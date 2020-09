Internazionali d’Italia 2020, Lorenzo Musetti: “Me lo ricorderò per tutta la vita”

A Roma, per quanto riguarda gli Internazionali d’Italia di tennis 2020, oggi, nell’incontro valido per il primo turno del tabellone principale di singolare maschile, Lorenzo Musetti ha sconfitto in due partite lo svizzero Stan Wawrinka. Le sue dichiarazioni a fine gara sono state rilasciate a SupertennisTV.

Così l’azzurro, visibilmente emozionato, a pochi minuti dal successo: “E’ stato un match incredibile, non me l’aspettavo, ho giocato un primo set incredibile, nel secondo sono stato bravissimo a portarlo al tie break e a giocare i maniera fantastica. Me lo ricorderò per tutta la vita“.

Foto: LaPresse