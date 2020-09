Internazionali d’Italia Roma 2020: Musetti con Wawrinka, per Cecchinato c’è Edmund. Sandgren avrà Caruso, Cocciaretto sfida Begu

Nelle giornata di oggi sono stati definiti tutti i nomi dei qualificati e delle qualificate che sfideranno i giocatori e le giocatrici già nel main draw dei tabelloni maschile e femminile degli Internazionali d’Italia 2020, iniziati oggi al Foro Italico di Roma privo di pubblico.

Nel tabellone maschile, i due qualificati italiani sono stati Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato. Per il ragazzo di Carrara, classe 2002, la sfida è di quelle particolarmente difficili, con lo svizzero Stan Wawrinka, che ha scelto di saltare tutta la stagione americana per dedicarsi ai Challenger sul rosso, vincendone uno a Praga (dove però ha faticato tantissimo) e ritirandosi nei quarti del secondo, sempre a Praga. Il siciliano, invece, dovrà vedersela con il britannico Kyle Edmund, non uno specialista del rosso, che però lo ha sconfitto nell’unico precedente, disputato nelle qualificazioni di Nizza nel 2016.

Anche Salvatore Caruso era in attesa del suo avversario proveniente dal tabellone cadetto: gli è capitato il numero 1 di quel seeding, l’americano Tennys Sandgren, quest’anno protagonista soprattutto a inizio stagione, ma che sul rosso non ha mai regalato particolare incisività (se si eccettua la finale sulla terra di Houston nel 2018).

Per quanto riguarda invece il tabellone femminile, Elisabetta Cocciaretto incrocerà la racchetta con la rumena Irina Camelia Begu, che ha eliminato nel primo turno delle qualificazioni Sara Errani. Tra le due giocatrici non ci sono precedenti.

Foto: Marta Magni / MEF Tennis Events