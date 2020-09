LIVE Motocross MXGP, GP Mantova 2020 in DIRETTA: Febvre vince gara-2, Cairoli 4°. Tony a -5 da Gajser per il Mondiale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI GARA-2

LA CLASSIFICA GENERALE: TONY CAIROLI A -5 DA GAJSER

IL RIEPILOGO DELLA MX2

16.55 La nostra diretta finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport.

16.52 Per quanto riguarda la classifica aggiornata del Mondiale MXGP, Gajser si conferma tabella rossa con 352 davanti a Cairoli (347), Seewer (334), Prado (317) e Coldenhoff (303). Prova a rimettersi in corsa anche Romain Febvre, 6° con 275 punti.

Febvre si aggiudica il GP di Mantova con 45 punti complessivi davanti a Jorge Prado con 40 e a Tim Gajser con 36. Cairoli è 4° a pari punti con lo sloveno per aver chiuso alle sue spalle gara-2.

Nona piazza finale per lo svizzero Jeremy Seewer, il grande sconfitto di questa seconda manche in ottica iridata. Va a punti in casa Italia anche Ivo Monticelli, ottimo 13° in rimonta, mentre restano a bocca asciutta Samuele Bernardini 21° ed Edoardo Bersanelli 23°.

Romain Febvre vince gara-2 ed il GP di Mantova!! Alle sue spalle tagliano il traguardo Paulin, Gajser e Cairoli, che è riuscito a difendere il suo quarto posto da Coldenhoff (5°) e Prado (6°).

ULTIMO GIRO! Coldenhoff e Prado all’attacco su Cairoli per la quarta piazza, si decide tutto nelle ultime curve…

Cairoli deve resistere in questo finale per limitare i danni e per chiudere in pareggio la giornata odierna rispetto al leader iridato Gajser.

In corso il penultimo giro della gara, con Febvre in pieno controllo della sua leadership davanti a Paulin e Gajser. 4° Cairoli.

3 giri alla fine: Cairoli si è staccato quasi definitivamente da Gajser e si deve guardare le spalle dalle minacce rappresentate da Coldenhoff e Prado. Sale in nona piazza Seewer.

-1 minuto: Gajser va all’attacco su Paulin per provare a riprendersi la seconda piazza, ma il francese si difende benissimo e resiste!

-2 Risale in decima piazza nel frattempo Jeremy Seewer, protagonista di due cadute in questa manche.

-3 Sono in palio punti pesantissimi per il Mondiale in questi ultimi giri di gara-2, anche se Gajser ha ripreso un buon ritmo dopo la caduta e sembra potersi difendere dal nostro Cairoli.

-4 Situazione ancora molto aperta nel gruppo degli inseguitori alle spalle di Febvre: adesso si stanno avvicinando anche Coldenhoff e Prado alle spalle di Cairoli…

-6 Leadership adesso praticamente al sicuro per Romain Febvre, che può gestire un vantaggio di 6″ nei confronti del terzetto di inseguitori composto da Paulin, Gajser e Cairoli.

-7 COLPO DI SCENA!!! Gajser cade e perde la posizione in favore di Paulin, ma riesce a rialzarsi velocemente inserendosi appena davanti a Cairoli!!

-8 Alle spalle dei primi quattro, Coldenhoff ha approfittato degli errori altrui per balzare in quinta posizione davanti a Prado e Evans.

-9 Cairoli continua a mettere pressione su Paulin, ma il francese non ha ancora commesso sbavature e resiste in terza piazza.

-11 Un altro errore di Seewer!!! Se ne vanno punti pesantissimi per le speranze mondiali dello svizzero!

-12 Doppio errore Prado-Seewer!!! Lo spagnolo è il primo a sbagliare perdendo un paio di posizioni, ma poco dopo lo svizzero finisce per terra in una piega a sinistra e scivola in ottava posizione!

-14 Mantova è una pista in cui le manovre di sorpasso sono molto difficili, infatti la top7 è rimasta sinora invariata dal primo giro a questa parte.

-15 Grande equilibrio sinora in questa gara-2, con i primi sette racchiusi in 10″. Attenzione a Gajser, ormai davvero vicinissimo alla ruota posteriore della Kawasaki di Febvre…

-16 Si accende il duello per la vittoria!! Gajser sembra più veloce di Febvre, ma non riesce a trovare lo spazio per affondare l’attacco.

