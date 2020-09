LIVE Moto2, GP Emilia Romagna 2020 in DIRETTA: scatta la FP2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.17 Bezzecchi guida il gruppo davanti a Marini che migliora il proprio crono e si inserisce al secondo posto. Viergie è terzo davanti a Baldassarri e Lowes.

1 72 M. BEZZECCHI 1:36.284 2 10 L. MARINI +0.268 3 97 X. VIERGE +0.591 4 7 L. BALDASSARRI +0.667 5 22 S. LOWES +0.758 6 37 A. FERNANDEZ +0.777 7 12 T. LUTHI +0.807 8 9 J. NAVARRO +0.864 9 44 A. CANET +0.900 10 21 F. DI GIANNANTONIO +0.953

15.16 Si migliorano Navarro, Marini, Vierge, Baldassarri e Bezzecchi che strappa il miglior crono in 1.36.284!

15.14 I riferimenti dopo il primo passaggio sul traguardo:

1 97 X. VIERGE 1:36.875 2 7 L. BALDASSARRI +0.076 3 10 L. MARINI +0.117 4 9 J. NAVARRO +0.273 5 44 A. CANET +0.309 6 21 F. DI GIANNANTONIO +0.362 7 23 M. SCHROTTER +0.493 8 42 M. RAMIREZ +0.532 9 33 E. BASTIANINI +0.615 10 55 H. SYAHRIN +0.679

15.13 Tutti in pista per il primo stint. Attendiamo i primi riferimenti cronometrici.

15.10 Bandiera verde! Inizia la FP2!

15.07 Alla vigilia del GP dell’Emilia Romagna il nostro Luca Marini è al comando della classifica generale.

15.05 Nella prima sessione di oggi, il nostro Enea Bastianini ha sfiorato il record del tracciato. Vedremo se qualcuno, oggi pomeriggio, abbatterà il primato della serie.

15.01 Non ci sarà in pista lo spagnolo Jorge Martin (KTM Ajo), ancora fuorigioco dopo esser risultato positivo al Coronavirus alla vigilia del GP di San Marino. Al suo posto ci sarà il nostro Mattia Pasini.

15.00 I piloti si preparano per la seconda sessione di giornata.

14.56 L’Italia detta legge nelle prime battute di questo fine settimana. Enea Bastianini, Luca Marini, Marco Bezzecchi sono pronti alla conferma in FP2

14.54 La classifica dei tempi della FP1:

1 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 247.1 1’36.262

2 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 246.5 1’36.433 0.171 / 0.171

3 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 244.8 1’36.445 0.183 / 0.012

4 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 246.0 1’36.509 0.247 / 0.064

5 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 246.5 1’36.520 0.258 / 0.011

6 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 247.1 1’36.543 0.281 / 0.023

7 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 245.4 1’36.557 0.295 / 0.014

8 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 245.4 1’36.557 0.295

9 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 248.2 1’36.563 0.301 / 0.006

10 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 244.8 1’36.696 0.434 / 0.133

11 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 245.4 1’36.707 0.445 / 0.011

12 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 244.3 1’36.721 0.459 / 0.014

13 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 243.7 1’36.755 0.493 / 0.034

14 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 245.4 1’36.914 0.652 / 0.159

15 9 Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up Speed Up 245.4 1’36.922 0.660 / 0.008

16 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 248.8 1’37.016 0.754 / 0.094

17 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Beta Tools Speed Up Speed Up 244.8 1’37.054 0.792 / 0.038

18 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 243.7 1’37.275 1.013 / 0.221

19 54 Mattia PASINI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 248.2 1’37.352 1.090 / 0.077

20 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 246.5 1’37.379 1.117 / 0.027

21 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 244.8 1’37.396 1.134 / 0.017

22 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 247.7 1’37.411 1.149 / 0.015

23 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 243.7 1’37.451 1.189 / 0.040

24 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 247.1 1’37.534 1.272 / 0.083

25 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex 246.5 1’37.572 1.310 / 0.038

26 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 246.5 1’37.594 1.332 / 0.022

27 55 Hafizh SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 246.0 1’37.626 1.364 / 0.032

28 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 242.6 1’38.009 1.747 / 0.383

29 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS 240.0 1’42.020 5.758 / 4.011

14.52 Il sole splende al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Sono 27 i gradi dell’aria.

14.50 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla FP2 del Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini per quanto riguarda la Moto2.

