Giro di Toscana 2020: Fernando Gaviria domina in volata!

Alla Tirreno-Adriatico non aveva convinto a pieno, arriva però il pronto riscatto per Fernando Gaviria. Sesto successo stagionale per il colombiano della UAE Emirates che domina la volata nell’edizione numero 92 del Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini, con partenza e traguardo a Pontedera.

Otto uomini all’attacco nelle prime fasi di gara: Mathias Jorgensen (Movistar), Connor Brown (NTT), Cristian Rodriguez (Caja Rural RGA), Mikel Iturria (Euskaltel Euskadi), William Munoz (Colombia Tierra de Atletas), Raffaele Radice (Sangemini Trevigiani Mg.Kvis), Filippo Colombo (Nazionale Svizzera) e Guido Draghi (D’Amico Um Tools). Il gruppo non ha lasciato troppo spazio, gestendo la situazione a circa 4′ di ritardo.

Nel finale dal plotone si sono mossi in tanti, andando così ad annullare il tentativo della prima ora. Due coppie a tentare l’assortita: prima Nicola Conci (Nazionale italiana) e Mauro Finetto (Nippo Delko Provence), poi Jacopo Mosca (Nazionale italiana) e Gianni Moscon (Ineos). Gruppo compatto però nei chilometri finali, in vista della volata.

UAE Emirates a prendere l’iniziativa per lanciare il proprio capitano Fernando Gaviria: eccellente lo sprint del colombiano che si è andato a prendere la vittoria partendo lunghissimo. Battuti Robert Stannard (Mitchelton-Scott) e Ethan Hayter (INEOS Grenadiers).

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Lapresse