Emilia, per la Virtus Bologna c’è Cantù

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di UNAHOTELS Reggio Emilia-AX Armani Exchange Olimpia Milano, match valido per il primo turno del campionato italiano di basket 2020-2021. Dopo la Eurosport Supercoppa vinta proprio dall’Olimpia di coach Ettore Messina, che ha fatto da antipasto alla stagione della pallacanestro italiana, ricomincia ufficialmente anche la LBA Serie A.

Dopo la scorsa stagione (interrotta per via del COVID) con Maurizio Buscaglia in panchina, la Reggiana riparte da coach Antimo Martino, arrivato dalla Fortitudo Bologna. La squadra sponsorizzata in questa stagione da UNAHOTELS, ha ricevuto ottimi segnali da una Supercoppa in cui è riuscita a far cadere due volte la Fortitudo Bologna, arrivando addirittura a giocarsi la qualificazione alle Final Four con la Virtus portandola all’overtime nel match di andata del girone. Gli emiliani sono però chiamati all’esordio contro la squadra maggiormente accreditata per la vittoria dello scudetto e non solo, l’Olimpia Milano.

L’Olimpia Milano arriva all’esordio in campionato dopo aver dominato sia la Supercoppa, con 8 vittorie su 8 partite giocate, superando Venezia in semifinale e Virtus Bologna in finale, che il “We’re back Preseason Tour” di Eurolega, quadrangolare a Kaunas dove l’Armani ha agevolmente avuto la meglio dell’Alba Berlino in semifinale e dei padroni dello Zalgiris in finale. Il club quest’estate è stato protagonista di un mercato faraonico, e con la conferma di coach Ettore Messina l’obiettivo minimo è quello del raggiungimento delle Final Four di Eurolega, oltre a dominare la scena in campo nazionale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Reggio Emilia-Olimpia Milano, prima giornata di LBA Serie A 2020-2021. Palla a due prevista alle ore 17.10, si giocherà alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, nuova casa della Reggiana per questa stagione, buon divertimento!