11.43 Grazie per averci seguito in questa FP1. Appuntamento alle 15.10 per la FP2. Un saluto e tutti!

11.38 Si chiude la prima sessione del Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini. Enea Bastianini svetta in classifica davanti a Luthi e Lowes. Ottima prestazione anche per Marini e Bezzecchi.

11.38 I tempi al termine della FP1.

1 33 E. BASTIANINI 1:36.262 2 12 T. LUTHI +0.171 3 22 S. LOWES +0.183 4 72 M. BEZZECCHI +0.234 5 40 H. GARZO +0.247 6 11 N. BULEGA +0.258 7 10 L. MARINI +0.281 8 45 T. NAGASHIMA +0.295 9 44 A. CANET +0.295 10 23 M. SCHROTTER +0.434

11.36 Nessuno si migliora! Bastianini svetta al termine della FP1!

11.36 Bandiera a scacchi! Luthi si sta migliorando insieme a Canet che sale nono.

11.35 Si migliora Bastianini! L’italiano sigla il tempo di 1.36.262 e sfiora il record del tracciato!

11.34 ENEA BASTIANINI SALE AL COMANDO! Che giro per il #33 del gruppo che ferma il cronometro in 1.36.399.

11.32 Intertempo record nel primo settore per Luca Marini che non riesce a migliorarsi nei restanti segmenti del tracciato.

11.31 Scivolata per Jorge Navarro alla ‘Misano 2’. Non ci sono conseguenze per lui.

11.29 Tutti in pista in questo momento. Lowes svetta davanti a Garzo e Bulega.

11.27 La classifica dei tempi prima dell’ultimo stint:

1 22 S. LOWES 1:36.445 2 11 N. BULEGA +0.075 3 10 L. MARINI +0.098 4 40 H. GARZO +0.144 5 72 M. BEZZECCHI +0.212 6 23 M. SCHROTTER +0.251 7 12 T. LUTHI +0.273 8 7 L. BALDASSARRI +0.310 9 33 E. BASTIANINI +0.429 10 9 J. NAVARRO +0.477

11.25 Bulega ferma il cronometro a 75 millesimi da Lowes!

11.22 Attenzione come sempre ai limiti del tracciato. Ogni abuso dei limiti del tracciato è sanzionato con l’annullamento del giro.

11.20 Tornano in pista Marini e Bezzecchi. Rischio di caduta per Bezzecchi al curvone!! Che rischio per il secondo del Mondiale.

11.17 La classifica dei tempi dopo 20 minuti:

1 22 S. LOWES 1:36.445 2 10 L. MARINI +0.098 3 72 M. BEZZECCHI +0.212 4 23 M. SCHROTTER +0.268 5 7 L. BALDASSARRI +0.310 6 9 J. NAVARRO +0.477 7 45 T. NAGASHIMA +0.514 8 97 X. VIERGE +0.520 9 33 E. BASTIANINI +0.520 10 12 T. LUTHI +0.551

11.15 Sam Lowes strappa la miglior prestazione in 1.36.445. Secondo posto per Marini, attardato di 98 millesimi.

11.14 Si migliora Sam Lowes nel terzo settore.

11.12 Molti piloti rientrano ai box dopo il primo stint.

11.09 Lavoro di squadra per i due alfieri del team Sky. Marini e Bezzecchi sono al momento insieme sul tracciato.

11.07 Dopo 10 minuti la classifica vede:

1 10 L. MARINI 1:36.543 2 72 M. BEZZECCHI +0.114 3 22 S. LOWES +0.131 4 23 M. SCHROTTER +0.170 5 7 L. BALDASSARRI +0.212 6 97 X. VIERGE +0.422 7 12 T. LUTHI +0.453 8 21 F. DI GIANNANTONIO +0.511 9 33 E. BASTIANINI +0.628 10 40 H. GARZO +0.712

11.04 MARINI E BEZZECCHI NON CI STANNO! Battaglia giro su giro tra i due piloti di Sky e Sam Lowes. Marini è al comando con il tempo di 1.36.543 davanti a Bezzecchi e Lowes.

