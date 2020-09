LIVE Musetti-Wawrinka 6-0 7-6, Internazionali d’Italia in DIRETTA: show dell’azzurro a Roma! Esordio vincente in un 1000 e surclassato lo svizzero

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI MUSETTI-WAWRINKA

LE DICHIARAZIONI DI LORENZO MUSETTI

IL PROSSIMO AVVERSARIO DI LORENZO MUSETTI

23.20 Grazie a tutti per averci seguito e appuntamento a domani con i match del Foro Italico!

23.19 Lorenzo Musetti show a Roma! Il giovane classe 2002 vince la quarta partita di fila nella Città Eterna dopo i successi nei turni di qualificazione ed esordisce in un tabellone 1000 con una vittoria contro il tre volte campione Slam Stan Wawrinka! Il carrarese conquista il secondo turno contro Kei Nishikori che ha vinto contro Albert Ramos-Vinolas: si tratta dell’ottavo italiano in questo piazzamento di tabellone al Foro Italico! Dopo un primo set da sogno vinto con un bagel in cui la freddezza e i colpi puliti dell’azzurro sono la giusta combinazione insieme agli errori dell’elvetico. Lo svizzero risale nel secondo set riconquistando il break dopo otto giochi di fila senza successo ma nel tie-break decisivo viene surclassato dall’avversario che conquista il Centrale…peccato senza pubblico!

FINE SECONDO SET

7-2 PASSANTE VINCENTE DI LORENZO MUSETTI! GAME SET AND MATCH DEL CLASSE 2002!

6-2 Rischia Wawrinka ma pizzica la riga con il diritto.

6-1 5 MATCH POINT MUSETTI! Altro errore in avanzamento dello svizzero e cinque chance per il secondo turno.

5-1 Si gira dopo l’ace dell’azzurro.

4-1 MUSETTI SCHERZA WAWRINKA! Smorzata clamorosa e chiusura in avanzamento di volée di diritto.

3-1 ALTRO MINI-BREAK DI MUSETTI! L’azzurro varia il ritmo e vola nel tie-break.

2-1 Coraggioso il carrarese con il contropiede di rovescio.

1-1 Rovescio coperto di Musetti: lunga la soluzione.

1-0 Stecca Wawrinka! Mini-break grazie all’errore dal centro del campo.

6-6 Si va al tie-break! Il secondo set si deciderà sul filo del rasoio.

40-0 Ace dell’azzurro.

30-0 CHE PUNTO DI MUSETTI! Rovescio a una mano indietreggiando alla Federer: chapeau per il carrarese.

15-0 Ottima prima di Musetti.

5-6 Wawrinka si assicura il tie-break: buona risposta di Musetti che poi non riesce a tener dentro il back di rovescio.

40-15 Ottimo servizio a uscire dello svizzero.

15-15 TROPPA FOGA MUSETTI! L’italiano non ne approfitta dopo l’aiuto del nastro.

0-15 Wawrinka sbaglia il contropiede con Musetti spiazzato.

5-5 Contropiede vincente di diritto e freddezza per Musetti.

40-30 Ottima prima per Musetti in momenti caldissimi.

30-15 Stecca Musetti e Wawrinka ne approfitta con il diritto.

30-0 CHE SMORZATA DI MUSETTI! Wawrinka tira da lontanissimo e Musetti ne approfitta di rovescio.

15-0 L’azzurro veloce e reattivo sottorete; prima il recupero della smorzata e poi lesto si difende.

4-5 Pressione su Musetti: game fondamentali ora.

40-0 Servizio e schiaffo a volo per il finalista 2008.

30-0 Servizio e diritto dello svizzero.

4-4 Ace per l’azzurro che resta nel set!

40-15 Ricambia subito Musetti con il rovescio!

30-15 Ottima accelerazione di diritto di Stan.

30-0 Soluzione di rovescio magnifica dopo lo “strettino” dell’elvetico.

15-0 Buona prima di servizio di Musetti.

3-4 Wawrinka ribalta il risultato: per la prima volta nel match in vantaggio.

AD-40 Diritto in rete indietreggiando di Musetti.

40-40 Altra delizia in risposta con il diritto lungolinea dell’azzurro.

AD-40 Lo svizzero prima non chiude il vincente e poi lo smash lo aiuta a ottenere il vantaggio.

40-40 Colpisce ancora Stan The Man: altra chance annullata.

40-AD ANCORA PALLA BREAK! Male Wawrinka in questo caso: dopo lo smash non chiuso, non rimette in campo il rovescio all’indietro sul lob dell’avversario.

