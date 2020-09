Moto2: Jorge Martin ancora positivo al Covid-19, assente per il GP dell’Emilia Romagna

Brutta notizia in casa KTM Ajo per il Mondiale di Moto2. Jorge Martin, dopo aver saltato il GP di San Marino, sarà costretto a dar forfait anche in quello dell’Emilia Romagna, visto che la sua positività al Covid-19 ancora non è terminata. Con questo zero obbligato sembrano terminare le chance di vittoria in classifica per l’iberico.

In ogni caso l’obiettivo, visto che Martin si sta allenando ad Andorra nella sua casa, è quello di rientrare in pista per il GP di Barcellona, in programma dal 25 al 27 settembre. Le indiscrezioni riportate da Sky parlano di una possibile sostituzione da parte di Mattia Pasini in quel di Misano: il pilota di casa potrebbe spostarsi dalla cabina di commento alla pista.

Foto: Lapresse