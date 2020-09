LIVE Lietkabelis-Virtus Bologna 35-36, EuroCup basket in DIRETTA: vantaggio bolognese all’intervallo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

FINISCE IL SECONDO QUARTO! Bologna chiude avanti all’intervallo di un solo punto, ma con un ottimo finale di quarto. Otto punti di un ottimo Giampaolo Ricci, miglior marcatore della Virtus.

Loading...

Loading...

35-36 Adams spacca la difesa proprio poco prima della sirena.

35-34 Fantastica tripla di Vinales. Timeout Djordjevic.

32-34 Appoggio al ferro di Hunter. Un minuto all’intervallo

32-32 Il solito Maric pareggia con un bel movimento.

28-30 Gran movimento in post di Tessitori.

28-28 Due liberi di Masiulis.

26-28 TRIPLA DI RICCI! Primo vantaggio bolognese nel match. Quattro minuti all’intervallo.

26-25 Ricci ruba palla e firma il -1.

Due minuti senza segnare. Lo spettacolo non è presente ora in Lituania.

26-23 Ancora uno scatenato Alibegovic. Timeout per il Lietkabelis.

26-21 Piazzato di Maldunas.

24-21 Hunter con l’appoggio al ferro.

FINISCE IL PRIMO QUARTO! Bologna era partita male, ma si è ripresa grazie all’ottima uscita dalla panchina di Abass e Alibegovic. Lietkabelis trascinato dai canestri di Vinales ed avanti alla prima sirena.

24-19 ALIBEGOVIC CON IL BUZZER! Bella tripla dell’ex Roma.

24-16 Tripla dall’angolo di Venskus. 30 secondi alla fine.

21-16 Altri due per Normantas.

19-15 1/2 di Maldunas dalla lunetta.

18-15 Adams arriva fino in fondo e appoggia al vetro.

18-13 Normantas firma il +5 per i padroni di casa.

16-13 Piazzato di Maldunas.

14-13 Fantastico movimento di Tessitori, che segna con il gancio sinistro.

14-11 Abass arriva al ferro. Cinque minuti a fine primo quarto.

14-9 Tripla incredibile di Vinales.

11-9 Abass vola in contropiede e schiaccia il -2.

11-5 Alibegovic muove la retina. Peccato quel piede sulla riga da tre punti.

11-3 Arresto e tiro di Vinales. Si muove solo la retina e Djordjevic chiama timeout.

9-3 Tripla di Vinales.

Il gioco continua a fermarsi. E’ davvero difficile per le due squadre trovare ritmo.

6-3 Maric con un bel movimento in post.

4-3 Tripla di Ricci!

Per fortuna funziona il cronometro dei 24 secondi e quello sopra i canestri e si andrà avanti con quello.

Ci sono ancora problemi con il tabellone. Incredibile davvero quello che sta succedendo.

4-0 Piazzato di Masiulis.

Finalmente si ritorna a giocare.

E’ saltato completamente l’impianto del cronometro ed il tabellone. Le due squadre tornano a fare riscaldamento.

Gioco fermo da tre minuti a causa di alcuni problemi al cronometro.

2-0 Il primo canestro del match è di Maric

18.00: SI COMINCIA!

17.55: E’ il momento della presentazione delle due squadre.

17.52: Virtus e Lietkabelis sono inserite nel gruppo C. I lituani sperano di essere una sorpresa, mentre Bologna dovrà lottare con Monaco e Lokomotiv Kuban per conquistare la vetta del girone.

17.47: Il Lietkabelis ha giocato tre partite nella LKL, la massima serie lituana. Dopo due sconfitte, è arrivata l’inaspettata vittoria sul campo dello Zalgiris Kaunas per 61-72.

17.42: Un buon inizio di stagione quello della Virtus Bologna, nonostante la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana contro l’Olimpia Milano. Una finale combattuta con Bologna che ha ceduto solo nella parte finale sotto le giocate di Datome e Rodriguez

17.37: Non sarà un esordio semplice in Lituania, però, per la Virtus Bologna. Infatti le V nere dovranno fare a meno della loro stella Milos Teodosic, che si è fatto male nel match di campionato contro Cantù.

17.33: E’ la prima europea della Virtus. La squadra di Djordjevic punta moltissimo sull’EuroCup, perchè la vincitrice di questa competizione accederà direttamente alla prossima Eurolega.

17.30: Buonasera cominciamo la diretta di Lietkabelis-Virtus Bologna.

La presentazione di Lietkabelis-Virtus Bologna

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lietkabelis-Virtus Bologna, match valevole per la prima giornata della fase a gironi dell’EuroCup2020. Comincia da Panevezys, in Lituania il cammino europeo della Virtus, che vuole arrivare fino in fondo alla competizione per garantirsi un posto nell’Eurolega della prossima stagione.

Sarà un esordio complicato, però, per le V nere che dovranno fare a meno del loro leader Milos Teodosic. Il serbo si è procurato un infortunio alla caviglia destra e lo staff medico di Bologna ha deciso di valutarlo giorno per giorno. Niente viaggio in Lituania con la squadra, mentre si cercherà di recuperarlo per la sfida di campionato contro Brescia.

La Virtus Bologna è reduce dalla comoda vittoria in campionato contro Cantù, che ha leggermente alleviato il morale dopo la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana contro l’Olimpia Milano. Dall’altra parte invece il Lietkabelis ha giocato tre partite nella LKL, la massima serie lituana. Dopo due sconfitte, è arrivata l’inaspettata vittoria sul campo dello Zalgiris Kaunas per 61-72.

La palla a due di Lietkabelis-Virtus Bologna, match valevole per la prima giornata della fase a gironi dell’EuroCup2020, è i programma alle ore 18.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

andrea.ziglio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo