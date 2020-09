LIVE Fognini-Kukushkin, Roland Garros 2020 in DIRETTA: il ligure in cerca di risposte a Parigi contro il kazako

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della sfida in programma a Parigi, in Francia, per quanto concerne il Roland Garros di tennis 2020, oggi, lunedì 28 settembre, per il primo turno del tabellone maschile tra l’azzurro Fabio Fognini, testa di serie numero 14, ed il kazako Mikhail Kukushkin.

Il match sarà il primo sul Court Simonne Mathieu a partire dalle ore 11.00. A Parigi, per quanto riguarda il Roland Garros 2020 di tennis, oggi, lunedì 28 settembre, si disputeranno altri incontri del primo turno dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile. In campo tra gli uomini Lorenzo Giustino, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Salvatore Caruso e tra le donne Jasmine Paolini e Sara Errani.

OA Sport dunque vi offrirà la Diretta Live della sfida tra l’azzurro Fabio Fognini, testa di serie numero 14, ed il kazako Mikhail Kukushkin valida per il primo turno del tabellone maschile del Roland Garros di tennis 2020: si tratta del match che sarà il primo sul Court Simonne Mathieu a partire dalle ore 11.00, quindi la nostra diretta scatterà attorno alle ore 10.30. Buon divertimento!

