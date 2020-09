LIVE Giro di Toscana 2020 in DIRETTA: si attendono i velocisti ma occhio a Nibali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10:34 Corsa di oggi che va ad inserirsi in un periodo di grande spolvero del ciclismo nostrano, essendo collocata due giorni dopo il termine della Tirreno-Adriatico e poco prima della Coppa Sabatini e del Giro degli Appennini.

10:30 Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE del Giro di Toscana 2020.

Buongiorno e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE del Giro di Toscana – Memorial Alfredo Martini 2020. Dopo la vittoria dello scorso anno dell’italiano Giovanni Visconti, il Bel Paese potrebbe quest’anno ridare l’assalto al Trofeo contando su un nome di assoluto spessore come quello dello Squalo dello Stretto, Vincenzo Nibali.

Nonostante la presenza del corridore della Trek-Segafredo, che in realtà sarà in Toscana per continuare a testarsi verso il Mondiale di Imola, vero obiettivo stagionale, il percorso della corsa non dovrebbe favorire gli scalatori, con le ruote veloci del gruppo che dovrebbero essere i candidati a darsi bagarre sull’arrivo di Pontedera.

La corsa, che si svilupperà per 182.9 chilometri, avrà inizio e fine nella cittadina toscana, con un percorso che quest’anno non prevede la solita scalata del Monteserra. Il tracciato sarà comunque ricco di insidie, con lo strappo di Lajatico, e successivamente, dopo Capannoli, la risalita verso Palaia, che potrebbero creare problemi. Il circuito finale di 80 chilometri di Pontedera sembra tuttavia spianare in ogni caso la strada all’arrivo in volata.

OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento dalle ore 10:30, per non perdervi nemmeno un giro di pedale di uno degli ultimi appuntamenti in terra italica prima del Mondiale di Imola, in cui la nazionale azzurra sarà attesa a giocare un ruolo da assoluta protagonista.