40-40 SCAMBIO MAGNIFICO! Lo svizzero rischia e comanda i colpi chiudendo con il diritto incrociato.

30-40 PALLA BREAK MUSETTI! Chance fondamentale in questo momento del match.

30-30 Musetti gioca con coraggio con il rovescio di manovra.

30-15 Servizio e rovescio diagonale del nativo di Losanna.

15-0 Buona primo dello svizzero.

3-3 BREAK WAWRINKA E URLO! Lo svizzero mette pressione e ottiene il controbreak sulla smorzata in rete.

30-40 PALLA BREAK STAN! Lo svizzero si fa sentire vincendo la diagonale di rovescio.

30-30 Wawrinka in fiducia: prova a rientrare con il diritto.

30-15 Buon accelerazione di diritto di Musetti.

15-15 Ennesimo errore di Wawrinka: 16° non forzato.

3-2 Musetti prova ancora ad attaccare ma Wawrinka si difende bene: break di distanza tra i due.

40-30 Altra solida prima del tre volte campione Major.

30-15 Secondo ace dell’elvetico.

15-15 Grande scambio costruito dallo svizzero che attacca la rete: volée larga.

3-1 Fuori la soluzione lungolinea di Wawrinka sulla seconda di Musetti: confermato ancora il break.

40-30 Non passa la smorzata di Musetti.

40-15 Prova la giocata Musetti con lo smash in saltello: pallina in rete.

40-0 Servizio e diritto: senza pietà il classe 2002.

30-0 Lunga la risposta dello svizzero.

15-0 Buona prima di Musetti.

2-1 Ace di Wawrinka: primo gioco dopo otto giochi vinti dall’azzurro.

40-40 Diritto in accelerazione della stellina di Carrara; gran punto diagonale.

AD-40 Smash vincente di Wawrinka che sale in cattedra.

40-40 ANCORA MUSETTI! Il classe 2002 comanda lo scambio con il diritto dal lato di rovescio e poi chiude con la stop volley.

40-30 Altro errore di Wawrinka con il diritto dal centro del campo.

40-15 CHE PUNTO SIGNORI! RECUPERO PAZZESCO! Il classe 2002 trova la soluzione di diritto in spaccata.

40-0 In corridoio la risposta di diritto del nostro portacolori.

15-0 Buona prima dello svizzero.

2-0 ACE MUSETTI! L’italiano sta recitando uno show incredibile!

40-15 Buona risposta di diritto dello svizzero.

40-0 Bravissimo Musetti che recupera una smorzata imprendibile.

15-0 In rete il diritto di Wawrinka che non tiene lo scambio.

1-0 SETTIMO GAME DI FILA DI MUSETTI! Ancora break dell’azzurro.

30-40 PALLA BREAK MUSETTI! L’italiano torna ad avere una nuova chance.

30-30 Spinge da fondocampo lo svizzero: buono spunto dell’elvetico.

0-30 Nuovo set, stesso Wawrinka: errore in manovra con il diritto.

0-15 Buona risposta in spinta di Musetti.

INIZIO SECONDO SET

22.17 Lorenzo Musetti ha vinto il primo parziale per 6 giochi a 0 grazie a tre break clamorosi nel corso dei primi cinque giochi: intanto al Foro anche Marco Cecchinato sorride. Il siciliano ha rimontato e vinto contro Kyle Edmund.

FINE PRIMO SET

6-0 PRIMO CLAMOROSO SET DI MUSETTI! L’azzurro il bagel in 23 minuti…

40-30 SET POINT MUSETTI! Incredibile al Foro…

30-15 Buona risposta dell’elvetico sulla seconda in kick dell’avversario.

15-0 Buona prima dell’italiano.

5-0 CLAMOROSO SUL CENTRALE! Musetti ipoteca il set strappando ancora il servizio.

40-AD PALLA BREAK MUSETTI! Nuova chance per l’italiano.

40-40 Musetti prolunga il game: prima parità del match.

40-30 Scambio prolungato vinto da Wawrinka nonostante gli attacchi di rovescio di Musetti.

30-30 Servizio e diritto dell’elvetico.

15-30 Buona prima dello svizzero.

0-30 Servizio e diritto di Wawrinka: errore in attacco.

0-15 Gran risposta di Musetti in avanzamento.

4-0 Clamoroso vantaggio del nativo di Carrara.

40-0 Servizio e diritto dell’azzurro.

15-0 Buona prima di Musetti.

3-0 INCREDIBILE A ROMA! DOPPIO BREAK MUSETTI!

30-40 Servizio e schiaffo a volo di Wawrinka.

