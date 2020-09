Basket, EuroCup 2020-2021: Virtus Bologna, esordio lituano senza Milos Teodosic. Djordjevic: “Lietkabelis molto fisico”

Comincia da Panevezys, in Lituania, l’EuroCup 2020-2021 della Virtus Segafredo Bologna. La formazione allenata da Sasha Djordjevic sfida domani alle 18:00 il Lietkabelis, formazione alla sua terza partecipazione nella seconda coppa di area ECA e che, nelle ultime due stagioni, aveva invece disputato la massima competizione FIBA, la Champions League, senza mai arrivare lontano. Nella storia c’è anche una partecipazione alla Coppa Korac, nella stagione 1999-2000, senza particolare fortuna.

Le V nere giungono all’appuntamento con un bilancio, in partite ufficiali, di 7 vittorie, tra cui quella nella prima di campionato contro Cantù, e 2 sconfitte (entrambe in Supercoppa, nel derby e in finale contro Milano). Sul campo, però, le sensazioni sono diverse se non altro per l’elemento fondamentale chiamato indisponibilità di Milos Teodosic. Il campione serbo si è procurato un infortunio alla caviglia destra la cui entità viene valutata giorno per giorno dallo staff bianconero: in ogni caso, a Panevezys non sarà presente, mentre si cerca di recuperarlo per la sfida contro Brescia. Senza di lui, sarà Stefan Markovic ad avere le chiavi in mano della squadra, e alle sue spalle ci sarà un maggior minutaggio per Alessandro Pajola, deputato il più delle volte a mordere in difesa. Nessun problema negli altri reparti. Prima esperienza continentale per Amar Alibegovic, uno dei quattro nuovi acquisti delle V nere; per tutti gli altri c’è già un precedente pedigree europeo più o meno importante, che poi è alla base della costruzione della Virtus di questa stagione, chiamata a recitare di nuovo un ruolo da protagonista.

Loading...

Loading...

Il Lietkabelis ha giocato tre partite nella LKL, la massima serie lituana. Dopo due sconfitte, è arrivata l’inaspettata vittoria sul campo dello Zalgiris Kaunas per 61-72. In questo successo si è rivelata l’importanza di Kyle Vinales, classe 1992, nativo del Michigan e di sangue portoricano, guardia con un passato da autentico giramondo prima di approdare in Lituania. La squadra di stranieri ne ha soltanto tre: oltre a Vinales, ci sono l’altro USA Troy Barnies (ala), da anni di stanza in Lituania, e il centro croato Marin Maric, che dopo la NCAA a Northern Illinois e DePaul ha giocato in Turchia e in Belgio. I due più prolifici del gruppo lituano sono Gytis Masiulis, ala grande, e soprattutto Paulius Valinskas, guardia da 15.3 punti di media nelle prime tre partite di campionato, con una percentuale da tre del 57,1%.

Queste le parole di coach Sasha Djordjevic per presentare il Lietkabelis: “Nella prima partita di EuroCup affronteremo una squadra che ha dimostrato di essere in forma e che ha alzato la propria forma fisica vincendo in trasferta contro lo Zalgiris. Dopo le due sconfitte iniziali, nell’ultima gara ha giocato con l’intensità tipica delle squadre lituane e per questo motivo dovremo essere molto attenti. Sono molto fisici, giocano la classica pallacanestro lituana, con molti tiratori, tanta corsa e tanta energia; mi aspetto una partita molto fisica. Dovremo rispondere con le nostri armi, giocando la nostra pallacanestro. Se vogliamo vincere domani, dovremo essere pronti mentalmente ad affrontare per tutti i 40′ minuti una gara tosta“.

