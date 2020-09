Volley femminile, Serie A1 2020-2021: Trento espugna Casalmaggiore, show di Piani e Melli

Trento ha sconfitto Casalmaggiore per 3-1 (26-24; 22-25; 25-21; 26-24) nel match valido per la seconda giornata della Serie A1 2020-2021 di volley femminile. La compagine dolomitica si è imposta davanti ai 700 spettatori del PalaRadi e ha infilato la seconda vittoria consecutiva nel massimo campionato italiano, balzando da sola in testa alla classifica generale per una notte. La Delta Despar è stata più cinica nei momenti decisivi, trascinata dalle prestazioni di lusso dell’opposto Vittoria Piani (22 punti, 43% in attacco) e dalla schiacciatrice Giulia Melli (19, 3 muri, 36% in attacco e 41% in ricezione).

La regista Maria Luisa Cumino ha mandato in doppia cifra anche l’altro martello Sofia D’Odorico (10) e le centrali Silvia Fondriest (12) ed Elenora Furlan (15, 5 muri). A Casalmaggiore, ancora alla ricerca di una degna sostituita dalla palleggiatrice Carli Llyod e incappata nella seconda sconfitta in campionato, non sono bastate le buone prove di Rosamaria Montibeller (20) ed Elitsa Vasileva (16). Domani pomeriggio si giocheranno le altre cinque partite di questo turno.

Foto: Simone Contesini