-18 Piccola sbavatura da parte di Prado, che riesce comunque a respingere l’attacco di Seewer conservando la quinta posizione alle spalle di Cairoli.

-19 Febvre comanda questa manche con 1″ su Gajser, 4″ su Paulin e 5″ su Cairoli. Prado e Seewer pagano rispettivamente 6 e 7″ dalla testa della gara.

-21 Cairoli comincia a cercare traiettorie alternative per attaccare Paulin, ma il francese per il momento resiste in terza piazza.

-22 Se dovesse finire così gara-2, Romain Febvre si aggiudicherebbe la vittoria overall del Gran Premio mentre Gajser conserverebbe la tabella rossa per 7 punti nei confronti di Cairoli.

-23 Paulin comincia a perdere progressivamente terreno dalla coppia di testa, tenendo dietro di sé anche i vari Cairoli, Prado, Seewer e Coldenhoff.

-25 Avvio di gara-2 abbastanza conservativo da parte di Prado e Seewer, leggermente staccati dal duo Paulin-Cairoli in lotta per la terza piazza.

-26 Si formano adesso due coppie al comando della gara, con Gajser all’attacco di Febvre per il primo posto e Cairoli in scia a Paulin per il terzo.

-27 Cairoli sta provando a passare Paulin in tutti i modi per poi lanciarsi all’inseguimento della tabella rossa Gajser. 7° Coldenhoff.

PARTITI!!! Holeshot per Febvre davanti a Gajser, Paulin e Cairoli! 5° Seewer, 6° Prado, caduta alla prima curva di Desalle.

16.09 Tutto pronto per il via di gara-2, comincia il countdown dei 15 secondi!

16.08 Prado, Seewer, Febvre, Cairoli e Gajser sono i candidati principali per la vittoria overall del GP di Mantova, dopo aver chiuso la prima manche nella top5. Ormai ci siamo, i piloti si stanno schierando davanti ai cancelletti di partenza e sono pronti per la partenza di gara-2.

16.06 La stella del motocross tricolore ha comunque stampato il giro più veloce della prima manche in 1’55″814 alla quinta tornata. Vedremo se Cairoli riuscirà a tenere un ritmo più veloce per tutta la durata di gara-2 nella speranza di trovare un’altra partenza positiva.

16.02 Cairoli ha effettuato un’ottima partenza in gara-1, girando alla prima curva alle spalle di Prado ed in linea con Seewer per la seconda piazza. In seguito il siciliano ha fatto un po’ fatica ad accendersi specialmente nelle prime due-tre tornate, per poi dimostrare solo a tratti il suo vero potenziale velocistico sulla pista del Migliaretto.

15.58 Di seguito la classifica finale e ufficiale di gara-1, conclusasi circa un paio di ore fa in quel di Mantova:

1 61 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:13.182 0.000 48.075 25

2 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 35:14.334 1.152 48.049 22

3 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 35:17.324 4.142 47.981 20

4 222 CAIROLI, Antonio ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:24.280 11.098 47.824 18

5 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 35:26.550 13.368 47.773 16

6 43 EVANS, Mitchell AUS MA Team HRC Honda 35:39.066 25.884 47.494 15

7 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Standing Construct GASGAS Factory Racing Team GASGAS 35:46.943 33.761 47.319 14

8 89 VAN HOREBEEK, Jeremy BEL FFM HONDA SR MOTOBLOUZHonda 35:54.962 41.780 47.143 13

9 25 DESALLE, Clement BEL FMB Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 35:58.405 45.223 47.068 12

10 21 PAULIN, Gautier FRA MCM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 36:02.996 49.814 46.968 11

11 911 TIXIER, Jordi FRA FFM JT911 KTM racing team KTM 36:06.023 52.841 46.903 10

12 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 36:13.026 59.844 46.751 9

13 29 JACOBI, Henry GER DMSB YAMAHA-SMACTION-MCMIGLIORI-J1RACING Yamaha 36:22.813 1:09.631 46.542 8

14 128 MONTICELLI, Ivo ITA FMI Standing Construct GASGAS Factory Racing Team GASGAS 36:24.717 1:11.535 46.501 7

