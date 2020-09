LIVE Moto2, GP Catalogna 2020 in DIRETTA: Marini al comando davanti a Lowes e Martin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.20 Nessuno al momento sembra in grado di migliorarsi.

11.17 Marini, Lowes, Martin, Schrotter, Gardner, Fernandez, Pons, Nagashima, Di Giannantonio, Dixon, Bezzecchi, Ramirez, Bulega e Corsi sono attualmente presenti in Q2 a metà sessione.

11.14 Marco Bezzecchi cade in curva 2. Non ci sono conseguenze per lui.

11.13 I piloti entrano ai box e concludono il proprio stint. Marini guida la graduatoria combinata con il tempo di 1.43.765!

11.11 Caduta senza conseguenze per Jorge Martin.

11.09 Che rischio per Marini in T1! L’alfiere di casa Sky rischia di scivolare nella prima curva!

11.08 Sam Lowes ed Augusto Fernandez, entrambi di casa Marc VDS, entrano nella Top10 della classifica combinata.

11.07 Luca Marini si migliora e ferma il cronometro a 50 millesimi da Jorge Martin (KTM), leader della classifica!

11.05 Caduta per Luthi in curva 5. Non ci sono conseguenze per lui.

11.04 Che giro per Luca Marini! Il leader del campionato, senza la scia di nessuno, scende sotto il minuto e 44.

11.03 Gardner e Martin sono i primi due piloti capaci di abbattere il muro del minuto e 43.

11.02 Martin e Schrotter continuano a perfezionare i propri tempi. Sono attesi sul traguardo.

11.01 Bezzecchi, Luthi, Schrotter, Martin e Gardner si migliorano! Si modifica la classifica dei tempi che vi riportiamo aggiornata:

1 23 M. SCHROTTER 1:44.299 2 88 J. MARTIN +0.044 3 87 R. GARDNER +0.060 4 45 T. NAGASHIMA +0.337 5 72 M. BEZZECCHI +0.421 6 55 H. SYAHRIN +0.584 7 12 T. LUTHI +0.600 8 42 M. RAMIREZ +0.673 9 9 J. NAVARRO +0.978 10 96 J. DIXON +1.125

11.00 Marco Bezzecchi è il leader della sessione attuale al termine del primo passaggio. L’italiano si sta migliorando nel secondo passaggio.

10.58 Brutta caduta in curva 3 per Aron Canet! Lo spagnolo viene aiutato dai commissari per uscire dal tracciato.

10.55 Bandiera verde! Inizia la FP3 della Moto2!

10.52 Di seguito i tempi registrati nella FP1 che sono risultati più rapidi rispetto alla sessione pomeridiana. Tra pochi minuti scopriremo se ci sarà un miglioramento questa mattina.

1 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 288.0 1’44.122

2 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 291.8 1’44.322 0.200 / 0.200

3 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 288.7 1’44.630 0.508 / 0.308

4 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 284.9 1’44.637 0.515 / 0.007

5 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA HDR Heidrun Speed Up Speed Up 285.7 1’44.709 0.587 / 0.072

6 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 291.8 1’44.765 0.643 / 0.056

7 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 290.3 1’44.856 0.734 / 0.091

8 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 291.1 1’44.858 0.736 / 0.002

9 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 285.7 1’44.863 0.741 / 0.005

10 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 295.0 1’44.936 0.814 / 0.073

11 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 286.4 1’44.963 0.841 / 0.027

12 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 288.0 1’44.970 0.848 / 0.007

13 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 285.7 1’45.012 0.890 / 0.042

14 55 Hafizh SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 289.5 1’45.044 0.922 / 0.032

15 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 287.2 1’45.124 1.002 / 0.080

16 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 290.3 1’45.131 1.009 / 0.007

17 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 288.7 1’45.154 1.032 / 0.023

18 9 Jorge NAVARRO SPA HDR Heidrun Speed Up Speed Up 288.7 1’45.222 1.100 / 0.068

19 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex 291.1 1’45.286 1.164 / 0.064

20 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 289.5 1’45.362 1.240 / 0.076

21 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 292.6 1’45.413 1.291 / 0.051

22 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 283.4 1’45.419 1.297 / 0.006

23 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 292.6 1’45.443 1.321 / 0.024

24 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 287.2 1’45.529 1.407 / 0.086

25 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 288.7 1’45.729 1.607 / 0.200

26 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 292.6 1’45.734 1.612 / 0.005

27 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 289.5 1’45.881 1.759 / 0.147

28 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 287.2 1’45.892 1.770 / 0.011

29 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex 289.5 1’46.231 2.109 / 0.339

30 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS 283.4 1’47.318 3.196 / 1.08

10.51 I tempi della FP2 di ieri:

1 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 288.7 1’44.531

2 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA HDR Heidrun Speed Up Speed Up 286.4 1’44.597 0.066 / 0.066

3 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 288.7 1’44.800 0.269 / 0.203

4 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 294.2 1’44.823 0.292 / 0.023

5 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 287.2 1’44.886 0.355 / 0.063

6 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 286.4 1’44.997 0.466 / 0.111

7 9 Jorge NAVARRO SPA HDR Heidrun Speed Up Speed Up 286.4 1’45.122 0.591 / 0.125

8 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 292.6 1’45.134 0.603 / 0.012

9 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 289.5 1’45.233 0.702 / 0.099

10 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 286.4 1’45.294 0.763 / 0.061

11 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 288.0 1’45.326 0.795 / 0.032

12 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 294.2 1’45.337 0.806 / 0.011

13 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 297.5 1’45.419 0.888 / 0.082

14 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 286.4 1’45.448 0.917 / 0.029

15 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 286.4 1’45.474 0.943 / 0.026

16 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 289.5 1’45.502 0.971 / 0.028