11.03 CHE PRESTAZIONE PER SAM LOWES! Il britannico si piazza al comando con il tempo di 1.36.676. L’alfiere di Marc VDS al comando.

11.01 Lorenzo Baldassarri svetta in classifica con il crono di 1.37.153!

11.00 L’italia subito al vertice!! Bezzecchi guida il gruppo con il tempo di 1.37.932 davanti a Marini e Bastianini!

10.57 Sono 27 i gradi all’interno del Circuito di Marco Simoncelli!

10.55 Tutti in pista da subito a Misano!

10.53 I piloti si preparano per scendere in pista per la FP1.

10.50 Al posto di Martin ci sarà il nostro Mattia Pasini. Il commentatore della Moto2 e della Moto3 per Sky Sport rimetterà la tuta ed il casco e scenderà in pista sul circuito di casa in orbita al KTM Ajo.

10.48 Gli iscritti al Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020:

rp 2 Jesko RAFFIN SWI NTS RW Racing GP NTS

7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex

9 Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up Speed Up

10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex

11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex

12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex

16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex

r 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex

21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Beta Tools Speed Up Speed Up

22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex

23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex

24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta

r 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex

33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex

35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex

37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex

r 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex

r 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex

r 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 Speed Up

45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex

R(88) 54 Mattia PASINI ITA Red Bull KTM Ajo KTM

55 Hafizh SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 Speed Up

57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex

62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta

64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS

72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex

R(2) 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS

rp 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex

rp 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex

96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex

97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex

r 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex

10.46 Al via dell’ottavo round del campionato non ci sarà lo spagnolo Jorge Martin. Il pilota di casa KTM Ajo non potrà disputare dopo esser risultato positivo al test del Coronavirus alla vigilia del GP di San Marino.

10.44 Dopo la tappa di San Marino, Luca Marini è il leader del Mondiale. L’alfiere di casa Sky è pronto ad allungare in campionato nella seconda tappa di casa.

10.42 Dopo le emozioni del GP di San Marino, i centauri della serie intermedia si apprestano a tornare in pista. L’Italia cerca conferme dopo la strepitosa tripletta di settimana scorsa con Luca Marini, Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini.

10.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP1 del Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini per i protagonisti della Moto2.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Emilia Romagna 2020, ottavo round stagionale del Mondiale Moto2. Si tratta del secondo appuntamento consecutivo in programma a Misano Adriatico, teatro nell’ultimo weekend di un GP di San Marino trionfale per quanto riguarda i colori azzurri nella classe mediana del Motomondiale. L’Italia sarà sicuramente protagonista anche questo fine settimana, tuttavia non sarà assolutamente semplice ripetere la clamorosa tripletta di domenica scorsa.

Luca Marini proverà a centrare il bis sulla pista di casa, potendo contare su un passo strepitoso e su una crescente consapevolezza nei propri mezzi che gli sta consentendo di gestire nel migliore dei modi la pressione della leadership iridata. Il fratello di Valentino Rossi ha 17 punti di margine in classifica su Enea Bastianini (3° nel GP di San Marino) e 27 sul compagno di squadra Marco Bezzecchi (2° domenica scorsa), mentre sembrano quasi fuori dai giochi lo spagnolo Jorge Martin (4° a -33 ma costretto a saltare il secondo round di fila per il Covid), il giapponese Tetsuta Nagashima (5° a -44) ed il britannico Sam Lowes (6° a -45). Quest’ultimo ha messo in evidenza un potenziale notevole nell’arco del primo round misanese, stampando il miglior tempo in qualifica e martellando dei crono superlativi in gara, tuttavia si è dovuto accontentare dell’ottavo posto finale a causa di una penalità (per aver guidato in maniera imprudente in Austria 2) che lo ha costretto a scattare dalla pit-lane.

Si comincia alle ore 10.55 con il semaforo verde delle FP1, mentre la seconda sessione scatterà nel pomeriggio alle ore 15.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta di entrambi i turni di prova odierni con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dell’avvicinamento alla seconda e ultima gara italiana dell’anno per il Motomondiale: buon divertimento!

