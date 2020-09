Motocross, GP Mantova 2020: Kiara Fontanesi due volte terza con molti rimpianti, 7° titolo mondiale più lontano

Si chiude con un po’ di amaro in bocca per Kiara Fontanesi il Gran Premio della Città di Mantova 2020, quarto e penultimo round stagionale del Mondiale Motocross per la classe WMX. La fuoriclasse emiliana ha confermato quest’oggi il terzo posto ottenuto sabato scorso sempre sulla pista del Migliaretto nel GP di Lombardia, ma anche in questo caso non mancano i rimpianti specialmente per una prima manche vinta al traguardo e poi “persa” a tavolino per una decisione della direzione gara. L’azzurra, protagonista di una prestazione superlativa in gara-1, è stata infatti declassata in terza piazza per non aver rispettato le bandiere gialle sventolate sul percorso.

Questo episodio rischia di pesare tantissimo sulle speranze iridate della nativa di Parma classe 1994, che occupa adesso il quarto posto nella classifica generale di campionato a -10 dalla nuova leader olandese Nancy Van de Ven. La pilota neerlandese è balzata in vetta al campionato con 4 punti di margine sulla neozelandese Courtney Duncan, 6 sulla tedesca Larissa Papenmeier (ormai ex leader del Mondiale dopo il 4° e l’8° posto di oggi) e 10 sulla nostra Kiara Fontanesi. Resta ancora in corsa per il titolo a livello aritmetico anche l’olandese Lynn Valk, staccata però di 38 punti dalla vetta con soli 50 punti ancora a disposizione nell’ultimo round stagionale in programma sabato 30 ottobre a Pietramurata, in Trentino.

Si profila dunque un ultimo appuntamento al cardiopalma, con le prime quattro in classifica racchiuse in appena 10 punti e di conseguenza tutte ancora pienamente in lizza per aggiudicarsi il titolo mondiale. Da segnalare quest’oggi la significativa vittoria overall di Courtney Duncan nel GP di Mantova, ottenuta grazie al 1° posto di gara-2 e al 2° della prima manche dopo essersi resa protagonista sabato scorso di uno spettacolare incidente che l’aveva messa fuori causa nella seconda run del GP di Lombardia. Ottimo rendimento in quel di Mantova anche per Van de Ven, seconda nella classifica overall odierna a pari punti con Duncan (decisivo l’ordine d’arrivo di gara-2), mentre la teutonica Papenmeier ha gettato alle ortiche la sua leadership in campionato a causa di una disastrosa partenza nella gara pomeridiana.

CLASSIFICA OVERALL GP MANTOVA WMX 2020

1 1 Duncan, Courtney NZL MNZ KAW 22 25 47 2 85 Van De Ven, Nancy NED KNMV YAM 25 22 47 3 8 Fontanesi, Kiara ITA FMI KTM 20 20 40 4 325 Andersen, Sara DEN DMU KTM 15 18 33 5 423 Papenmeier, Larissa GER DMSB YAM 18 13 31 6 172 Valk, Lynn NED KNMV YAM 14 16 30 7 274 Verstappen, Amandine BEL FMB KAW 16 12 28 8 131 Dam, Line DEN DMU YAM 12 15 27 9 188 van der Vlist, Shana NED KNMV KTM 13 14 27 10 469 Astudillo, Jamie USA AMA KTM 10 11 21 11 625 O’Hare, Tahlia Jade AUS KNMV KTM 11 10 21 12 111 Borchers, Anne GER DMSB SUZ 8 9 17 13 116 Nocera, Francesca ITA FMI YAM 9 7 16

CLASSIFICA MONDIALE WMX 2020

1 85 Van De Ven, N. NED YAM 166 16-20 22-20 16-25 25-22 – – 2 1 Duncan, C. NZL KAW 162 25-25 18-22 25-0 22-25 – – 3 423 Papenmeier, L. GER YAM 160 18-22 20-25 22-22 18-13 – – 4 8 Fontanesi, K. ITA KTM 156 22-15 25-18 20-16 20-20 – – 5 172 Valk, Lynn NED YAM 128 20-16 14-16 14-18 14-16 – – 6 131 Dam, Line DEN YAM 114 12-13 15-14 18-15 12-15 – – 7 188 van der Vlist, S. NED KTM 102 10-9 16-15 11-14 13-14 – – 8 325 Andersen, Sara DEN KTM 93 15-10 – – 15-20 15-18 – – 9 111 Borchers, Anne GER SUZ 77 4-12 11-12 9-12 8-9 – –