15-40 DUE PALLE BREAK MUSETTI! Altra chance per il nativo di Carrara.

15-30 Buona prima del 3 volte campione Slam.

0-30 Altro errore in fase di spinta: occhio!

0-15 Lungo il diritto dal centro del campo: male lo svizzero in avvio.

2-0 Confermato il break! Musetti ha sorpreso un lento e prevedibile Wawrinka.

40-30 Regalo con il rovescio incrociato dell’elvetico.

30-30 In costante ritardo Wawrinka negli spostamenti: lungo il suo diritto in recupero.

15-30 Colpisce male con il diritto Musetti: ma sempre propositivo l’italiano.

15-0 SMORZATA NOTEVOLE DI MUSETTI! Ma che avvio dell’azzurro.

1-0 BREAK MUSETTI! Inizio da sballo per l’azzurro.

15-40 DUE PALLE BREAK DI MUSETTI! L’italiano ottiene subito una chance importante.

15-30 Prova a spingere Musetti con il rovescio: in rete.

0-30 Si salva Wawrinka che trova il diritto quasi lungo ma la chiamata è errata: si ripete il punto.

0-30 Subito aggressivo l’azzurro con il diritto. Wawrinka in ritardo.

0-15 Gran risposta di Musetti con il diritto incrociato.

0-0 Si comincia a Roma! Batte Stan The Man.

INIZIO PRIMO SET

21.50 Al via il riscaldamento.

21.49 Stan Wawrinka ha raggiunto una finale a Roma nel 2008 per poi avvicinarsi di nuovo nel 2015 rientrando tra i primi 4 del torneo.

21.46 Il classe 2002 proverà a fare il colpaccio al Foro Italico al primo confronto di sempre con il tre volte vincitore Major, reduce dai tornei a Praga.

21.43 L’azzurro ha perso due set sin qui come, di cui uno nel derby italiano contro Giulio Zeppieri per un posto nel main draw: tra poco scenderà in campo nel match professionistico più importante della sua giovane carriera.

21.41 Lorenzo Musetti è giunto al primo turno di un main draw di un torneo di questa caratura grazie alle vittorie nel tabellone di qualificazione contro Zapata Miralles, Leonardo Mayer e Giulio Zeppieri.

21.39 Garbine Muguruza ha estromesso con un doppio 6-3 la campionessa Slam americana Sloane Stephens: la spagnola giocherà al secondo turno contro Cori Gauff vittoriosa oggi contro Ons Jabeur.

21.37 Cominciato con un po’ di ritardo, il classe 2002 tra poco farà il suo esordio nel tabellone di un Master1000: programmato come secondo match dalle 19, purtroppo la pioggia ha rallentato tutto.

21.35 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Stan Wawrinka, incontro valevole per il primo turno del torneo maschile singolare dell’Atp 1000 di Roma 2020.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Stan Wawrinka, incontro valevole per il primo turno del torneo maschile singolare dell’Atp 1000 di Roma 2020. Primo confronto tra due maghi della racchetta ma con un palmares ben differente: il classe 2002 proverà a prendersi la scena del Campo Centrale contro il tre volte vincitore Slam che l’anno scorso è uscito al primo turno contro il belga David Goffin.

Il giovane italiano è giunto nel main draw grazie alle tre vittorie nel tabellone di qualificazione: il nativo di Carrara ha avuto la meglio su Zapata Miralles, Leonardo Mayer e Giulio Zeppieri nel derby azzurro decisivo. Ha perso sin qui soltanto due set e contro “Stan The Man” partirà sfavorito ma vorrà comunque brillare e provare a sognare per il secondo turno contro uno tra Kei Nishikori e Albert Ramos-Vinolas. Dopo il primo tabellone in un torneo Atp a Dubai prima del lockdown, il forte talento azzurro torna in un main draw di portata maggiore.

Stan Wawrinka ritorna in campo dopo aver saltato gli US Open ma continuando a giocare: dopo aver vinto il Praga Open perdendo ben quattro set, il mago svizzero ha preso parte al Challenger ceco uscendo ai quarti di finale per un problema fisico. Il miglior piazzamento nella Città Eterna è del 2008 quando arrivò in finale perdendo contro Novak Djokovic mentre è rientrato tra gli ultimi quattro del torneo soltanto nel 2015, anno della vittoria del Roland Garros.

La sfida tra Lorenzo Musetti e Stan Wawrinka, è in programma come ultimo match e non prima delle 19.00 sul Campo Centrale in quel di Roma. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: Alfredo Falcone/ LaPresse