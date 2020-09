Rugby, Challenge Cup 2020: il Tolone di Sergio Parisse vola in finale

Ci sarà anche un italiano a giocarsi l’ultimo atto della Challenge Cup di rugby 2020. La seconda finalista della manifestazione per club a livello continentale è infatti il Tolone, che come riferimento da numero 8 ha Sergio Parisse. La compagine francese se la vedrà in finale con Bristol: in serata è arrivata la vittoria piuttosto netta sui Leicester Tigers per 34-19.

Foto: Ettore Griffoni