17 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex 295.0 1’45.549 1.018 / 0.047

18 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 289.5 1’45.631 1.100 / 0.082

19 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 291.8 1’45.654 1.123 / 0.023

20 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 288.0 1’45.754 1.223 / 0.100

21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 289.5 1’45.791 1.260 / 0.037

22 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 287.2 1’45.801 1.270 / 0.010

23 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 288.0 1’45.916 1.385 / 0.115

24 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex 288.7 1’45.942 1.411 / 0.026

25 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 290.3 1’46.070 1.539 / 0.128

26 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 290.3 1’46.144 1.613 / 0.074

27 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 284.9 1’46.495 1.964 / 0.351

28 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 291.1 1’46.533 2.002 / 0.038

29 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 285.7 1’46.711 2.180 / 0.178

30 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS 285.7 1’46.816 2.285 / 0.105

10.49 La classifica combinata dopo le due sessioni svolte:

1 22 S.LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’44.122 15 1’45.294 6

2 10 L.MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’44.322 19 1’45.448 19 0.200 0.200

3 23 M.SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’44.970 13 1’44.531 16 0.409 0.209

4 21 F.DI GIANNANTO ITA HDR Heidrun Speed Up SPEED UP 1’44.709 16 1’44.597 14 0.475 0.066

5 45 T.NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo KALEX 1’44.630 16 1’45.754 13 0.508 0.033

6 44 A.CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 SPEED UP 1’44.637 17 1’44.997 19 0.515 0.007

7 72 M.BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’44.765 17 1’44.823 17 0.643 0.128

8 97 X.VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1’45.131 17 1’44.800 16 0.678 0.035

9 88 J.MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’44.856 14 1’45.337 18 0.734 0.056

10 37 A.FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’44.858 17 1’45.326 19 0.736 0.002

11 64 B.BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 1’44.863 14 1’45.134 17 0.741 0.005

12 33 E.BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’45.012 15 1’44.886 15 0.764 0.023

13 11 N.BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’44.936 18 1’46.070 15 0.814 0.050

14 96 J.DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 1’44.963 15 1’45.916 4 0.841 0.027

15 55 H.SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 SPEED UP 1’45.044 16 1’45.791 11 0.922 0.081

16 9 J.NAVARRO SPA HDR Heidrun Speed Up SPEED UP 1’45.222 18 1’45.122 15 1.000 0.078

17 57 E.PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’45.124 14 1’46.711 14 1.002 0.002

18 40 H.GARZO SPA Flexbox HP 40 KALEX 1’45.154 14 1’45.631 11 1.032 0.030

19 12 T.LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP KALEX 1’45.362 13 1’45.233 16 1.111 0.079

20 87 R.GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team KALEX 1’45.286 16 1’45.549 5 1.164 0.053

21 42 M.RAMIREZ SPA Tennor American Racing KALEX 1’45.413 15 1’45.419 12 1.291 0.127

22 62 S.MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’45.419 7 1’45.474 16 1.297 0.006

23 16 J.ROBERTS USA Tennor American Racing KALEX 1’45.443 8 1’45.502 18 1.321 0.024

24 24 S.CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’45.529 7 1’45.801 16 1.407 0.086

25 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’45.729 7 1’45.654 19 1.532 0.125

26 19 L.DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’45.734 17 1’46.533 18 1.612 0.080

27 27 A.IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’45.881 7 1’46.144 12 1.759 0.147

28 7 L.BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 KALEX 1’45.892 16 1’46.495 13 1.770 0.011

29 99 K.DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team KALEX 1’46.231 16 1’45.942 16 1.820 0.050

30 74 P.BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS 1’47.318 11 1’46.816 19 2.694 0.874

10.45 Ci apprestiamo a vivere la FP3 che determinerà i 14 piloti che accederanno direttamente in Q2.

10.43 Il sole splende in quel di Barcellona, sede del nono atto della Moto2 2020. Luca Marini è il leader del Mondiale, pronto a confermarsi nella terza tappa della stagione in terra spagnola.

10.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere 3 del GP di Catalogna per i protagonisti della Moto2.

La presentazione del GP di Catalogna – Jorge Martin torna a correre – L’analisi della stagione nella classe mediana

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Catalogna 2020 della Moto2. Tutto è pronto per questa importante giornata del nono appuntamento della stagione nella classe media. Vedremo azione sul tracciato del Montmelò, una delle piste classiche del Motomondiale, nella quale però, solitamente si arriva nel torrido giugno spagnolo. In questa occasione, invece, si gareggia a fine settembre, con l’asfalto che, quindi, sarà meno severo per gli pneumatici.

La giornata prenderà il via alle ore 10.55 con la FP3, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 15.10 con la Q1, mentre la decisiva Q2 scatterà alle ore 15.35. Le prime due sessioni di prove libere di ieri pesantemente condizionate dal vento hanno eletto Sam Lowes davanti a tutti, inseguito da Luca Marini, Marcel Schrotter, un redivivo Fabio Di Giannantonio e Tetsuta Nagashima. Settimo Marco Bezzecchi, dodicesimo Enea Bastianini davanti a Nicolò Bulega.

In vetta alla classifica generale, infatti, troviamo Luca Marini con 125 punti, appena 5 lunghezze di vantaggio su Enea Bastianini, fresco di successo a Misano 2, mentre in terza posizione troviamo Marco Bezzecchi a quota 105. Tutti gli altri sono più distanti, con Sam Lowes quarto a 83 punti, davanti a Jorge Martin con 79.

Il sabato del Gran Premio di Catalogna 2020 della Moto2 prenderà il via alle ore 10.55 con la FP3, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 15.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dei due turni, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Moto2 al Montmelò.

Foto: Lapresse