15 189 BOGERS, Brian NED KNMV Marchetti Racing Team KTMKTM 36:28.952 1:15.770 46.411 6

16 321 BERNARDINI, Samuele ITA FMI Ghidinelli racing s.s.d s.r.l.Yamaha 36:40.187 1:27.005 46.174 5

17 7 LEOK, Tanel EST EMF A1M Husqvarna Husqvarna 36:53.737 1:40.555 45.892 4

18 152 PETROV, Petar BUL BMF Team VRT Nordpesca Holland KTM 36:55.674 1:42.492 45.852 3

19 811 STERRY, Adam GBR ACU Hitachi KTM fuelled by Milwaukee KTM 37:07.415 1:54.233 45.610 2

20 53 WALSH, Dylan GBR MNZ JM Honda Racing Honda 37:10.258 1:57.076 45.552 1

21 17 BUTRON, Jose ESP RFME JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 35:13.363 -1 Lap 45.244 0

22 92 GUILLOD, Valentin SUI FFM HONDA SR MOTOBLOUZHonda 35:31.604 18.241 44.856 0

23 555 GURYEV, Artem RUS FMRM JM Honda Racing Honda 35:57.749 44.386 44.313 0

24 64 COVINGTON, Thomas USA AMA Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 36:43.757 1:30.394 43.388 0

25 267 BERSANELLI, Edoardo ITA FMI Yamaha 36:49.207 -2 Laps 40.576 0

26 777 BOBRYSHEV, Evgeny RUS MFR PAR Homes RFX HusqvarnaHusqvarna 23:15.259 -7 Laps 42.831 0

27 211 LAPUCCI, Nicholas ITA FMI KTM Beddini MX2 KTM 12:44.615 -12 Laps 39.078 0

15.54 Fino a questo momento Seewer ha messo in evidenza il ritmo più competitivo del lotto a Mantova, tuttavia lo svizzero non è sempre efficace in partenza dovendo quindi disputare delle run in salita. Discorso diametralmente opposto per Jorge Prado, praticamente impeccabile allo start ed in crescita dal punto di vista della resistenza fisica.

15.50 Prosegue la spettacolare corsa per il titolo iridato che coinvolge ancora cinque centauri: il leader del campionato Tim Gajser (332 punti dopo il quinto posto di gara-1), l’azzurro Tony Cairoli (329), lo svizzero Jeremy Seewer (322), lo spagnolo Jorge Prado (302) e l’olandese Glenn Coldenhoff (287).

15.45 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di gara-2 del GP di Mantova 2020, decimo round stagionale del Mondiale MXGP e secondo atto del trittico lombardo.

Cronaca prima manche – Presentazione GP Mantova – Cronaca gara femminile

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-2 del Gran Premio della Città di Mantova 2020, decima tappa stagionale del Mondiale Motocross e secondo capitolo del trittico lombardo. Prosegue la spettacolare corsa per il titolo iridato nella classe MXGP che coinvolge ancora cinque centauri: il leader del campionato Tim Gajser (332 punti dopo il quinto posto di gara-1), l’azzurro Tony Cairoli (329), lo svizzero Jeremy Seewer (322), lo spagnolo Jorge Prado (302) e l’olandese Glenn Coldenhoff (287).

Cairoli è reduce da un buon quarto posto nella prima manche mattutina, in cui ha preceduto il suo principale rivale Gajser riportandosi a -3 dalla vetta del Mondiale e procurandosi un’ottima chance di riprendersi la tabella rossa al termine del Gran Premio odierno. Il fuoriclasse siciliano deve confermarsi competitivo in fase di partenza, per poi impostare il suo ritmo senza dover rimontare furiosamente nel traffico di altri piloti più lenti. In gara-1 si è imposto il rookie iberico Jorge Prado, capace di resistere fino in fondo agli attacchi di Jeremy Seewer dopo essersi aggiudicato ancora una volta l’holeshot. Candidato per vincere la classifica overall odierna anche il francese Romain Febvre, terzo al traguardo di gara-1 con la Kawasaki.

Appuntamento fissato dunque alle ore 16.10 per la partenza della seconda manche valevole per il Gran Premio di Mantova 2020. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!

Credit: Infront